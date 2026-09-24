Sessions from Studio A - YaYa Biggs

YaYa Biggs joins us to play song from their new, debut album Strictly Biggness. The experimental band blends influences of rock, funk, and jazz. They also utilize sampling in a creative way on the new album. We'll hear songs recorded live in Studio A and talk with YaYa Biggs. Check out Strictly Biggness streaming everywhere and available for download on Bandcamp. Follow the band on Instagram to keep up with news from them.