Un club de Elgin Community College apoya a los estudiantes indocumentados, ya que el tribunal bloquea la matrícula en el estado y la ayuda financiera

Read in English

Sandra Pérez dice que sintió que su mundo se detuvo cuando escuchó la noticia. Ella no es indocumentada, pero su mamá sí lo es, al igual que un par de amigos; amigos que ahora tienen que replantearse sus planes universitarios.

“Era realmente como si no pudieran dejar de pensar en lo que podrían hacer a continuación para seguir adelante”, dijo. “Algunos de ellos se tomaron años sabáticos o se alejaron de la educación, lo que también es algo terrible”.

Pérez es la presidenta de We Rise ECC, un club de defensa de los inmigrantes dirigido por estudiantesen Elgin Community College.

Ofrecen clínicas legales gratuitas para estudiantes y miembros de la comunidad sin estatus legal, capacitaciones sobre “conoce tus derechos”, encuestas para estudiantes indocumentados y comparten oportunidades de becas.

Esas becas son aún más cruciales ahora, después de que un juez federal dictaminara recientemente que varias leyes de Illinois son inconstitucionales: la RISE Act, que permitía a los estudiantes indocumentados recibir ayuda financiera estatal a través de la subvención MAP; la Acevedo Act, que los calificaba para la matrícula en el estado; y la DREAM Act, que era un programa de becas de financiación privada administrado por el estado.

No cualquiera podría calificar para la matrícula estatal y la ayuda financiera. Los estudiantes indocumentados aún tenían que asistir a una escuela secundaria de Illinois durante al menos dos años antes de inscribirse en una universidad; graduarse o recibir un diploma equivalente de una escuela secundaria de Illinois; y aceptar presentar una solicitud de residencia permanente en los Estados Unidos tan pronto como fueran elegibles.

Pero justo antes de que comenzaran las clases, las universidades enviaron apresuradamente cartas de concesión actualizadas en las que se informaba a los estudiantes indocumentados de que no recibirían la ayuda financiera que creían que iban a recibir.

“Finalmente lo tienes resuelto y, de repente, te quitan el piso de abajo y ves que la factura se triplica. Es muy injusto”, dijo Jennifer Barraza, otra estudiante de We Rise con un padre indocumentado. Dice que los estudiantes y las familias sin estatus legal viven con una sensación de temor, por lo que añadir aún más estrés financiero es brutal.

Ya es difícil conciliar la vida, el trabajo y los estudios, pero se vuelve casi imposible cuando te preocupa que te detengan de camino a clase.

“Especialmente con el ICE dando vueltas, te preguntas si vas a volver a casa”, dijo Barraza.

Eso sucedió hace un año, justo en este campus. ICE arrestó a un estudiante en el campus principal de Elgin. Los estudiantes estaban nerviosos. Una persona le dijo a un periodista que se sentía como una “pesadilla distópica”.

Alejandro es el vicepresidente de We Rise. Dice que puede hacer que uno se sienta impotente, pero ha visto que su club tiene un impacto.

“Algunas personas tienen miedo, por supuesto, de venir a nuestros eventos porque sienten que podrían estar exponiendo su estatus migratorio, pero incluso ayudar a una, dos o incluso tres personas, para mí eso representa una gran diferencia”, dijo.

Alejandro recuerda los correos electrónicos que recibieron de estudiantes y miembros de la comunidad.

“Había una señora que, creo, era indigente, y tenía como un niño con ella. “Ella estaba pidiendo asesoramiento legal para inmigración”, dijo.

Su clínica jurídica había terminado, pero Pérez dice que pudieron ponerla en contacto con un abogado y una organización de inmigración.

“Leímos estos correos electrónicos, hablamos como grupo y dijimos: ‘Definitivamente vamos a hacer esto el próximo año’”, comentó. “Definitivamente vamos a seguir adelante y creciendo como club para poder seguir brindando apoyo a los estudiantes y a la comunidad de Elgin”.

We Rise está planeando su clínica legal gratuita para más adelante este otoño. Están tratando de correr la voz en el campus y en Instagram sobre las becas locales a las que los estudiantes pueden postularse independientemente de su situación migratoria.

Se estima que hay casi 25,000 estudiantes indocumentados matriculados en colegios y universidades de Illinois, y alrededor de 3,000 estudiantes indocumentados se gradúan de la escuela secundaria cada año.

Según un informe de junio de 2025, hay poco más de 500 000 estudiantes sin estatus legal en institutos de educación superior y universidades de todo Estados Unidos.

Muchos de ellos, probablemente incluidos los de aquí en Elgin, están tratando de averiguar qué hacer a partir de ahora.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.