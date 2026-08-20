El financiamiento escolar se redujo a medida que aumentan los costos, la fuente de ingresos corporativos se reduce

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SPRINGFIELD – A pesar de un aumento de $ 350 millones en los fondos básicos para las escuelas públicas este año, Illinois se está retrasando aún más en su búsqueda de llevar a todos los distritos escolares a niveles de financiación adecuados.

Eso es según los nuevos datos de la Junta de Educación del Estado de Illinois, que anunció el viernes los detalles de cómo distribuirá $ 9.3 mil millones en dólares de Financiamiento Basado en la Evidencia para las escuelas públicas.

Por tercer año consecutivo, el número de distritos financiados en o por encima del 90% de su "objetivo de adecuación" disminuirá, mientras que la "brecha de adecuación" general, la cantidad de dinero adicional que se necesitaría para llevar a todos los distritos a la plena adecuación, aumentará.

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Según las nuevas cifras de distribución, solo 292 de los 850 distritos escolares de primaria, secundaria y unidades del estado serán financiados al 90% o más de su objetivo de adecuación en el año fiscal 2027, por debajo de un máximo de 327 en el año fiscal 2024.

Y la brecha de adecuación general este año totalizará $ 6.8 mil millones, frente a los $ 4.8 mil millones de hace tres años.

El superintendente estatal de Educación, Tony Sanders, dijo que eso se debe principalmente a tres factores: el aumento de los costos; una disminución en una fuente de ingresos fiscales corporativos; y un aumento en el número de estudiantes identificados como "de bajos ingresos".

Sin embargo, dejando de lado esos factores, Sanders insistió en que la fórmula de Financiamiento Basado en la Evidencia está cumpliendo su propósito.

"Cada distrito escolar ha recibido más fondos escolares cada año desde que se promulgó el EBF", dijo el viernes durante una conferencia de prensa sobre los números. "En otras palabras, EBF está funcionando".

Factores externos

Sanders dijo que uno de los factores más importantes que afectan el financiamiento escolar es una rápida disminución desde 2024 en un flujo de ingresos conocido como "impuesto de reemplazo de propiedad corporativa y personal", o CPPRT. Ese es un impuesto que el estado comenzó a imponer en 1979 a ciertas entidades comerciales. Reemplazó un impuesto sobre la propiedad personal, como la maquinaria y el equipo, que se eliminó gradualmente en virtud de la Constitución de 1970.

Los ingresos son recaudados por el estado pero distribuidos a las unidades locales de gobierno, incluidos los distritos escolares, que solían recibir ingresos del impuesto a la propiedad personal. Se utiliza en la fórmula EBF para calcular cuántos ingresos puede recaudar un distrito por sí solo y, por lo tanto, qué tan cerca está de cumplir su objetivo de adecuación.

Los ingresos del CPPRT se dispararon entre 2022 y 2024 en medio de la hiperinflación que ocurrió inmediatamente después de la pandemia de COVID-19, lo que fue una bendición para los distritos escolares que reciben ese dinero. Pero ha caído precipitadamente desde entonces, lo que ha provocado que muchos distritos se alejen más de su objetivo de adecuación, dijo Sanders.

También citó el aumento de los costos laborales como otro factor que afecta a las escuelas. Eso incluye aumentos tanto en los salarios que se pagan a los maestros como en el número de maestros empleados en las escuelas de Illinois.

"Estos datos demuestran que en Illinois estamos pagando mejor a nuestros maestros, lo que debemos hacer", dijo. "Sin embargo, los aumentos en los costos salariales alejan a los distritos de la adecuación".

Finalmente, dijo Sanders, el estado comenzó a usar un nuevo método este año para contar a los estudiantes de bajos ingresos en cada distrito. Eso es importante bajo la fórmula EBF, dijo, porque los estudiantes de hogares de bajos ingresos generalmente necesitan más recursos y, por lo tanto, cuesta más educarlos.

Objetivo en movimiento

Sanders dijo que la fórmula EBF está diseñada para tener en cuenta las circunstancias cambiantes, como el aumento de los costos y los cambios demográficos. Como resultado, el objetivo de adecuación de cada distrito siempre es una cifra en movimiento.

El efecto neto de todos los cambios este año, dijo, es que la mayoría de los distritos se alejaron más de su objetivo de adecuación, al igual que el estado en general.

Según los datos, el objetivo de adecuación total a nivel estatal este año, el total de todos los ingresos locales, estatales y federales que se necesitarían para financiar adecuadamente todas las escuelas en Illinois, creció $ 2.4 mil millones este año, a $ 31.5 mil millones.

"Sin embargo, permítanme volver a enfatizar que así es como EBF está diseñado para funcionar", dijo Sanders. "Responde a los cambios en los recursos y al aumento de las necesidades de los estudiantes".

Robin Steans, director ejecutivo de Advance Illinois, un grupo de defensa de la educación que impulsó la aprobación de la fórmula EBF en 2017, estuvo de acuerdo en que la fórmula está funcionando y que las escuelas todavía están muy por delante de donde estaban antes de la adopción de EBF.

"Todavía hay más dólares disponibles, particularmente para todos los distritos y para los distritos que más lo necesitan", dijo. "Y estamos cerrando brechas de capital a medida que avanzamos. Es solo que tenemos una protuberancia artificial (de CCPRT) y ahora esa protuberancia artificial está desapareciendo ".

Pero Stacy Davis Gates, presidenta de la Federación de Maestros de Illinois y el Sindicato de Maestros de Chicago, dijo en un comunicado que las cifras muestran que los legisladores deben invertir más dinero en la fórmula por encima del mínimo de $ 300 millones por año requerido en el estatuto solo para mantenerse al día con el aumento de los costos.

"El informe de hoy debería servir como una llamada de atención", dijo. "Un niño que ingresa al jardín de infantes hoy se graduará de una escuela secundaria que todavía no cuenta con fondos suficientes. Nuestros alumnos están a punto de presentarse en edificios en ruinas, sin la comida, el apoyo de educación especial y el transporte que necesitan para cumplir con el mínimo de un día escolar funcional, y mucho menos el día escolar de calidad que nuestros alumnos merecen ".

Sin embargo, Sanders dijo que no tiene la intención de pedir a los legisladores mayores aumentos anuales.

"El compromiso de la junta estatal de educación siempre ha sido solicitar los $ 300 millones que la ley solicitó para fondos basados en evidencia", dijo Sanders. "Es realmente una función de la Asamblea General y del gobernador determinar si hay recursos adicionales que podrían destinarse a la educación pública. Pero continuaremos con nuestra solicitud anual de $ 300 millones en fondos de nivel cada año ".

Los otros $ 50 millones que forman parte del aumento anual se destinan a subvenciones de alivio de impuestos a la propiedad.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International Illinois

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.