Cómo los proyectos de centros de datos afectan a las escuelas de Illinois

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Están apareciendo docenas de desarrollos de centros de datos en el norte de Illinois. Muchos residentes están retrocediendo. En una comunidad tras otra, surgen preocupaciones sobre el ruido, los valores de las viviendas, la calidad del agua y el consumo de energía.

Se ha convertido en un tema sorprendentemente bipartidista. Una encuesta de Gallup encuentra que el 70% de los estadounidenses se oponen a la construcción de centros de datos en su área.

Una de las principales promesas de estos proyectos es una oleada de ingresos fiscales que fluyen hacia las ciudades, lo que podría tener un gran impacto en los distritos escolares locales presionados por dinero en efectivo.

Centros de datos y financiación escolar

Chris Goodman es profesor de administración pública en Northern Illinois University. Dice que los centros de datos son muy diferentes de otros desarrollos industriales, como las fábricas, principalmente porque no proporcionan muchos empleos a largo plazo.

"Por lo que esencialmente estamos luchando es por los trabajos de construcción por adelantado y el crecimiento de la base impositiva en la parte de atrás", dijo.

La mayoría de los ingresos del impuesto a la propiedad local van a los distritos escolares. También es donde las escuelas obtienen la mayor parte de su dinero, por lo que cualquier aumento es un gran problema.

El año pasado, el distrito escolar de DeKalb abrió una nueva escuela: Mitchell Elementary. En el corte de listón de apertura, uno de los oradores fue Tara Tenorio, una representante de Meta.

"La gente habla sobre el momento en que Meta comenzó aquí como uno de esos puntos clave en una comunidad", dijo Tenorio. "Me siento muy honrado de ser parte de lo que está sucediendo en tiempo real antes que nosotros".

El centro de datos de hiperescala de Meta en DeKalb se puso en línea en 2023. Desde entonces, el superintendente Billy Hueramo dice que ha generado muchos ingresos fiscales para el distrito y los ayudó a abrir la nueva escuela más rápido.

"En 2023 recaudamos $2,3 millones", dijo Hueramo. "Al año siguiente recaudamos $ 7.1 millones. Después de eso, $ 19 millones, y luego en 2026, $18.8 millones ".

Esos casi $ 19 millones representan más del 20% de los ingresos anuales del impuesto a la propiedad del distrito.

La asociación del distrito con Meta va más allá de los impuestos. A través de subvenciones, la empresa matriz de Facebook ha apoyado iniciativas STEM del distrito por una suma de casi $ 400,000. La compañía ayudó al distrito a financiar completamente su plan de estudios STEM Project Lead the Way y hacer de Mitchell Elementary una escuela STEAM.

Meta también otorgó subvenciones de acción comunitaria para centros de datos a Northern Illinois University Foundation y al colegio comunitario cercano Kishwaukee College. Los colegios comunitarios también se financian parcialmente a través de impuestos a la propiedad. En cada uno de los últimos dos años, Kishwaukee ha recaudado más de $ 2 millones en impuestos a la propiedad de Meta.

Las exenciones fiscales dejan dinero sobre la mesa para las escuelas

La ganancia inesperada para las escuelas locales podría haber sido mucho mayor, pero Meta, como muchos proyectos de centros de datos, recibió una serie de exenciones fiscales estatales y locales para atraerlo a la región.

Meta adquirió una reducción de impuestos del condado de DeKalb , lo que, en este caso, significa que, durante las primeras dos décadas, se les reducirá su factura de impuestos a la propiedad en más de la mitad.

Kasia Tarczynska, del organismo de control del desarrollo económico Good Jobs First , dice que las comunidades locales deben tener cuidado de no otorgar subsidios fiscales a las grandes corporaciones.

"Estamos hablando de Meta", dijo, "una empresa extremadamente controvertida que es bastante rica y realmente no necesita ningún apoyo financiero público".

