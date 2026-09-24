15 residentes presentaron denuncias contra el Departamento de Seguridad Nacional por los daños causados por Midway Blitz

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CHICAGO — Quince ciudadanos estadounidenses y residentes legales que alegan el uso de fuerza excesiva, detención indebida y otros daños a manos de agentes federales de inmigración durante la Operación Midway Blitz del año pasado dieron el primer paso para demandar al Departamento de Seguridad Nacional, anunciaron sus abogados el jueves 17 de septiembre de 2026.

“Esos agentes federales enmascarados usaron a nuestros ciudadanos, nuestros clientes, como sacos de boxeo”, dijo el abogado Antonio Romanucci. “Estamos haciendo que ICE rinda cuentas por los derechos que los agentes federales violaron aquí en Chicago, y esperamos que estas acciones no solo conduzcan a un cambio aquí, sino también de manera sistémica en todo el país”.

Junto a los abogados en una conferencia de prensa en la que se anunció la medida había tres personas que se enfrentaron cara a cara con agentes del DHS el otoño pasado.

El consejero del municipio de Oak Park, Juan Muñoz, y el científico de datos de Harvard, Kyle Frankovich, no se conocían antes de encontrarse como compañeros de celda, esposados en el suelo en un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en Broadview el 3 de octubre de 2025.

Ambos habían estado observando y filmando a los agentes desde la “Zona de Libertad de Expresión” designada fuera del centro, que se convirtió en un lugar de enfrentamientos repetidos entre manifestantes y agentes federales el otoño pasado.

Ambos estuvieron detenidos durante horas antes de ser subidos a una camioneta negra y dejados en una gasolinera cercana.

“Sin cargos, sin papeleo, sin explicaciones”, dijo Frankovich. “Como víctima y testigo de una violencia atroz por parte de agentes federales, exijo que se rindan cuentas”.

Muñoz, a quien arrojaron al suelo y detuvo el entonces comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, dijo que les repitió varias veces a los agentes que era un funcionario electo, con la esperanza de que se dieran cuenta de que habían cometido un error al detenerlo.

“Parte de mí creía que esas palabras podrían protegerme, cuando mi nombre me hacía vulnerable, que harían que alguien se detuviera, se cuestionara, reconociera que algo había salido terriblemente mal”, dijo. "No lo hicieron."

Acción demorada

Mientras los líderes estatales y locales conmemoraron recientemente el primer aniversario del operativo Midway Blitz con renovados llamamientos a la rendición de cuentas, no se presentaron cargos penales contra los agentes acusados de maltratar a los residentes del área de Chicago.

En lugar de iniciar procesos penales, los demandantes están demandando a los agentes en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, una ley civil que permite a las personas demandar a los organismos federales para obtener una indemnización por daños a la propiedad, lesiones, fallecimiento o angustia emocional causados por la negligencia de empleados federales.

Los abogados que representan a los residentes dijeron que están buscando “sumas significativas de dinero para cada persona”, pero se negaron a proporcionar más detalles sobre los montos.

Los agentes federales del orden público están exentos de la ley que permite a los civiles demandar a los funcionarios del orden público estatales y locales por violaciones de los derechos civiles, lo que deja las demandas por agravios como una de las pocas vías para exigir responsabilidades, aunque no se puede nombrar a los agentes individualmente.

Y las demandas por responsabilidad civil extracontractual llevan tiempo. Quienes deseen iniciar una demanda deben primero enviar una queja administrativa al organismo responsable y darle seis meses para investigar y responder. Solo después de que la agencia rechace la reclamación o no responda, los reclamantes pueden iniciar una demanda.

Los abogados de los residentes dicen que esperan que las denuncias presionen a las autoridades policiales y a los fiscales locales para que tomen medidas penales contra los agentes acusados, y afirmaron que esperan que se presenten más denuncias en las próximas semanas.

La ronda de denuncias de esta semana se suma a otras presentadas a principios de este año, incluidas las presentadas colectivamente por 18 antiguos residentes de un edificio de apartamentos de South Shore que fueron detenidos a punta de pistola y inmovilizados con bridas durante una redada nocturna de estilo militar.

Otras cinco personas que presentaron demandas por agravios iniciaron acciones legales en julio por el presunto uso indebido de gases lacrimógenos y tácticas de detención agresivas por parte de los agentes.

