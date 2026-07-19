Un nuevo informe destaca cómo los recortes de SNAP podrían afectar el acceso a comidas escolares gratuitas en Illinois

Read in English

Se espera que más de 300,000 residentes de Illinois pierdan los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, mejor conocido como SNAP, debido a los nuevos requisitos de trabajo y los requisitos administrativos adicionales bajo el One Big Beautiful Bill Act del año pasado.

Un nuevo informe del Center for American Progress dice que los cambios también podrían afectar el acceso a comidas escolares gratuitas.

"Los estudiantes que están inscritos en SNAP y Medicaid pueden ser certificados directamente para comidas escolares gratuitas", dijo la coautora del informe, Paige Shoemaker Demio. "Básicamente, se marca una casilla que dice que están en SNAP. Reciben comidas gratis automáticamente. No tienen que pasar por un proceso de solicitud del hogar, que puede tener muchas barreras ".

Si una familia pierde los beneficios de SNAP, sus hijos ya no serían certificados directamente.

Los estudiantes pueden calificar para comidas gratuitas de varias maneras, incluso a través de la disposición de elegibilidad comunitaria. Si más del 25% de los estudiantes de una escuela están certificados directamente a través de SNAP, toda la escuela califica para comidas gratuitas. Pero si las familias pierden los beneficios de SNAP, Shoemaker Demio dijo que las escuelas podrían perder la elegibilidad para el programa.

Dijo que la ley del año pasado transfiere muchos costos de SNAP a los estados, por lo que si los presupuestos estatales se vuelven ajustados, los funcionarios pueden restringir aún más la elegibilidad.

El informe también estima cuánto le costaría a una familia de Illinois con dos hijos pagar los almuerzos escolares. Con un precio medio de almuerzo de $ 3.25, el costo anual totalizaría alrededor de $ 1,170.

"La duración promedio del año escolar es de 180 días escolares", dijo Shoemaker Demio. "Entonces, $ 3.25 por 180 días escolares por dos niños es la forma en que llegamos a esos $ 1,170 por año".

Dijo que más de 1 millón de estudiantes de Illinois califican para comidas gratuitas o de precio reducido, y los investigadores esperan que las reducciones de SNAP reduzcan la participación en programas de comidas escolares gratuitas durante el próximo año escolar.

El One Big Bill Beautiful Bill Act del año pasado también eliminó el programa SNAP-ED , que proporcionaba educación nutricional a más de 1 millón de estudiantes en todo el país.

Traducido del inglés por Carlos Loera.