Mediados de siglo en México en exhibición en la Casa Edith Farnsworth de Plano

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Situada a orillas del río Fox, la minimalista Casa Edith Farnsworth de una sola planta ha mantenido una célebre historia como icono de la arquitectura moderna desde que fue terminada en 1951 por el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe.

Para celebrar 75 años de reconocimiento y aclamación internacional, la histórica casa museo acoge la exposición Fertile Ground: Crossroads of Design in Mid-Century Mexico como parte de su celebración del 75 aniversario de Farnsworth Forward.

Lanzada el domingo 23 de agosto, Fertile Ground explora el movimiento de la arquitectura, el diseño y la cultura a la vanguardia de la transformación posrevolucionaria de México durante las décadas de 1930 y 1970.

La exposición presenta muebles, cerámica, textiles, fotografías y materiales de archivo organizados y exhibidos tanto en la Casa Farnsworth como en su Estudio de la Galería Barnsworth.

Arianna Kiriakos es la asistente superior de exposiciones y programación en la Casa Edith Farnsworth. Dice que la iniciativa Farnsworth Forward está diseñada para ir más allá de la historia establecida de la casa.

"La casa no es solo un santuario estancado para Mies van der Rohe", dijo. "Por supuesto, aquellos que lo aman siempre son bienvenidos a verlo, y estamos encantados de recibirlos, pero hay mucho más que podemos decir en este espacio. Lo que pretendemos discutir es algo más que la versión de modernidad de Mies ".

Fertile Ground fue organizado por el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) en la Ciudad de México en colaboración con la Casa Edith Farnsworth.

La curadora de la exposición, Ana Elena Mallet, es una de las principales expertas en diseño contemporáneo de México. Dice que los artículos en exhibición están diseñados para reflejar un período de desarrollo extraordinario en la historia de su país.

"Para mí", dijo. "Elegir objetos que pudieran contar una historia, una historia de una región, de una técnica, de una familia, de un taller, era muy importante".

Más allá de eso, dice que Fertile Gound actúa como un diálogo significativo que explora el intercambio transcultural de la innovación de mediados de siglo.

"Abrir este espacio para discutir todo tipo de modernidad", dijo. "Y traer a estos invasores, ya sabes, estos invasores mexicanos, a la casa, creo que es muy inteligente y muy generoso porque necesitamos tener estos diálogos sobre diferentes formas de pensar sobre la misma situación que es la modernidad".

Fertile Ground se llevará a cabo en Farnsworth House hasta el 22 de noviembre de este año.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.