Tarczynska dice que DeKalb pudo haber hecho un trato decente en comparación con los incentivos fiscales otorgados en otros estados, como Ohio, donde las exenciones del impuesto a las ventas le costaron al estado $ 1.6 mil millones el año pasado.

Con el proyecto en DeKalb, Meta también se beneficia delPrograma de Inversión en Centros de Datos de Illinois, que los exime de pagar otros impuestos, como algunos impuestos sobre las ventas y el uso, así como el Impuesto de Reemplazo de Propiedad Personal del estado que, señala Tarczynska, también ayuda a financiar escuelas públicas en Illinois. El estado estima que el valor de los beneficios fiscales es de $ 50 millones.

"Entonces, tenemos esta situación", dijo Tarczynska, "en la que los distritos escolares individuales se benefician de algunos de los impuestos cuando todos los demás pierden impuestos".

Ella dice que eso es difícil en un momento en que muchos distritos escolares están lidiando con déficits presupuestarios multimillonarios, recortes de personal y un retiro del apoyo federal.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, hizo una pausa en esas exenciones fiscales por preocupaciones sobre el costo de la energía. Los centros de datos en el estado habían recibido casi mil millones de dólares en beneficios fiscales desde 2020-2024.

Goodman dice que en realidad hay bastante investigación académica sobre si los incentivos fiscales inducen a las empresas a ubicarse en un lugar en particular.

"El pensamiento general sobre eso es que no", dijo, "que las empresas han elegido un lugar en particular por razones que no tienen nada que ver con los incentivos fiscales".

Para los centros de datos, es el acceso al agua, la electricidad y la tierra. A menudo, dice, estos incentivos son solo empresas que se enfrentan entre sí para ver cuánto dinero adicional pueden obtener.

¿Podrían los centros de datos reducir los impuestos a la propiedad para los residentes?

Hay una sugerencia implícita de que si estos centros de datos generan ingresos fiscales sustanciales, permitirá a los distritos escolares reducir los impuestos a la propiedad de los residentes.

Armir Doka, del distrito escolar de DeKalb, dice que han reducido su tasa de impuestos en cada uno de los últimos cinco años, en parte debido a los ingresos fiscales del centro de datos. Él dice que han trasladado la carga fiscal de principalmente a los residentes a la industria.

"Un estimado que diría es que residencial ahora está contribuyendo con el 30%", dijo Doka. "Hace solo cinco años era más de la mitad".

Pero los centros de datos usan mucha agua y electricidad. Entonces, incluso si las tasas de impuestos a la propiedad bajan en algunos lugares, las facturas de agua y electricidad podrían subir.

Los clientes de Illinois ComEd vieron un aumento del 12% en sus facturas de electricidad este verano directamente debido a la demanda del centro de datos.

A fines del año pasado, DeKalb dio luz verde a otra propuesta de centro de datos.

Una nueva era para los centros de datos

El proyecto Meta de DeKalb comenzó hace años, mucho antes de que los centros de datos se volvieran tan polémicos. DeKalb tenía muchos menos residentes protestando por la propuesta de lo que las ciudades están viendo ahora. En aquel entonces, las comunidades intentaban atraer a los desarrolladores con incentivos fiscales.

Ahora, es un entorno diferente. Las empresas tienen que convencer a las comunidades. Yorkville ha aprobado tres proyectos de centros de datos, aunque solo uno, CyrusOne, está actualmente en construcción, mientras que los otros dos están enredados en litigios impulsados por la comunidad.

El administrador de la ciudad de Yorkville, Bart Olson, dice que ninguno de ellos está recibiendo incentivos fiscales locales, y la ciudad llegó a un acuerdo con los desarrolladores para dar a su distrito escolar dinero más allá de los impuestos a la propiedad.

Yorkville, como DeKalb, necesita nuevas escuelas. El distrito ha estado tratando de construir dos nuevas escuelas y renovar su escuela secundaria. Los votantes rechazaron un referéndum para hacerlo esta primavera.

