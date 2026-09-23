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La Policía Estatal de Illinois investigará el tiroteo mortal en el que estuvo involucrado un oficial en Sycamore

Northern Public Radio | By Jenna Dooley
Published September 23, 2026 at 11:30 AM CDT

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La Policía de Sycamore recibió un informe de actividad sospechosa el sábado 19 de septiembre de 2026 en la zona de Foxpointe Drive y Constance Lane.

Según un comunicado de prensa, la policía acudión a la zona y se encontró con un hombre armado con un cuchillo. El comunicado dice que el hombre atacó a los oficiales y que luego la policía abrió fuego.

La persona fallecida fue identificada como David Coursey, de 36 años, de Sycamore.

Coursey recibió un disparo mortal y posteriormente fue declarado muerto en el Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital. Los oficiales involucrados recibieron tratamiento médico y fueron dados de alta.

Como parte del protocolo, la Policía Estatal de Illinois inició una investigación sobre el incidente.

La Policía de Sycamore afirma que no existe ninguna amenaza actual para el público.

La Policía Estatal de Illinois actualizará la información y también se publicará en la página de Facebook del Departamento de Policía de Sycamore.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.
Jenna Dooley
Jenna Dooley has spent her professional career in public radio. She is a graduate of Northern Illinois University and the Public Affairs Reporting Program at the University of Illinois - Springfield. She returned to Northern Public Radio in DeKalb after several years hosting Morning Edition at WUIS-FM in Springfield. She is a former "Newsfinder of the Year" from the Illinois Associated Press and recipient of NIU's Donald R. Grubb Journalism Alumni Award. She is an active member of the Illinois News Broadcasters Association and an adjunct instructor at NIU.
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