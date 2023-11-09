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Sessions from Studio A - C3zr

Northern Public Radio | By Spencer Tritt
Published November 9, 2023 at 6:55 PM CST
C3zr performing live in WNIJ's Studio A
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C3zr performing live in WNIJ's Studio A
C3zr performing live in WNIJ's Studio A
2 of 4  — c3zr still 1.png
C3zr performing live in WNIJ's Studio A
C3zr performing live in WNIJ's Studio A
3 of 4  — c3zr still 3.png
C3zr performing live in WNIJ's Studio A
C3zr performing live in WNIJ's Studio A
4 of 4  — c3zr still 2.png
C3zr performing live in WNIJ's Studio A

Producer and keyboardist C3zr performs live in Studio A with a genre-blending set. We'll also hear some studio tracks from him and talk with C3zr and his band. Find more from C3zr on Spotify and Apple Music and keep up with him on his website and Instagram.

Check out behind-the-scenes video posted below.

C3zr performing "Not Over U" live in WNIJ's Studio A

C3zr performing "Wasabi" live in WNIJ's Studio A

C3zr performing "Hold On" live in WNIJ's Studio A

C3zr performing "Manhattan Beach" live in WNIJ's Studio A

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WNIJ News Sessions From Studio A
Spencer Tritt
Spencer's creativity shows up in a variety of spaces on-air and online for WNIJ. He graduated from Northern Illinois University with a degree in Communications and Digital Media Production. Spencer's interest in multimedia comes from a mix of his love for arts and music with an interest in technology.
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