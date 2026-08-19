La corte dictamina que los estudiantes indocumentados de Illinois no son elegibles para la matrícula estatal y la ayuda financiera estatal

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Un reciente fallo judicial ahora prohíbe a los estudiantes indocumentados en Illinois recibir matrícula estatal y recibir ayuda financiera estatal.

Apenas unos días antes de que comiencen las clases, las universidades se apresuran a enviar a los estudiantes indocumentados cartas de adjudicación actualizadas diciéndoles que no recibirán la ayuda financiera que pensaban que recibirían.

Los estudiantes indocumentados no son elegibles para la ayuda financiera federal como las subvenciones Pell, pero en algunos estados como Illinois podrían recibir ayuda financiera estatal como la subvención MAP.

En Illinois, fue a través del programa RISE, que estaba abierto a estudiantes indocumentados que se graduaron de las escuelas secundarias de Illinois. También estaba el DREAM Fund de Illinois, que era un programa de becas financiado con fondos privados.

Para calificar para la ayuda estatal como a través de RISE, los estudiantes indocumentados tenían que asistir a una escuela secundaria de Illinois durante al menos dos años antes de inscribirse en un colegio o universidad; graduarse o recibir un diploma equivalente de una escuela secundaria de Illinois y aceptar presentar una solicitud de residencia permanente en los Estados Unidos tan pronto como sean elegibles.

Ahora los estudiantes no pueden obtener esa ayuda para el próximo año escolar.

Se estima que hay casi 25,000 estudiantes indocumentados matriculados en colegios y universidades de Illinois, y alrededor de 3,000 estudiantes indocumentados se gradúan de la escuela secundaria cada año.

Según un informe de junio de 2025, hay poco más de 500,000 estudiantes indocumentados en colegios y universidades de todo Estados Unidos.

En un comunicado, la presidenta de Northern Illinois University, Lisa Freeman, dijo que no es el resultado por el que abogaron y que trabajarán con estudiantes indocumentados para encontrar opciones que les ayuden a continuar sus estudios.

La universidad se negó a decir cuántos estudiantes de NIU afectaría esta decisión.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.