Sessions from Studio A - Hannah Frey

It's been nearly a year since Hannah Frey released her sophomore album Lucky Girl. She stops by Studio A with her band for live recordings and to tell us about the album. We'll also hear a few new songs and talk about what's coming next for the band. Find more from Hannah Frey on Instagram and Facebook. Buy a copy of Lucky Girl on her Bandcamp page.

Lineup:

Hannah Frey - Vocals, Guitar

Josh Ruebeck - Bass

Jonah Penningroth - Drums

Mitch McAndrew - Guitar

Max Berg - Guitar, Pedal Steel

Hannah Frey performing "The Bright Side" live in WNIJ's Studio A

Hannah Frey performing "Lucky Girl" live in WNIJ's Studio A

Hannah Frey performing "Linda" live in WNIJ's Studio A

Hannah Frey performing "Pseudo Relationship" live in WNIJ's Studio A