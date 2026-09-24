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Sessions from Studio A - YaYa Biggs

Northern Public Radio | By Spencer Tritt
Published September 24, 2026 at 6:55 PM CDT
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
5 of 9  — Biggs pic 5.png
YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
6 of 9  — Biggs pic 2.png
YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
7 of 9  — Biggs pic 7.png
YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A

YaYa Biggs joins us to play song from their new, debut album Strictly Biggness. The experimental band blends influences of rock, funk, and jazz. They also utilize sampling in a creative way on the new album. We'll hear songs recorded live in Studio A and talk with YaYa Biggs. Check out Strictly Biggness streaming everywhere and available for download on Bandcamp. Follow the band on Instagram to keep up with news from them.
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WNIJ News Sessions From Studio A
Spencer Tritt
Spencer's creativity shows up in a variety of spaces on-air and online for WNIJ. He graduated from Northern Illinois University with a degree in Communications and Digital Media Production. Spencer's interest in multimedia comes from a mix of his love for arts and music with an interest in technology.
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