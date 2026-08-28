Kaneland High School implementa el aprendizaje electrónico un día después del caso confirmado de sarampión

El domingo 23 de agosto, los administradores del Distrito Escolar de Kaneland emitieron una declaración informando a la comunidad de un caso confirmado de sarampión que involucra a un estudiante de Kaneland High School .

En el comunicado, los administradores anunciaron que están trabajando en estrecha coordinación con el Departamento de Salud del Condado de Kane (KCHD) y el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) a raíz de un posible evento de exposición el martes 18 de agosto.

Según el comunicado del domingo, el rastreo de contratos confirmó que la exposición potencial se limitaba al edificio de la escuela secundaria.

Kaneland High School optó por un día de aprendizaje electrónico el martes 25 de agosto, mientras se realizaban esfuerzos para verificar el estado de vacunación de las personas.

El sarampión es una enfermedad altamente infecciosa transmitida por el aire que se sabe que causa complicaciones graves de salud, especialmente para poblaciones vulnerables como niños pequeños y mujeres embarazadas.

Los casos graves pueden provocar neumonía, encefalitis (hinchazón del cerebro) y, en algunos casos, la muerte.

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), 9 de cada 10 personas que entran en contacto cercano con el virus se infectarán si no están protegidas.

Se ha demostrado que dos dosis de la vacuna MMR (sarampión-paperas-rubéola) son altamente efectivas para prevenir el sarampión con una tasa de éxito del 97%.

El riesgo de contraer sarampión sigue siendo extremadamente bajo para los estudiantes y el personal vacunados.

Como medida de precaución, se ha alentado a las familias de los estudiantes y el personal de la escuela secundaria a monitorear los síntomas hasta el 8 de septiembre.

Los síntomas del sarampión aparecen de 7 a 14 días después de la exposición y generalmente se presentan como fiebre alta, tos, secreción nasal con ojos rojos y llorosos y un salpullido que aparece de 3 a 5 días después de que comienzan los síntomas.

Los patógenos transmitidos por el aire pueden propagarse a otros si han estado en una habitación ocupada por una persona infectada, incluso hasta dos horas después de que esa persona se haya ido.

Si se desarrollan síntomas, el KCHD insta a las personas a comunicarse con su proveedor de salud antes de visitar un consultorio médico o un centro de atención de urgencia. Esto permite a los profesionales de la salud tomar las medidas de precaución adecuadas.

Aquellos que tengan preguntas médicas o estén buscando orientación de salud comunitaria deben comunicarse con la Oficina de Salud de la escuela secundaria al 630-365-5100 ext. 71228 o ext. 71223.

También se pueden hacer llamadas al Departamento de Salud del Condado de Kane al 630-208-3801 presionando 4 para enfermedades transmisibles.

El KCHD ha creadouna página de actualización sobre el sarampión y ha emitido un comunicado de prensa propio.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisada por Carlos Loera.