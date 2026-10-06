Por qué el transporte escolar se está volviendo mucho más caro para las escuelas de Illinois

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El Distrito Escolar de Freeport eliminó una de sus rutas de autobús este año. El director de transporte del distrito, Dallas Pieper, dice que solía llevar a unos 60 niños a la escuela todos los días.

“Fue por el presupuesto”, dijo. “Simplemente no podíamos pagarlo”.

El presupuesto de transporte de Freeport se redujo casi un 40 % en los últimos dos años. Al mismo tiempo, los costos siguen subiendo, así que algo tenía que ceder.

“Estamos tratando de averiguar cómo podemos hacer que ese dinero dure con el menor impacto posible”, dijo Pieper, “pero sabiendo que vamos a tener que afectar a las personas. Eso realmente ha sido un factor de estrés en las últimas dos semanas y estoy seguro de que lo será durante los próximos dos años”.

El costo del transporte escolar

Los costos del transporte escolar en Illinois aumentaron un 60 % en los últimos cinco años fiscales de los que se dispone de datos estatales. El año pasado, las escuelas de Illinois gastaron más de $ 1,8 mil millones en ello.

Emily Warnecke afirma que, antes de la pandemia, los costos del transporte escolar aumentaban alrededor del 2 % cada año. Sin embargo, en los últimos años, los aumentos anuales se dispararon al 12-13 %.

Warnecke trabaja en relaciones gubernamentales con la Asociación de Administradores Escolares de Illinois y la Asociación de Funcionarios de Negocios Escolares de Illinois, y ha estado dando la voz de alarma a la legislatura estatal sobre los costos del transporte escolar.

Dice que hay algunos factores que contribuyen al aumento de los costos. Muchos distritos escolares contratan el transporte a servicios privados como First Student, y Warnecke afirma que los costos de contratación se han disparado.

“Se enfrentan a muchas de las mismas presiones que los distritos que prestan servicios [de transporte] internamente cuando se trata de mano de obra”, dijo. “Tienes que aumentar la tarifa por hora porque estás tratando de atraer personas al puesto. Muchos de los contratistas y distritos ofrecen seguro médico, y los costos de los seguros médicos están aumentando con bastante rapidez”.

La financiación estatal del transporte se divide en dos secciones: lo que el estado llama “transporte regular” (los grandes autobuses escolares amarillos) y “transporte para educación especial” (piense en las camionetas que recogen a los alumnos que usan sillas de ruedas).

Armir Doka es director de Negocios y Finanzas del Distrito Escolar de DeKalb.

“Los costos de transporte para la educación especial”, dijo, “son en realidad los que han aumentado mucho más que los regulares”.

Es verdad. En todo el estado, los costos de transporte para la educación especial aumentaron un 75 % en ese mismo período de cinco años.

“No se puede subir a 60 niños a un autobús [de educación especial]”, dijo Warnecke. “En algunos casos, solo se incluye a uno, tal vez dos estudiantes porque los envían a un centro privado o porque necesitan servicios muy especializados o un asistente en el autobús”.

Pero, en general, Warnecke afirma que el estado todavía está tratando de averiguar por qué estos costos aumentaron tanto y si la situación es similar en otros estados.

Dice que el proyecto de ley de ejecución del presupuesto estatal de este año ordenó a la Junta de Educación del Estado de Illinois que lo estudiara.

Transporte más caro para las escuelas locales

Cada agosto, los distritos escolares envían las solicitudes al estado diciendo: “Esto es lo que gastamos en transporte el año pasado”, y luego el estado les reembolsa. En los últimos años, esos reembolsos no han seguido el ritmo del aumento de los costos.

El estado solía reembolsar casi todos los costos de transporte de educación especial, pero ahora es alrededor del 55 %. Los reembolsos por transporte regular también han disminuido. El nivel de prorrateo es de aproximadamente el 68 %. Ambas son las tasas de reembolso más bajas desde al menos 2012.

“Creo”, dijo Warnecke, “que nos faltaban unos $ 800 millones para obtener el financiamiento completo para esas reclamaciones cuando comenzamos esto”.

En un distrito como Freeport, Pieper dice que los costos se acumulan rápidamente.

“Se trata de alrededor de un millón de dólares en reembolsos”, dijo, “que no estamos recibiendo, que deberíamos estar recibiendo al año”.

Kelly Mandrell es la superintendente del Distrito Escolar de la Comunidad de Polo, un distrito pequeño y rural en el condado de Ogle.

“En nuestra región del noroeste”, dijo, “nuestra área perdió $ 5 millones en reembolsos por transporte el año pasado”.

