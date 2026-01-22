Sessions from Studio A - Hannah Frey
1 of 6 — HF still 7.png
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
2 of 6 — HF still 3.png
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
3 of 6 — HF still 4.png
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
4 of 6 — HF still 5.png
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
5 of 6 — HF still 6.png
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
6 of 6 — HF still 2.png
Hannah Frey performing live in WNIJ's Studio A
It's been nearly a year since Hannah Frey released her sophomore album Lucky Girl. She stops by Studio A with her band for live recordings and to tell us about the album. We'll also hear a few new songs and talk about what's coming next for the band. Find more from Hannah Frey on Instagram and Facebook. Buy a copy of Lucky Girl on her Bandcamp page.
Lineup:
Hannah Frey - Vocals, Guitar
Josh Ruebeck - Bass
Jonah Penningroth - Drums
Mitch McAndrew - Guitar
Max Berg - Guitar, Pedal Steel
Hannah Frey performing "The Bright Side" live in WNIJ's Studio A
Hannah Frey performing "Lucky Girl" live in WNIJ's Studio A
Hannah Frey performing "Linda" live in WNIJ's Studio A
Hannah Frey performing "Pseudo Relationship" live in WNIJ's Studio A