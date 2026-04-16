Sessions from Studio A - Julia Minkin
Julia Minkin performing live in WNIJ's Studio A
Not Ready is the new album from Julia Minkin coming out everywhere tomorrow. We'll get a preview of the new record with songs recorded live in Studio A and we'll also talk with Julia Minkin and Andrew Sudhibhasilp about Not Ready. They have an album release show planned for April 24th at The Hideout in Chicago. Find more from Minkin on her website and Instagram.