La sindicalización de los viajes compartidos, la supervisión de los precios de los medicamentos, los pellets de plástico y los proyectos de ley de contaminación lumínica se convierten en ley

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SPRINGFIELD — Los conductores de viajes compartidos pueden sindicalizarse en Illinois, una nueva ley busca regular y clasificar los pellets de plástico como contaminantes, y el estado ejercerá una mayor supervisión de un programa federal de descuentos en medicamentos recetados.

Esas son algunas de las 75 nuevas leyes firmadas por el gobernador JB Pritzker el viernes mientras trabaja a través de la legislación que le envió la Asamblea General en la sesión legislativa que concluyó en mayo.

Ha firmado más de 350 de los casi 400 proyectos de ley que los legisladores le enviaron, lo que le deja con unos 20 más para considerar en poco tiempo.

El programa de precios de medicamentos 340B

Dos proyectos de ley relacionados traerán más supervisión estatal de un programa federal de medicamentos recetados conocido como el Programa de Precios de Medicamentos 340B.

El Congreso estableció ese programa en 1992 para otorgar grandes descuentos en medicamentos recetados a centros de salud comunitarios, hospitales de la red de seguridad y otros proveedores que atienden a un gran número de pacientes sin seguro o de Medicaid.

Pero a medida que la elegibilidad para Medicaid se expandió desde entonces, también lo hizo el programa 340B, que ahora es el segundo programa federal de medicamentos más grande detrás de Medicare Parte D. Eso ha llevado a que los proveedores de atención médica y los fabricantes de medicamentos se acusen mutuamente de abusar del programa.

El Proyecto de Ley de la Cámara 2371, conocido como la "Ley de Protección de Acceso del Paciente a la Farmacia", prohíbe a los fabricantes de medicamentos imponer restricciones a la adquisición de medicamentos con descuento por parte de un proveedor 340B o su farmacia contratada.

Mientras tanto, el Proyecto de Ley de la Cámara 4327, respaldado por la industria farmacéutica, pide al Departamento de Seguros de Illinois que realice un estudio del impacto que el programa 340B ha tenido en la atención médica en Illinois, incluido su impacto en el programa estatal de Medicaid y el programa estatal de seguro grupal de empleados. El estudio también examinará cuánto dinero ganan los hospitales y las clínicas al aumentar el precio de los medicamentos que obtienen con un descuento.

"Estas leyes bipartidistas fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas al tiempo que protegen un programa que ayuda a nuestras comunidades más vulnerables", dijo en un comunicado la representante Camille Lilly, demócrata de Chicago, uno de los principales patrocinadores de los proyectos de ley.

Sindicación de los viajes compartidos

Illinois es ahora el tercer estado en permitir que los conductores de viajes compartidos negocien colectivamente. El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 5090, que entró en vigor con la firma de Pritzker, regula cómo los conductores de viajes compartidos pueden formar un sindicato, elegir representantes sindicales y participar en actividades sindicales.

Los conductores interesados en formar un sindicato primero deberán obtener las firmas de al menos el 10% de los conductores activos para establecer el interés y luego el 30% para convertirse en un sindicato certificado. A las empresas de viajes compartidos como Uber y Lyft se les cobrará 4 centavos por viaje para cubrir los costos de implementación y un programa de subvenciones para apoyar a los trabajadores.

La ley afecta a más de 100 000 conductores de viajes compartidos. Los defensores, incluido el Service Employees International Union Local 1y el sindicato de maquinistas de IAM, han presionado por el derecho a sindicalizar a los conductores de viajes compartidos desde al menos 2019.

"Esta ley no solo les da a los conductores un asiento en la mesa, sino que transfiere el poder a los trabajadores que hacen posible esta industria", dijo Genie Kastrup, líder del Sindicato de Conductores de Aplicaciones, en un comunicado de prensa. "Envía un mensaje claro de que ninguna corporación es demasiado grande, ningún modelo de negocio está más allá de la responsabilidad y ninguna industria está fuera del alcance de un sindicato cuando los trabajadores se unen".

Illinois se une a California y Massachusetts para permitir que los conductores de viajes compartidos se sindiquen. Los conductores de viajes compartidos de Massachusetts obtuvieron la primera certificación sindical a nivel estatal en mayo.

Centros de detención de inmigrantes

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 5024 tiene como objetivo evitar que el gobierno federal opere nuevos centros de detención de inmigrantes a menos de 1,500 pies de cualquier hogar, escuela, guardería, parque, reserva forestal, cementerio o lugar de culto.

La ley es una respuesta al caos que se produjo en 2025 fuera de un centro de procesamiento de Inmigración y Control de Aduanas en los suburbios de Broadview. La instalación, ubicada cerca de casas y una iglesia, se convirtió en un punto focal para los enfrentamientos entre agentes federales enmascarados y manifestantes durante el apogeo de la Operación Midway Blitz.

Las nuevas restricciones solo se aplicarían a instalaciones futuras, no a las instalaciones existentes de Broadview u otras que ya sean propiedad o estén arrendadas por el gobierno federal. E incluso entonces, es probable que enfrente obstáculos legales, ya que el gobierno federal generalmente está exento de restricciones de zonificación estatales y locales. La ley entra en vigor inmediatamente.

Contaminación por pellets de plástico

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 4418 instruye a la Agencia de Protección Ambiental de Illinois a implementar un Plan de Prevención de la Contaminación por Aguas Pluviales que convertiría a Illinois en el primer estado de los Grandes Lagos en clasificar los pellets de plástico como contaminantes.

Los pellets de plástico son un subproducto de la producción de plástico que con frecuencia terminan en las vías fluviales de Illinois a través de derrames y se convierten en una fuente importante de microplásticos.

