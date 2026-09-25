“Ya no quiero que mis hijos sean conejillos de Indias”: más sobre el movimiento para replantearse el tiempo frente a las pantallas en las escuelas de Illinois

Read in Englishhttps://www.northernpublicradio.org/wnij-news/2026-09-18/i-dont-want-my-children-to-be-guinea-pigs-anymore-inside-the-movement-to-rethink-screentime-in-illinois-schools

Illinois acaba de aprobar una prohibición del uso de teléfonos celulares en las escuelas este año. Ahora, algunas escuelas también están reduciendo la cantidad de tiempo que los estudiantes usan las computadoras portátiles. Es parte de un movimiento creciente, liderado por los padres, para replantearse el uso de las pantallas en las escuelas.

Como muchos padres, Julie Hill trató de ser consciente del uso de las pantallas cuando sus hijos eran pequeños. Es madre de dos hijos y vive en Wheaton. Cuando llegó la pandemia, sus escuelas pasaron al modelo 1:1, lo que significaba que a cada estudiante se le asignaba un Chromebook para que pudieran aprender desde casa. Tenía sentido, pero, con el tiempo, se convirtió más bien en una distracción.

“Cada vez que abría el Chromebook de alguien”, dijo Hill, “la primera pestaña era un juego o un sitio de compras o algo así.

Fue especialmente difícil para su hija en la escuela intermedia.

“Mi hija tenía todas estas tareas sin entregar”, dijo. “Pensábamos que estaba haciendo todas estas tareas, pero no era así”.

El tiempo frente a la pantalla era una preocupación tan grande que Hill sacó a su hija de la escuela pública este año.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC ) , poco más del 50 % de los adolescentes declaran pasar cuatro o más horas al día frente a una pantalla, sin incluir las tareas escolares.

Al mismo tiempo, su hermana Jill Nicoli, que vivía en Elmhurst, a pocas localidades de distancia, tenía el mismo problema. Intentó que sus hijos no usaran dispositivos individuales, pero le dijeron que no era posible. Están demasiado vinculados al plan de estudios y a las pruebas estatales.

Frustrada, publicó en Facebook y descubrió que muchos padres sentían lo mismo.

“Yo no quiero que mis hijos sigan siendo conejillos de indias para la tecnología educativa”, dijo Nicoli.

Nicoli ahora tiene un grupo de WhatsApp con más de 100 padres, una filial local de “Schools Beyond Screens” y una petición con más de 1000 firmas en la que se solicita a su distrito que retire los dispositivos individuales.

Saben que se trata de un gran cambio y que podría llevar tiempo, especialmente en un distrito grande que invierte millones en equipos y software, pero dice que su superintendente estuvo dispuesto a escuchar, y cambiaron las políticas para sus alumnos más jóvenes.

“Este año”, dijo, “nuestro programa preescolar les dio la opción de que, una vez que se les entregue el dispositivo, puedan optar por no usarlo y devolverlo a la escuela”.

Hinckley-Big Rock es un distrito escolar mucho más pequeño. Hace unos años, fueron uno de los primeros distritos del norte de Illinois en prohibir los teléfonos celulares. Ahora, la superintendente Jessica Sonntag afirma que cree que son el primer distrito de la región en poner fin a su política de Chromebook 1:1.

“Realmente estaba afectando la enseñanza y el aprendizaje”, dijo, “así que volvimos a los Chromebooks en carritos que los maestros pueden retirar cuando quieran utilizar la tecnología en el aula”.

Los maestros pueden pedir prestados Chromebooks para su clase o ir al laboratorio de computación de su biblioteca. Los estudiantes tampoco se llevan los Chromebooks a casa todos los días, pero pueden alquilar uno si lo necesitan.

Sonntag afirma que las Chromebooks acababan de reemplazar a los teléfonos en muchos aspectos, pero que este es el punto culminante de años de conversaciones sobre lo mucho que distraían. Estudiantes jugando en sus computadoras portátiles y charlando con amigos en clase. Hacer un seguimiento también distraía a los maestros.

“Estábamos gastando dinero en software de monitoreo”, dijo el superintendente, “para que los maestros tuvieran que enseñar desde sus escritorios y así también pudieran vigilar sus propias computadoras, que les indicarían si alguien en el aula está en una pestaña que no es relevante para su enseñanza”.

Dice que también hubo un gran impulso para ludificar el aprendizaje.

“Les encanta jugar videojuegos, así que convirtamos su intervención matemática en un videojuego”, dijo. “Pero los niños en realidad no estaban asimilando ningún conocimiento; solo intentaban ganar el juego”.

Una encuesta de Gallup reveló que al 61 % de los maestros de educación primaria y secundaria les gustaría que sus alumnos usaran los dispositivos de aprendizaje algo o mucho menos.

No todo era malo. Si un estudiante olvidaba su hoja de trabajo de matemáticas, podía encontrarla en línea. A veces, permitía recibir comentarios más inmediatos sobre las tareas. Pero Sonntag afirma que las ventajas no superaban a las desventajas y que necesitaban un reinicio completo. Dice que no están en contra de la tecnología, sino que se trata de cuándo y por qué la usan.

“Definitivamente, la escuela primaria no necesita tener un Chromebook ni acceso a la tecnología para aprender”, afirmó. “Es una buena herramienta en la escuela intermedia. A medida que pasamos a la escuela secundaria, sigue siendo una buena herramienta, pero probablemente la utilizaremos con más frecuencia que en cualquier otro grado”.

Ha habido un cambio importante este año escolar. Casi no hay tareas en línea. El distrito compró muchos más libros de texto físicos de matemáticas y ciencias. Los maestros están imprimiendo hojas de trabajo. Los estudiantes toman notas y escriben ensayos a mano.

“Solo hemos tenido unos pocos maestros a lo largo del último mes que incluso sacaron un carrito [de Chromebooks]”, dijo.

Dice que los comentarios de los estudiantes han sido en su mayoría positivos. La ausencia de corrector ortográfico es frustrante y ha habido algunas manos adoloridas por escribir, pero dicen que los estudiantes parecen entender por qué esto es necesario.

La directora de la escuela secundaria, Kim Torman, afirma que los comentarios de los maestros también han sido abrumadoramente positivos.

“El 92,9 % [de los maestros]”, compartió Torman, “dijo que ha observado una mayor participación de los alumnos desde que se pasó al uso intencional de la tecnología, lo cual me parece genial”.

Sonntag afirma que esperan ver alguna mejora en los indicadores académicos de los estudiantes este año, pero que nunca pueden estar seguros.

De vuelta en Elmhurst, la madre Jill Nicoli está tratando de usar su grupo ‘Schools Beyond Screens’ para interactuar con otras familias más allá de las pantallas. Junto con WhatsApp y Facebook, ahora organizan encuentros para tomar café sin iPad, a los que, por supuesto, los niños son bienvenidos.

“Ha sido genial liderarlo, aprender más a lo largo del camino y no sentirme tan sola”, dijo. “Por lo menos, Jill y yo ya no estamos en una isla. Hemos formado una coalición de padres e hijos con ideas afines, y se siente muy bien”.

Ella se siente alentada porque sus distritos escolares parecen estar escuchando, pero espera que sigan el ejemplo de Hinckley-Big Rock y se deshagan de los dispositivos 1:1, además de reducir el tiempo frente a la pantalla durante el horario escolar.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.