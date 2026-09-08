Cómo un sueño cumplido ha creado un sentido de comunidad: Un ejemplo en DeKalb

Desde la juventud, ambos Martin García y Paulina Chávez sabían que querían lograr su sueño de ser dueños de un negocio. Juntos lo hicieron realidad al abrir DeKalb Fresh Market, donde han podido albergar un sentido de comunidad en la ciudad y sus alrededores. Carlos Loera de WNIJ Hola les hizo algunas preguntas para que pudieran contar su historia personal.

¿De dónde originó la idea de querer tener un negocio?

Ambos Martín García y Paulina Chávez jugaban a la tiendita en su infancia, soñando en grande que algún día tendrían la oportunidad de abrir un negocio. Por un lado, Paulina tenía ambiciones de querer ayudar a la gente con su negocio y pertenecer a una comunidad. Mientras que Martín, con las mismas ilusiones que Paulina al convertirse en adulto, atribuye su éxito a ella, quien ha sido su socia desde el comienzo.

"Gran parte, pues, tenías que encontrar al socio perfecto, en este caso, pues, apareció mi esposa en mi vida y ella fue la que me indujo también a hacer este sueño realidad", dijo García.

Juntos como pareja, pudieron realizar ese sueño aquí en el pueblo de DeKalb, el cual lo describieron como el mejor lugar por su gente y su comunidad.

¿Por qué DeKalb?

En 1998, la pareja vivía en Chicago y no fue hasta en 2005 que decidieron avanzar su sueño, buscando locales en diferentes sitios alrededor de Chicago. Entre ellos, consideraron partes de Wisconsin e Indiana, recorrieron áreas de Chicago, y finalmente, llegaron a DeKalb después de un comentario de una persona cuando estaban buscando un lugar en Genoa, un pueblo vecino.

La idea de abrir un negocio aquí en DeKalb se alineó con la comunidad que tiene el pueblo, con gente que se apoya uno al otro. Es una decisión que hoy en día, no se han arrepentido de hacer, gracias al continuo apoyo de la comunidad, algo que no ha cambiado desde que abrieron.

"Fue el mejor lugar aquí en DeKalb, me gustó mucho. La ciudad, la gente, que es muy unida, y eso yo creo que cuenta mucho, también para los negocios, porque la gente hace que los negocios crezcan. Gracias por apoyarnos y estar aquí con nosotros", dijo Chávez.

Antes de existir la actual tienda bajo el nombre DeKalb Fresh Market, tenían otro local que abrió el1 de julio de 2007. En aquel entonces, la tienda estaba bajo el nombre Carnicería Del Sol, que se ubicaba en 323 E. Locust St. en DeKalb, pero después de algunas complicaciones durante la recesión, decidieron seguir adelante con la idea de relacionar la tienda con el pueblo, ya que eso fue lo que los atrajo a comienzos de abrir el negocio.

“Hoy en día, estamos con el nombre más identificado hacia la ciudad completa... es la tienda del pueblo y es para el pueblo”. dijo García.

Logros y desafíos

Dicen que con la mano de Dios se sienten bendecidos de ser parte de la comunidad, poder conectar con cada cliente y recibirlos como su familia. Reconocen que la oportunidad de tener un negocio y realizar sus sueños es gracias a sus clientes y es por eso que les echan la mano en poder tener precios asequibles.

Sin embargo, con todos los logros que han tenido, también han enfrentado varios desafíos durante el proceso. García lo compara con la idea de un sembrador y como tiene que lidiar con problemas de la cosecha día al día.

"Cada sembrador, desde el momento que siembra, tiene la idea de que va a haber plagas, que van a intentar hacer algo contra la cosecha, la planta, durante el proceso de crecimiento. Entonces, tratamos de siempre ser conscientes de que en el día a día, siempre hay desafíos", dijo García.

Con eso en mente, su máxima prioridad es que los clientes estén bien, haciendo todo lo posible para combatir todos los desafíos que enfrentan; la economía, las altas tasas de desempleo, aranceles sobre productos internacionales, etc.

Su mayor logro que proviene de estos desafíos es que sus clientes pueden estar cómodos y que ellos mismos pueden estar felices con sus sacrificios.

“No queremos ser ricos, queremos ser felices y lo somos con lo que estamos haciendo”, comentó Martín.

García y Chávez dan las gracias a su comunidad por continuar con ellos y por poder sobrevivir con la actual situación ylograrsus sueños

Fiesta de aniversario

Cada año, DeKalb Fresh Market celebra su aniversario en juniopara darles las gracias a la comunidad por apoyar este sueño hecho realidad. Este año, celebraron su tercer año en la actual ubicación, donde se reunió la gente con un ambiente comunitario, lleno de música, comida y otras actividades.

Para García y Chávez,el aniversario proviene de la idea de querer agradecer a todos los clientes y a todos los residentes de DeKalb por estar ahí por ellos durante todo este tiempo. Han podido establecerse en la comunidad y al mismo tiempo. han formado su propia comunidad dentro de la tienda, con gente de diferentes razas y edades.

“Nuestra comunidad es la base para tener éxito en nuestro negocio y gracias a ellos hemos estado luchando al día a día para darles lo mejor de aquí del negocio y de nosotros mismos también para poder darles mejor servicio de día con día... de ahí salió la idea”, comentó Paulina.

Es aparte de todo lo que ya están haciendo para poder ayudar a la gente con sus necesidades, con sus compras, ajustando los precios para que sean más asequibles para sus clientes.

El aniversario es un día de festejo no solo para conmemorar la apertura de la tienda, sino para continuar ese compromiso de querer devolver algo a la comunidad por ser clientes. García lo compara con el día festivo de Thanksgiving, diciendo que es su forma de decirles a sus clientes gracias por el apoyo.

"Tratamos de decirles a todos nuestros clientes, si tú nos has apoyado durante un año,hoy te vamos a regalar tacos, come gratis, tomate todas las bebidas que tú quieras, comete todos los tacos que tú quieras. Para nosotros, entre más tacos que compartimos ese día, más emocionante es", comentó García.

También agregó que la fiesta de aniversario es un evento público para la comunidad y totalmente abierto para todos.

Inspirar a futuros emprendedores

Ambos García y Chávez son una fuente de luz para futuros emprendedores latinos que quieren lograr sus sueños, así como lo hicieron ellos. Nos dieron algunas palabras de consejo para compartir con nuestra audiencia.

"Para mí, mi consejo es que sueñen en grande y que traten dehacer realidad sus sueños, que trabajen mucho física y emocionalmente para ser exitoso en la vida. Tener una meta para nuestros sueños y tratar decumplirla. Seguir adelante y que nada ni nadie te impida hacer realidad tus sueños para tener un mejor futuropara ti y para tu familia", dijo Chávez.

"El propósito de todo emprendedor; tener una meta. Entonces, mi consejo es que se enfoquen como si estuviese en un túnel, persiguiendo esa luz queestá al fondo del túnel, y que no miren hacia atrás, solo hacia la meta. Que nada les detenga, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber algo queles desanime. Pero... que si su sueño, quien lo hace realidad,a pesar de las circunstancias, que no desistan. Todos con fe, con ganas de hacerlo, con la ayuda de Dios, se puede siempre, siempre, siempre, hacer realidadsu sueño", dijo García.

DeKalb Fresh Market está ubicada en 615 Oak St. en DeKalb con una variedad de productos, una carnicería y un restaurante. Como emprendedores,García y Chávez invitan a quien sea con el mismo sueño de tener un negocio para ayudar con sus dudas.

Revisado y editado por Jessica Arzate.