La medida no detalla específicamente lo que implicaría el plan, pero le da a la IEPA un año a partir de su fecha de vigencia del 1 de enero de 2027 para implementar los requisitos que se incluirán en los permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes.

"El agua limpia es uno de los recursos más valiosos de Illinois, y protegerla significa abordar la contaminación antes de que llegue a nuestros ríos y lagos", dijo la representante Joyce Mason, dem[ocrata de Gurnee, patrocinadora del proyecto de ley.

Los republicanos generalmente criticaron la amplia autoridad que la medida otorga al IEPA cuando el proyecto de ley fue aprobado por el Senado 44-13 y la Cámara 69-33.

Requisito de licencia de conducir eliminado

Según el Proyecto de Ley 4758 de la Cámarade Representantes, los empleadores ya no podrán exigir que un solicitante de empleo tenga una licencia de conducir a menos que conducir sea una de las funciones esenciales del trabajo.

Y si un trabajo requiere una licencia de conducir, el empleador o la agencia de empleo deben incluir una breve descripción en el puesto de trabajo explicando por qué.

"Demasiadas personas están siendo excluidas de buenos trabajos debido a requisitos que no tienen nada que ver con el trabajo, y esta medida ayudará a cambiar eso", dijo el senador Christopher Belt, demócrata de Swansea, patrocinador del proyecto de ley.

La ley entra en vigor el 1 de enero de 2027.

Declaración de Derechos de la Educación Superior

Los estudiantes de las universidades y colegios públicos ahora están protegidos por una declaración de derechos académicos que les asegura, entre otras cosas, que sus escuelas no infringirán sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión y prensa.

La nueva ley también pide a las escuelas que proporcionen un entorno donde los estudiantes estén protegidos contra la discriminación ilegal, el acoso, la intimidación o las represalias, y que puedan solicitar adaptaciones razonables para las discapacidades para que puedan participar por igual en las actividades académicas y del campus.

El Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 4304, titulado "Ley de Apoyo Estudiantil y Libertad Académica de Educación Superior", fue escrito en respuesta a las acciones de la administración Trump que algunos han caracterizado como ataques a la educación superior.

"Obtener su título sigue siendo un boleto para un futuro mejor, pero ese futuro está en juego cuando los planes de estudio, el derecho a organizarse y más están siendo erosionados por una administración que ve el conocimiento como una amenaza, no como algo por lo que luchar", dijo en un comunicado el representante Aarón Ortiz, demócrata de Chicago, uno de los principales patrocinadores del proyecto de ley.

La ley pide a los colegios y universidades públicas que publiquen "información clara, precisa y oportuna sobre los cursos, las vías de grado, la evaluación y transferibilidad de créditos y los criterios de graduación". Y les pide que proporcionen una "evaluación justa" del rendimiento académico de los estudiantes "basada en el aprendizaje y el rendimiento demostrados y de conformidad con los estándares publicados, con la debida consideración por el juicio profesional del profesorado".

El proyecto de ley aprobó ambas cámaras a lo largo de líneas en gran parte partidistas: 72-37 en la Cámara; 37-19 en el Senado.

Requisito de idioma extranjero

Los estudiantes que ingresen a la escuela secundaria en 2028 no necesariamente tendrán que completar dos años de idioma extranjero como condición para graduarse.

Estaba previsto que ese requisito entrara en vigor en virtud de la legislación aprobada en 2021. Pero la escasez de maestros de idiomas extranjeros en Illinois llevó a los legisladores este año a enmendar ese requisito dando a los estudiantes otra opción.

Según el Proyecto de Ley del Senado 3070, los estudiantes tendrán la opción de completar dos años de idioma extranjero o dos años de un curso aprobado de educación profesional y técnica.

Los partidarios del proyecto de ley dijeron que todavía creen en la importancia de aprender un idioma extranjero, pero admitieron que convertirlo en un requisito para la graduación no era práctico.

"Lo que estamos descubriendo es que la escasez de maestros sigue siendo un gran desafío en nuestro estado y no tenemos suficientes maestros de idiomas extranjeros, y queremos poner más esfuerzo en el desarrollo de la fuerza laboral mientras construimos ese grupo", dijo la líder de la mayoría del Senado, Kimberly Lightford,demócrata de Westchester, en el pleno del Senado.

La SB 3070 fue aprobada en el Senado 58-0 y la Cámara 117-0 con cuatro miembros votando "presente".

Leyes de contaminación lumínica firmadas

El Proyecto de Ley del Senado 3037 enmienda la Ley de Eficiencia y Control de Energía del estado que permite a los municipios adoptar "códigos de energía estrictos" que son más estrictos que el Código de Conservación de Energía de Illinois.

El proyecto de ley establece que para diciembre de 2029, la Junta de Desarrollo de la Capital de Illinois creará un código de energía flexible que regule la iluminación exterior para entidades públicas y privadas en los municipios donde se adopte. El código crearía varios requisitos de iluminación enumerados para reducir la contaminación lumínica.

El Proyecto de Ley de la Cámara 5474 tiene como objetivo reducir la contaminación lumínica al exigir que cualquier iluminación exterior comprada con fondos estatales se adhiera a ciertas limitaciones de brillo.

La Ley de Control de Iluminación al aire libre se convirtió en ley por primera vez en 2025, y se aplica a cualquier iluminación o iluminación comprada por el estado en una propiedad que sea del Departamento de Recursos Naturales o esté bajo su administración. Según la enmienda, la iluminación comprada antes de 2032 no puede ser más brillante que 2,700 Kelvin. Cae a 2.200 el 30 de junio de 2032.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.