El voto latino en 2026: quiénes son los votantes y qué cambió desde 2024

Por Wendy Selene Pérez

Los latinos en Estados Unidos llegan a las elecciones intermedias de 2026 —midterms en inglés—, siendo más numerosos que hace dos años y el grupo de votantes elegibles más joven entre los principales grupos raciales y étnicos del país.

Según un análisis publicado por el Pew Research Center el 10 de septiembre de 2026, alrededor de 39 millones de hispanos son elegibles para votar en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026. La cifra equivale al 16% de todos los votantes elegibles: 1% más que en 2024, cuando representaban el 15%.

El Pew define como votantes elegibles a los ciudadanos estadounidenses de 18 años o más que viven en los 50 estados o Washington, D.C.

El crecimiento es visible si se compara con lo ocurrido desde las últimas elecciones intermedias: entre 2022 y 2026: los latinos sumaron cerca de 5.2 millones de votantes elegibles, más que cualquier otro grupo racial o étnico. Aunque los asiáticos crecieron más rápido en términos porcentuales, alrededor del 20%.

Los latinos siguen siendo el electorado más joven

El electorado latino sigue siendo el más joven entre los principales grupos raciales y étnicos de Estados Unidos, si se comparan los datos de 2026 con los de 2024. Según el análisis más reciente del Pew, 30% de los votantes latinos elegibles tiene entre 18 y 29 años en comparación con el 20% del electorado general y el 17% de los votantes elegibles blancos. Sólo 14% de los votantes hispanos elegibles tiene 65 años o más, frente al 24% del electorado general y el 28% de los votantes blancos elegibles.

Gran parte de ese crecimiento de votantes latinos en Estados Unidos no viene de nuevos ciudadanos naturalizados, viene de jóvenes latinos nacidos en Estados Unidos que alcanzaron la edad para votar.

Gráfico del Pew Research Center. Los votantes elegibles son ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años. Los subtotales no suman el total porque no se muestran los votantes elegibles que dieron otras respuestas, incluidos aquellos que eligieron más de una raza.

El Pew calcula que más de 4 millones de latinos nacidos en el país cumplieron 18 años entre 2022 y 2026. Además, aproximadamente 1 millón de adultos hispanos se naturalizó.

La edad mediana de los hispanos elegibles para votar es de 39 años, frente a 45 entre los votantes negros, 47 entre los asiáticos y 52 entre los blancos.

La mayoría de los votantes latinos nació en Estados Unidos: 77% de los hispanos elegibles para votar son nacidos en el país y 23% son ciudadanos naturalizados, según el Pew.

En cuanto al nivel educativo, el 47% de los votantes hispanos elegibles tiene como máximo un diploma de secundaria (high school): 17% no terminó la secundaria (high school) y 31% tiene ese nivel como máximo grado alcanzado. Luego, 15% tiene una licenciatura y 7%, estudios de posgrado.

Los hispanos no constituyen la mayoría en ningún estado, pero son el grupo racial o étnico más numeroso en el electorado de Nuevo México, donde representan el 43% de los votantes elegibles. Constituyen una cuarta parte o más en California (33%), Texas (32%) y Arizona (25%). Su porcentaje es menor en Vermont, Misisipi, Maine y Virginia Occidental, donde representan el 2% del electorado en cada uno de estos estados, analiza el Pew.

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