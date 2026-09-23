La Policía Estatal de Illinois investigará el tiroteo mortal en el que estuvo involucrado un oficial en Sycamore

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La Policía de Sycamore recibió un informe de actividad sospechosa el sábado 19 de septiembre de 2026 en la zona de Foxpointe Drive y Constance Lane.

Según un comunicado de prensa, la policía acudión a la zona y se encontró con un hombre armado con un cuchillo. El comunicado dice que el hombre atacó a los oficiales y que luego la policía abrió fuego.

La persona fallecida fue identificada como David Coursey, de 36 años, de Sycamore.

Coursey recibió un disparo mortal y posteriormente fue declarado muerto en el Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital. Los oficiales involucrados recibieron tratamiento médico y fueron dados de alta.

Como parte del protocolo, la Policía Estatal de Illinois inició una investigación sobre el incidente.

La Policía de Sycamore afirma que no existe ninguna amenaza actual para el público.

La Policía Estatal de Illinois actualizará la información y también se publicará en la página de Facebook del Departamento de Policía de Sycamore.

Traducción mediante MateCat (TA/TM) y revisado por Carlos Loera.