El alcalde de Cortland dice que la recepción de la terminación del contrato de Flock Safety es abrumadoramente positiva

Read in English

El 24 de agosto, la ciudad de Cortland votó por unanimidad para terminar su contrato con el fabricante del lector automático de matrículas (ALPR) Flock Safety.

En cambio, la ciudad adoptó un contrato de 60 meses con el fabricante Axon Enterprise, Inc. para suministrar al Departamento de Policía de Cortland cámaras corporales y sistemas de cámaras en el automóvil.

Según el alcalde de Cortland, Mark Pietrowski, la decisión de cortar los lazos con Flock se debió a preocupaciones más amplias de la comunidad y a su propia cautela personal sobre las cámaras de seguridad impulsadas por IA.

"Cortland entró en contacto plano [con Flock Safety] en 2024", dijo Pietrowski. "En ese momento, era algo resistente. Filosóficamente, no soy fanático de la sobrevigilancia. Ya sabes, el tipo de hermano mayor ".

Pietrowski dice que la decisión de separarse de Flock recibió un apoyo abrumador de la comunidad de Cortland.

Dice que la gente se le acercó en las tiendas y le agradeció la decisión, incluso los residentes de otras comunidades que quieren que sus líderes cívicos hagan lo mismo.

"Creo que la comunidad tiene un papel importante en todo esto", dijo Pietrowski. "Y creo que están viendo eso en todo el país en este momento. No me sorprendería si en algún momento hay un caso de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de tener una cámara Flock que graba todo y permite el seguimiento. En mi opinión, eso podría muy bien considerarse inconstitucional ".

A principios de esta semana, el Daily Chronicle de DeKalb informó que el jefe de policía de DeKalb, David Byrd, firmó un contrato con Flock Safety en mayo, antes de la aprobación del Consejo de la Ciudad.

Pietrowski dijo que si bien DeKalb y Cortland tienen diferentes necesidades comunitarias, es importante que los residentes de cualquier ciudad o municipio investiguen estos dispositivos.

"Mira todas las formas en que se ha abusado del sistema Flock", dijo Pietrowski. "No solo por Flock, sino por departamentos de policía individuales con algunos oficiales que han documentado casos de acecho a ex novios, novias, esposas. Todos estos diferentes tipos de cosas que son abusos directos del sistema, y lo estás viendo una y otra vez ".

Cortland ya ha enviado una orden de trabajo a Flock Safety para que se puedan eliminar los ALPR de la ciudad.

A medida que la reacción se ha intensificado en todo el país, Flock continúa defendiendo sus sistemas y dice que cuenta con salvaguardas para proteger la privacidad.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.