Daños duraderos

Jennifer Moriarty, residente de Evanston y abogada litigante del área de Chicago, fue una de las personas detenidas el pasado Halloween después de que agentes de la Patrulla Fronteriza presuntamente provocaran un accidente automovilístico, antes de participar en un enfrentamiento violento con transeúntes. También se unió a los abogados en la conferencia de prensa del jueves.

Moriarty testificó anteriormente ante la Comisión de Responsabilidad de Illinois, un organismo estatal encargado de documentar las conductas inapropiadas de los agentes federales, sobre cómo llegó al lugar con la intención de filmar a los agentes.

Antes incluso de que pudiera sacar su teléfono, dijo, un agente la agarró por el cuello y la arrojó al suelo, antes de subirse encima de ella y forcejear para esposarla.

La subieron a un SUV con otras dos personas, incluido un joven que, según Moriarty, solicitó repetidamente asistencia médica por sus lesiones, lo que los agentes le negaron. Dijo que los llevaron en auto durante horas antes de llevarlos a un edificio del FBI.

Al igual que Muñoz y Frankovich, Moriarty y las otras dos personas que estaban con ella fueron liberadas sin cargos ni motivos para su detención, dijo.

“La rabia que siento porque nuestro gobierno desate fuerzas contra sus propios ciudadanos es insuperable”, dijo Moriarty. “La rabia por la crueldad y el desenfreno con que los agentes aplicaron sus tácticas, y la rabia por el hecho de que actuaron con una total sensación de impunidad por los delitos que estaban cometiendo activamente”.

Hasta el día de hoy, Moriarty afirma que los sonidos de las bocinas, los helicópteros en el cielo y los silbatos aún provocan reacciones emocionales. El sueño, agregó, es un lujo que “ya no puede permitirse”.

Muñoz, hijo de inmigrantes, dijo que el miedo y la incertidumbre se han quedado con él y su familia, y ahora lleva una copia de su pasaporte donde quiera que vaya. Al igual que Moriarty, dijo que dormir es un desafío.

“Se me acelera el corazón cuando pienso en lo que pasó y en lo fácil que me quitaron la libertad”, dijo Muñoz. “Y entiendo aún más profundamente el miedo que han cargado generaciones de familias inmigrantes. Estoy cansada de cargar con lo que pasó ese día”.

Accesorios humanos

Cuando varios agentes lo obligaron a tirarse al suelo, Frankovich dijo que sufrió lesiones, entre ellas varios dientes astillados, un músculo desgarrado en un costado y una lesión nerviosa “significativa y duradera” en el brazo izquierdo.

Pero más allá del daño físico, Frankovich afirma que sufrió otra forma de explotación cuando los agentes lo usaron a él y a otros manifestantes como “accesorios” para las redes sociales del DHS y el contenido de reclutamiento.

Frankovich dijo que observó a creadores de contenido civiles integrados con agentes. Más tarde, se enteraron de que Bovino y la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, también estaban en el lugar.

“Ella (Noem) y su séquito desfilaron frente a nuestro grupo de manifestantes detenidos en un paseo de detenidos a la inversa, con la clara intención de humillarnos”, dijo Frankovich. “Más tarde, me enteré de que fotografías claramente identificables de mi arresto y detención se utilizaron en materiales oficiales de reclutamiento del DHS y de ICE”.

El DHS no respondió a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación de este artículo.

Cada uno de los demandantes en la conferencia pidió que se rindieran cuentas. Muñoz dijo que su determinación de dar testimonio de lo que vio en Broadview se fortaleció, a pesar del miedo.

“Crecí en comunidades rurales de todo este país, donde se producían redadas contra inmigrantes, desaparecían familias y lo que siempre seguía era el silencio. Recuerdo lo doloroso que fue ese silencio”, dijo Muñoz.

“Hoy hablo porque ya no podemos seguir en silencio”.

Capitol News Illinois es un servicio noticiero sin fines de lucro y no partidista que distribuye cobertura del gobierno estatal a cientos de medios de comunicación en todo el estado. Está financiado principalmente por la Illinois Press Foundation y la Robert R. McCormick Foundation.

Este artículo apareció por primera vez en Capitol News Illinois y se vuelve a publicar aquí bajo una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.