Darren Bailey, candidato a gobernador del partido republicano, se reúne con sus simpatizantes durante su visita a DeKalb

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El sábado 3 de octubre, el candidato republicano a gobernador, Darren Bailey, se dirigió a Wehrli Custom Fabrication Inc. en DeKalb.

El taller de camiones diésel y la empresa de fabricación de piezas metálicas a medida recibieron a Bailey en su jornada de puertas abiertas bianual de WCFab para familias y entusiastas del mundo del automóvil.

La campaña de Bailey dijo que su parada en DeKalb fue facilitada por una amistad que había entablado con los propietarios del taller de camiones a inicios de su campaña.

En el evento del sábado, Bailey saludó a los simpatizantes de la campaña de la región norte de Illinois y respondió a las preguntas de la prensa sobre su parada más reciente.

Según Bailey, el costo de vida es la principal preocupación que expresan los votantes de Illinois antes de la revancha electoral para gobernador del próximo mes con el actual gobernador J.B. Pritzker.

Bailey, de Xenia, en el sur del estado, ya se había enfrentado a Pritzker por la gobernación en 2022, pero perdió la contienda con el 42 % de los votos finales.

“La gente está harta”, dijo Bailey. “Solo la frustración de vivir en Illinois y la esperanza de lo que mi administración ofrecería. Eso es lo que estamos percibiendo mucho, incluso al entrar aquí hoy”.

Bailey alcanzó notoriedad en todo el estado en 2020 como un crítico abierto de las obligaciones de uso de mascarillas en todo el estado y otras iniciativas de respuesta a la pandemia de COVID-19 promulgadas por la administración de Pritzker.

Como adversarios políticos de larga data, la campaña de Pritzker sostiene que Bailey es demasiado conservador para el futuro de Illinois.

Durante su campaña para gobernador en 2022, Bailey recibió el “apoyo completo y total” del presidente Donald Trump.

Gary Freeman, residente de Sycamore, dice que se enteró por Facebook de que Bailey iba a venir a DeKalb. Según Freeman, algo tiene que cambiar en Illinois y cree que elegir a Bailey es un comienzo prometedor.

“No podemos seguir como estamos”, dijo Freeman. “No es un buen camino”.

Freeman dice que cree que Bailey está más en contacto con la “persona común” y que los impuestos son algo que le preocupa mucho a medida que se acerca noviembre.

En cuanto a las elecciones en sí, Bailey dice que tiene una “confianza tranquila” en sus posibilidades de convertirse en el próximo gobernador de Illinois.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.