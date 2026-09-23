Estos son los 6 cargos federales contra el agente de ICE acusado de mentir al FBI sobre el disparo que hirió a un inmigrante

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) declaró al Buró Federal de Investigaciones (FBI) que unos hombres lo atacaron con una pala y una escoba antes de disparar a una vivienda en Minneapolis, Minnesota. La bala atravesó la puerta de un dúplex, hirió a un inmigrante y rozó la pared de un dormitorio, según documentos judiciales. El oficial de deportaciones que disparó, dijo entonces que lo hizo en defensa propia.

Ahora, fiscales federales dicen que mintió.

El 2 de septiembre de 2026, un gran jurado federal acusó de manera formal al agente Christian Jeremiah Castro, de 52 años y residente de Texas, de haber realizado 6 declaraciones falsas al FBI.

Los hechos relacionados con este caso ocurrieron el 14 de enero de 2026, hace casi 8 meses, durante una de las operaciones de alto impacto contra la inmigración que ha emprendido el presidente Donald Trump, la Operación Metro Surge en Minnesota.

Castro se entregó a las autoridades federales en Texas y el 4 de septiembre de 2026 un juez ordenó su liberación bajo una fianza sin garantía de 75,000 dólares y el uso de tobillera electrónica con monitoreo GPS, detalla un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

Castro deberá comparecer ante un tribunal federal en Minnesota el 18 de septiembre de 2026.

El incidente que involucra a Castro se produjo entre los días del homicidio de Renee Good a manos de un agente del ICE y el homicidio de Alex Pretti a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. Castro es, hasta ahora, el primer agente federal procesado por el DOJ por hechos vinculados a la Operación Metro Surge, de acuerdo con un análisis de The Associated Press (AP).

Como ya te contamos en Factchequeado, la nueva acusación se suma a otra que enfrenta Castro por 4 cargos penales en Minnesota por agresión en segundo grado con arma peligrosa y por denuncia falsa. Minnesota, bajo el gobernador demócrata Tim Walz, pidió la extradición de Castro, pero Texas, bajo el republicano Greg Abbott, se negó a firmarla.

Cuáles son los 6 cargos federales en contra de Castro

La acusación revisada por Factchequeado detalla las 6 afirmaciones que serían falsas, según los fiscales federales.

Según la acusación, el agente de inmigración dijo que: 1) un hombre lo golpeó con una escoba roja; 2) que un tercer hombre salió de la casa y lo golpeó con una pala para nieve; 3) que el hombre al que intentaba detener también lo golpeó con la escoba mientras él permanecía en el suelo; 4) que tuvo que protegerse la cara de esos golpes antes de que los hombres soltaran la escoba y la pala; 5) que disparó mientras seguía en el suelo; 6) y que había peleado con uno de ellos durante aproximadamente 3 minutos.

Nada de eso es verdad, sostiene la acusación federal: 1) nadie golpeó a Castro con una escoba roja en ese momento y lugar; 2) no hubo un tercer hombre que saliera de la casa ni nadie lo golpeó con una pala para la nieve; 3) el hombre al que intentaba detener tampoco lo golpeó con la escoba mientras Castro estaba en el suelo; 4) Castro no tuvo que protegerse la cara de esos supuestos golpes ni utilizaron de la manera que describió la escoba y la pala antes de que los hombres corrieran; 5) Castro no estaba tumbado ni sentado cuando disparó, sino que estaba de pie; y 6) el enfrentamiento físico duró aproximadamente 11 segundos, no 3 minutos, como declaró él.

¿Qué pasó esa noche en Minnesota, según la acusación?

Los fiscales federales señalan en la acusación que Castro y otro oficial de deportación de ICE intentaron detener el vehículo que conducía Alfredo Alejandro Aljorna, un venezolano de 26 años. Aljorna siguió manejando, luego abandonó el vehículo y corrió hacia el dúplex donde vivía con su pareja, Valentina Tiapa Moreno, y el hijo de ambos, de 1 año. En esa misma vivienda también vivían Julio César Sosa-Celis, su pareja; Indriany Mendoza Camacho, y el hijo de ambos, de 1 año.

El agente Castro persiguió a Aljorna a pie hasta la vivienda y, ya estando frente al dúplex, intentó detenerlo y Sosa-Celis intervino. Según la acusación federal, los tres forcejearon durante aproximadamente 11 segundos.

Aljorna logró liberarse y, junto con Sosa-Celis, corrió hacia la entrada de la casa. Mientras entraban y empezaban a cerrar la puerta, Castro se levantó, sacó su arma de servicio y disparó una vez a través de la puerta principal, señala la acusación.

La bala alcanzó a Sosa-Celis en el muslo derecho, siguió su trayectoria por la vivienda y terminó incrustada en una pared de la planta baja del dúplex. Según la Fiscalía del condado de Hennepin, el proyectil terminó incrustado en la pared de la habitación de un niño.

El oficial de ICE disparó en defensa propia, afirmó el DHS

Un día más tarde, el 15 de enero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó a Sosa-Celis y Aljorna como “inmigrantes indocumentados violentos y delincuentes”. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió lo ocurrido como una emboscada, un “intento de asesinato de un agente federal”, una acción en defensa propia: “Temiendo por su vida, el oficial disparó en defensa propia”, declaró.

Tras la supuesta agresión a Castro, agentes de inmigración utilizaron gas lacrimógeno para obligar a la pareja a abandonar la casa: los adultos quedaron detenidos y los dos niños bajo custodia de familiares, según la acusación federal.

Sosa-Celis y su amigo Aljorna fueron acusados inicialmente de agredir y obstaculizar a un agente federal. Luego, apareció nueva evidencia.

La versión del agente vs. los videos

Después de casi 3 meses, el 6 de abril de 2026, la ciudad de Minneapolis dio a conocer imágenes captadas por una cámara municipal ubicada cerca del lugar del tiroteo. En el video obtenido por el Minnesota Reformer, aparece Sosa-Celis con una pala en la mano antes del forcejeo, pero la arroja a un lado.

Un abogado de Aljorna, el amigo de Sosa-Celis, le dijo a The New York Times que su cliente reconoció que lanzó una escoba en dirección al agente, pero dijo que no lo alcanzó.

Con esta nueva evidencia, el gobierno federal retiró los cargos de Sosa-Celis y Aljorna.

Despiden al primer fiscal federal que investigó al agente Castro

ProPublica reveló el 2 de septiembre de 2026 que la fiscalía federal en Minnesota estaba preparando una acusación contra Castro por privación de los derechos civiles bajo apariencia de autoridad, un delito federal relacionado con el disparo, pero esos cargos no se presentaron.

Matthew Evans, el fiscal federal adjunto que llevaba la investigación, escribió en un correo obtenido por ProPublica que la decisión de no presentar cargos más graves contra Castro estaba siendo dirigida por la cúpula del Departamento de Justicia y por el fiscal federal del Distrito de Minnesota. Evans afirmó que se había opuesto “en los términos más enérgicos posibles”.

Evans fue despedido posteriormente.

Factchequeado contactó al DOJ sobre el caso de Castro y el despido de Evans, pero al cierre de esta nota no habíamos tenido respuesta.

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