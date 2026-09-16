Guía para votantes de Illinois 2026: Nuestros artistas nos enseñan a seguir el ritmo de la votación

Escucha aquí la música detrás de esta guía de votación:

A Bad Bunny le encanta reunir a todo tu equipo. ¿Puedo llevar un grupo?

Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta si tienes planes de ir a votar el Día de Elecciones con un grupo:



Debes ser ciudadano estadounidense

Debes cumplir 18 años en la fecha de la elección o antes.

Debes vivir en su precinto electoral por lo menos 30 días antes del Día de Elecciones.

Solo puedes registrarte para votar en un lugar.

¿Tienes preguntas sobre cómo registrarte para votar?

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Rosalía está lista para despejar la X, pero ¿deberías marcar así tu boleta electoral?

Ten cuidado al marcar tu boleta. Las marcas extrañas, iniciales, símbolos u otras marcas podrían descalificarla.

Si votas por más candidatos de los cargos que se elegirán, se llama una votación excesiva y ninguno de los candidatos recibirá un voto.

No estás obligado a votar para todos los cargos electorales. Eso se llama una votación insuficiente. Las votaciones excesivas e insuficientes para un cargo electoral no afectan el resto de tu boleta.

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A Bad Bunny le encantan las buenas selfis, pero ¿sabías que podría ser ilegal decir "cheese" (o sonreír para la foto) en una cabina de votación de Illinois?

¡Un recordatorio de no tomarte un selfie con tu boleta! Algunos estados no permiten tomar fotos en la cabina de votación. ¿Por qué? Es para prevenir la "compra de votos". Eso es cuando la gente se toma una foto con su boleta como prueba para recibir dinero por su voto. En Illinois, hasta podrías ir la cárcel y recibir una fuerte multa por tomarte una selfie.

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Rosalía no tiene miedo de ponerse cualquier cosa. ¿Puedes tú hacerlo cuando votas?

¿Sabías que debes ser cuidadoso sobre cómo vestirte cuando vayas a votar? En Illinois, es considerado "electoralista" llevar una camiseta de campaña, un botón, gorra o cualquier otro artículo que sea de un candidato.

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Karol G canta sobre lo bien que suena el nombre de su pareja. ¿Y si te casas y cambia tu nombre antes de las elecciones?

Simple: debes registrarte de nuevo si tu nombre cambia entre el momento en el que te registrastes y el día que te toca votar.

Formulario de registro de votantes

Puede tomarse su tiempo, pero J Balvin está dispuesto a ser paciente. ¿Se te puede acabar el tiempo para votar?

Si ya estás esperando en fila cuando cierren las urnas, tienes derecho a permanecer allí el tiempo que sea necesario para poder emitir tu voto.

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Estamos de acuerdo en que nadie le va a quitar el campeonato a Bad Bunny, pero ¿se le puede arrebatar la victoria a un candidato en una elección?

¡Tu boleta está segura! Illinois tiene varios procedimientos para el manejo de las boletas para protegerlas contra la manipulación, ya sea que votes por correo o en persona.

Por ejemplo, Illinois realiza pruebas de equipos de votación antes y después de las elecciones, al igual que procesos de recuento de votos abiertos al público. Existen auditorías para asegurarse de que cada voto se haya contado correctamente y que se pueda confiar en los resultados. Ten cuidado con las afirmaciones falsas y la desinformación sobre los resultados electorales.

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J Balvin y Willy William cantan que la música no discrimina a nadie. ¿Cuáles son las políticas contra la discriminación al votar?

¡Tienes derechos al emitir tu voto! La oficina del secretario del condado debe proporcionar asistencia lingüística en español según las enmiendas a la Federal Voting Act de 1992.

Todos los carteles, las boletas y las instrucciones de votación son bilingües.

También puedes llevar materiales escritos o impresos a la cabina de votación.

En Illinois, puedes solicitar hasta dos horas en el trabajo para ir a votar, si tu horario de trabajo te impide llegar a las urnas mientras están abiertas.

Si se te niega el derecho a votar porque un juez electoral te cuestiona, tienes derecho a una boleta provisional.

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Para Rosalía, la letra «I» representa la Inteligencia Artificial. ¿Deberías utilizar la IA para obtener información sobre la votación?

Para encontrar información sobre las elecciones como las fechas, horarios y ubicaciones para votar, será mejor ir directo al sitio web de la Junta de Elecciones del Estado de Illinois en vez de confiar en la IA. Las respuestas generadas por la IA a menudo pueden contener imprecisiones.

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El apoyo a este proyecto proviene de Factchequeado y la Knight Foundation.