La representante Briel aborda las acusaciones de mala conducta en el ayuntamiento de DeKalb

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La representante demócrata Amy “Murri” Briel dedicó los primeros minutos de su asamblea pública el jueves por la noche en la Congregación Unitaria Universalista de DeKalb a mencionar las raíces agrícolas de su familia en Ottawa. Describió el mapa de su distrito, que incluye partes de los condados de DeKalb y LaSalle. Luego presentó a su esposo, que estaba sentado entre el público.

Todavía en su primer mandato representando al Distrito 76 de Illinois, compartió que su familia está formada por tres hijos y tres perros. “Toda la familia es neurodivergente, muy intensa”, dijo a los electores reunidos en la sala.

Mientras repasaba los logros de su oficina, se detuvo conmovida al hablar de su padre cuando describía su trabajo legislativo con los veteranos en su primer mandato.

Cuando abrió el turno de preguntas, su jefe de gabinete recordó a la audiencia que se centrara exclusivamente en preguntas relacionadas con asuntos estatales en lugar de temas políticos.

Las preguntas iban desde su postura sobre el presupuesto para los distritos de conservación del agua y el suelo hasta si apoyaría la derogación o la modificación sustancial de la Ley SAFE-T.

Luego, cerca del final de la sesión de preguntas y respuestas, un miembro de la audiencia le preguntó si las acusaciones que había escuchado y leído sobre acoso sexual dentro de su oficina eran ciertas.

“En realidad, me parece perfecto que me hagas esa pregunta”, le dijo. “Estoy feliz de poder hablar con ustedes y contarles la situación y lo que ocurrió”.

Su exjefa de gabinete adjunta, que se identificó públicamente como Laura Jackson, publicó este verano un video de casi 45 minutos en el que expuso varias acusaciones contra Briel.

El video fue producido por un grupo de consultoría republicano vinculado a la candidata republicana que desafía a Briel, Liz Bishop.

El video incluye acusaciones de consumo de drogas en la primera campaña de Briel y más tarde dentro de la oficina. Jackson también acusó a Briel de hacerle insinuaciones sexuales.

“Estaba molesta porque no obtuvo un puesto al que creía tener derecho”, dijo Briel a la audiencia. “Eso dio lugar a muchos problemas diferentes que persistieron durante 3 meses y medio”.

Briel dice que intentó resolver la tensión con recursos humanos, pero que finalmente despidieron a Jackson.

Explicó que aproximadamente una semana y media después, recibió una llamada del Inspector General Legislativo, Michael McCuskey.

“Me pidió sentarse conmigo y hacer una entrevista”, dijo Briel. “Y yo decía: '¿Para qué?'”.

Briel dijo que McCusky le contó quién había planteado las acusaciones porque Jackson no quería que fuera una investigación confidencial.

“Procedió a hacerme preguntas detallando cada una de las acusaciones que ella hizo”, dijo Briel. “Me quedé pasmada, atónita, y eso fue hace un año y medio”.

Briel dice que mientras el Inspector General Legislativo hacía preguntas, ella tenía correos electrónicos sobre el desempeño laboral, interacciones que se habían visto y proporcionó información de contacto de posibles testigos. Briel contó a la audiencia que a mediados de mayo de 2025, el Inspector General Legislativo se le acercó cuando salía de una reunión y le dijo que las acusaciones eran “infundadas”.

“Así que fue un alivio, pero aún estaba sensible”, dijo Briel.

Después de la reunión pública, Briel habló con los periodistas, incluido WNIJ.

Briel dijo a los periodistas que no ha visto el video completo de Jackson, pero afirma que le mostraron los aspectos más destacados y que niega rotundamente las afirmaciones que se hacen en el video.

Cuando se le preguntó si había hablado directamente con el presidente de la Cámara de Representantes, Emanuel “Chris” Welch, sobre el incidente, dijo que sí. “También lo llamé de inmediato y él entendió”, dijo a los periodistas en DeKalb el jueves por la noche. “Él sabía del incidente cuando se mencionó, porque reciben informes”.

Dijo que Welch le había dicho que no le preocupaba eso.

Welch ha estado en el punto de mira por su gestión de un caso de acoso por separado presentado contra un legislador de su propio partido. Se determinó que el exrepresentante Harry Benton, demócrata de Plainfield, violó la ley estatal al cometer dos actos de acoso sexual.

Briel dijo a los periodistas que usa cannabis para controlar el dolor en la columna vertebral y que también tiene una receta de Adderall, pero sigue negando que haya fomentado el consumo de esas drogas entre sus empleados.

Briel dice que también está al tanto de otras acusaciones que se han hecho alegando que fue verbalmente abusiva. Dice que vinieron de quienes ella describió como consultores.

“Bromeamos diciendo que era el 'hombre simbólico' porque toda nuestra campaña la dirigían mujeres”, dijo Briel. “Así que cuando hablas con hombres, a veces ayuda que un hombre hable con otro hombre. Así que él era nuestro “hombre simbólico”. De eso bromeábamos”.

También respondió a una interacción con alguien a quien describió como un consultor que, según Briel, la estaba “infantilizando”.

“Me trataba como si fuera una niña y no fuera competente”, dijo a los periodistas el jueves. “Sentí que la forma en que se dirigía a mí era discriminatoria hacia las personas con discapacidad”.

Cuando se le preguntó sobre su decisión de renunciar al Grupo de Trabajo sobre Cultura Laboral y Responsabilidad recién formado, Briel siguió negando las acusaciones que se hicieron en su contra, pero dijo que no quería desviar la atención del trabajo del grupo.

“La gente todavía va a creer eso”, dijo. “Van a captar el fragmento de audio. Van a ver el video. Van a querer algo escandaloso. Y así, si estoy trabajando en eso, cada vez que hagamos algo, surgirá: “Bueno, eres una abusadora. “Ah, eres una acosadora sexual”. Entonces, ¿por qué pondría a mis colegas en una posición vulnerable cuando están haciendo un trabajo realmente increíble?”

Briel dice que el Inspectora General Legislativa le dijo que recibiría una carta que confirmaba que las acusaciones en su contra eran infundadas, y cree que la recibió, pero agrega que no ha podido encontrarla.

El inspector general legislativo Michael McCuskey renunció a principios de esta semana. Esto ocurre mientras los republicanos de la Cámara de Representantes cuestionan cómo su oficina manejó las denuncias de acoso contra legisladores.

Briel se enfrenta a una de las contiendas por la Cámara de Representantes más competitivas del estado. Briel derrotó por poco a Bishop en 2024. Se enfrentan de nuevo en noviembre.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.