Acuerdos de beneficios comunitarios

Ahora, las empresas de centros de datos enviarán dinero al distrito escolar por adelantado para ayudar a construir esas nuevas escuelas. Cuando el proyecto CyrusOne solicite un permiso de construcción, lo que probablemente suceda pronto, le enviará al distrito escolar $ 10 millones. Si los otros dos proyectos avanzan, enviarán un total de $ 90 millones más a la ciudad, la mayoría al distrito escolar.

El profesor de NIU Chris Goodman dice que los acuerdos de beneficios comunitarios pueden garantizar la inversión, pero también pueden sentirse como una forma de tratar de ganarse a los residentes cada vez más escépticos.

"Dudo mucho en llamarlos soborno", dijo, "pero casi podría sentirse así, ¿verdad? "Oye, te daremos el dinero para construir esta nueva escuela si nos dejas hacer lo que queramos". Quiero decir, logra el objetivo desde la perspectiva del distrito escolar, pero realmente no se siente muy bien ".

El desarrollo CyrusOne se encuentra en Yorkville, pero se encuentra dentro del distrito escolar vecino de Plano. Luke Baughman, director de negocios de la escuela de Plano, dice que, a diferencia de Yorkville, no esperan recibir una suma global.

Dice que proyectan que el centro de datos generará casi $ 11 millones en ingresos anuales del impuesto a la propiedad. El distrito recaudó alrededor de $ 21,6 millones el año pasado.

Los centros de datos no generan muchos puestos de trabajo en relación con otros desarrollos industriales. Olson de Yorkville dice que, cuando se trata de fondos escolares, eso significa que los desarrolladores pagan impuestos a la propiedad desproporcionados en el distrito escolar, pero no traen estudiantes adicionales que cuestan dinero para educar.

"Por ejemplo, una de nuestras subdivisiones más grandes en Yorkville es Bristol Bay", dijo Olson. "Hay unos pocos cientos de hogares en esta subdivisión, con 352 alumnos reales del distrito escolar de Yorkville que viven en esos hogares. Todos los hogares en la subdivisión generan alrededor de $ 3,3 millones en impuestos a la propiedad para el distrito escolar, pero le cuesta al distrito escolar de Yorkville alrededor de $ 4,8 millones educar a todos los alumnos de la subdivisión de Bristol Bay ".

A pesar de que los nuevos impuestos a la propiedad ayudan a las escuelas, Tarczynska con Good Jobs First dice que no es el único factor. También hay que considerar los efectos ambientales, éticos y económicos.

"Realmente necesitamos", dijo Tarczynska, "tener en cuenta el costo de otros daños que estos centros de datos, este producto, crean".

Porque dice que, bueno y malo, los estudiantes pagarán el precio de los costos que conlleva el intenso desarrollo actual de los centros de datos.

¿Qué pasa si los centros de datos se van?

La afluencia de grandes proyectos de centros de datos de hiperescala está impulsada por la IA. Hay muchos que ven la industria como una burbuja. Entonces, ¿qué sucede si estalla y la demanda de centros de datos se agota?

Goodman dice que los distritos escolares no necesariamente serían atrapados sosteniendo la bolsa, pero es probable que un edificio vacío valga mucho menos que uno lleno, lo que significa menos ingresos por impuestos a la propiedad de lo que esperaban los distritos escolares y los municipios.

"Podría volverse realmente difícil si la burbuja estalla", dijo, "y de repente, o estos centros de datos comienzan a irse, ya sabes, sacan sus servidores o se vuelven menos valiosos porque nosotros, como sociedad, valoramos lo que están haciendo menos".

Es por eso que los distritos escolares como DeKalb dicen que están tratando de continuar presupuestando de manera conservadora, para que no los tomen por sorpresa si las cosas cambian.

Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.