Cuando disminuyen los reembolsos estatales, los distritos locales tienen que asumir el costo. El transporte es un costo “categórico obligatorio”. No transportar a los estudiantes en autobús no es una opción; tienen que llegar a la escuela y el distrito tiene que encontrar el dinero para hacerlo.

Es particularmente difícil para distritos como Freeport, que enfrentan déficits presupuestarios multimillonarios.

Warnecke califica esto como una crisis y afirma que la legislatura estatal comprende las preocupaciones de los distritos. Este año, el presupuesto estatal asignó $ 30 millones adicionales para el transporte escolar, lo que ayuda, pero no es suficiente para aumentar las tasas de reembolso.

Dice que por eso es importante que la junta estatal estudie las causas de fondo, porque aunque obtengan más dinero para los reembolsos, si no resuelven el problema subyacente de los costos, podrían volver a encontrarse en la misma situación dentro de unos años.

El aumento de los precios de los combustibles incrementa los costos para las escuelas

El precio récord del diésel ha agravado estos problemas. La gran mayoría de los autobuses escolares funcionan con diésel y muchos distritos tienen decenas de autobuses que recorren cientos de kilómetros al día.

Distritos como Freeport compran combustible al por mayor, y Pieper afirma que la entrega de su camión cisterna en agosto costó casi el doble que en abril, sin señales de que vaya a bajar.

“Fueron $ 37 000”, dijo Pieper, “en comparación con los aproximadamente $ 22 000-23 000 que suelen ser”.

Kelly Mandrell, en Polo, dice que hay muchas cosas que escapan a su control como superintendente, pero el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz le parece especialmente fuera de su control.

“Es difícil”, dijo, “cuando intentas planificar un presupuesto”.

Algunos distritos, como el Distrito Escolar de West Aurora, han incorporado autobuses eléctricos a su flota, en parte para protegerse de los precios volátiles de los combustibles. El año pasado, el distrito adquirió 27 buses eléctricos , una de las flotas eléctricas más grandes de la región.

Angie Smith es la superintendente asociada de operaciones de West Aurora. Dice que una serie de incentivos de ComEd y de la Agencia de Protección Ambiental les ayudaron a conseguir los autobuses eléctricos.

“Podrías haber obtenido más”, dijo, “pero como los fondos de la EPA simplemente desaparecieron durante el gobierno de Trump, eso realmente frenó el impulso”.

Por lo tanto, aunque los precios del diésel se disparen y más distritos escolares puedan estar interesados en cambiar algunos vehículos por vehículos eléctricos, es menos factible desde el punto de vista económico.

Smith dice que hasta ahora ha dado buenos resultados para su distrito.

“Estimamos”, dijo, “de manera conservadora, un ahorro de combustible de alrededor de $ 125 000 a $ 130 000”.

A nivel nacional, alrededor del 2 % de los autobuses escolares son eléctricos.

El desafío de contratar conductores

Otro gran desafío para las escuelas es contratar a suficientes conductores de autobuses, especialmente en distritos rurales pequeños como Polo. Cuando necesitan desesperadamente conductores, ofrecen bonos de contratación e incentivos, lo que aumenta el costo de la mano de obra.

Es tan difícil que la superintendente Kelly Mandrell tuvo que convencer a algunos maestros para que se inscribieran y realizaran rutas todas las mañanas, y ella también realiza una ruta de preescolar antes de la escuela con bastante frecuencia.

“Les pongo mi música de Disney y simplemente nos divertimos”, dijo. “Tengo que reírme porque la mayoría de ellos, cuando hago esa ruta, cuando me ven en el pasillo, dicen: '¡Eras mi conductor de camioneta!'”.

Las escuelas tienen que recortar gastos

Mientras tanto, los distritos escolares tienen que hacer rendir su dinero tanto como sea posible. Algunos distritos, como Freeport, están eliminando y consolidando rutas de autobús. Pieper dice que tienen que encontrar cualquier área en la que puedan reducir los costos de transporte.

“Cuando le dije a nuestra superintendente que íbamos a tener que analizar el tema del atletismo, vi la expresión de su rostro”, dijo. “Pero yo pienso que no tenemos otra opción. Tengo que llevar y traer a los niños de la escuela, y no tenemos suficiente dinero para el diésel como para hacer todo lo que hicimos el año pasado”.

Afortunadamente, dice que se sentaron y pensaron una forma de organizar los partidos deportivos para que los viajes fueran lo más eficientes posible. Pero, de nuevo, dice que algo tiene que ceder. Tienen menos dinero. El distrito también tuvo que reducir las excursiones este año porque es demasiado caro hacer el viaje en auto.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.