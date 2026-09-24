Sessions from Studio A - YaYa Biggs
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
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YaYa Biggs performing live in WNIJ's Studio A
YaYa Biggs joins us to play song from their new, debut album Strictly Biggness. The experimental band blends influences of rock, funk, and jazz. They also utilize sampling in a creative way on the new album. We'll hear songs recorded live in Studio A and talk with YaYa Biggs. Check out Strictly Biggness streaming everywhere and available for download on Bandcamp. Follow the band on Instagram to keep up with news from them.