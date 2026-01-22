© 2026 WNIJ and WNIU
Northern Public Radio
801 N 1st St.
DeKalb, IL 60115
815-753-9000
Northern Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Sessions from Studio A - Hannah Frey

Northern Public Radio | By Spencer Tritt
Published January 22, 2026 at 6:55 PM CST
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
1 of 6  — HF still 7.png
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
2 of 6  — HF still 3.png
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
3 of 6  — HF still 4.png
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
4 of 6  — HF still 5.png
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
5 of 6  — HF still 6.png
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
6 of 6  — HF still 2.png
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A

It's been nearly a year since Hannah Frey released her sophomore album Lucky Girl. She stops by Studio A with her band for live recordings and to tell us about the album. We'll also hear a few new songs and talk about what's coming next for the band. Find more from Hannah Frey on Instagram and Facebook. Buy a copy of Lucky Girl on her Bandcamp page.

Lineup:
Hannah Frey - Vocals, Guitar
Josh Ruebeck - Bass
Jonah Penningroth - Drums
Mitch McAndrew - Guitar
Max Berg - Guitar, Pedal Steel

Hannah Frey performing "The Bright Side" live in WNIJ's Studio A

Hannah Frey performing "Lucky Girl" live in WNIJ's Studio A

Hannah Frey performing "Linda" live in WNIJ's Studio A

Hannah Frey performing "Pseudo Relationship" live in WNIJ's Studio A

Tags
WNIJ News Sessions From Studio A
Spencer Tritt
Spencer's creativity shows up in a variety of spaces on-air and online for WNIJ. He graduated from Northern Illinois University with a degree in Communications and Digital Media Production. Spencer's interest in multimedia comes from a mix of his love for arts and music with an interest in technology.
See stories by Spencer Tritt
Related Stories