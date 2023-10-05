© 2023 WNIJ and WNIU
Northern Public Radio
801 N 1st St.
DeKalb, IL 60115
815-753-9000
Northern Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Sessions from Studio A - Ari Lindo

Northern Public Radio | By Spencer Tritt
Published October 5, 2023 at 5:55 PM CDT
Ari Lindo and Patrick Jasper performing live in WNIJ's Studio A
1 of 3  — AL_still 1.png
Ari Lindo and Patrick Jasper performing live in WNIJ's Studio A
Ari Lindo and Patrick Jasper performing live in WNIJ's Studio A
2 of 3  — AL_still 2.png
Ari Lindo and Patrick Jasper performing live in WNIJ's Studio A
Ari Lindo and Patrick Jasper performing live in WNIJ's Studio A
3 of 3  — AL_still 3.png
Ari Lindo and Patrick Jasper performing live in WNIJ's Studio A

Ari Lindo is a guitarist based in Chicago who plays in the bands Late Nite Laundry and The Devonns. We'll hear him play lots of new music along with songs from his debut solo album Cost of Giving, which was released last year. Joining Lindo for the live performance and interview is multi-instrumentalist Patrick Jasper.

Check out more from Ari Lindo on Bandcamp and keep up with him on Instagram.

Ari Lindo performing "Drift" live in WNIJ's Studio A

Ari Lindo performing "More Than" live in WNIJ's Studio A

Ari Lindo performing "Simple" live in WNIJ's Studio A

Ari Lindo performing "For Much Longer" live in WNIJ's Studio A

Ari Lindo performing "Clay" live in WNIJ's Studio A

Ari Lindo performing "Sunlight" live in WNIJ's Studio A

Tags
Sessions From Studio A
Spencer Tritt
Spencer's creativity shows up in a variety of spaces on-air and online for WNIJ. He graduated from Northern Illinois University with a degree in Communications and Digital Media Production. Spencer's interest in multimedia comes from a mix of his love for arts and music with an interest in technology.
See stories by Spencer Tritt
Related Stories