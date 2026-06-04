El South Main Mercado celebrará la herencia hispana y latina en Rockford a través de la comunidad

Una variedad de vendedores, actuaciones y festividades se reunirán en el South Main Mercado para celebrar la herencia hispana y latina enraizada en Rockford. Destacando la cultura, ingeniosidad y el espiritú comunitario del sur de Rockford, el Mercado reune a todos para disfrutar y aprender unos de otros.

El South Main Mercado es un evento anual en Rockford que comenzó en 2023 y que ha crecido desde entonces. Este año, es organizado por el Ethics Heritage Museum, Comprehensive Community Solutions, La Onda y SWIFTT.

Victor Rivera, un artista de hip-hop local, explicó un poco sobre el crecimiento del evento durante los últimos años.

"Este evento empezó chiquito como una plataforma para vendedores que no tenían lugar para vender su mercancía, algo pequeño, algo económico. De ahí, se hizo muy grande; en el primer año teníamos algunas 500 personas y al segundo año, 5,000. Y pienso que este año lo vamos a hacer más grande," comentó Rivera.

Rivera también dijo que se puede esperar más de 100 vendedores en el Mercado y entre ellos, una variedad de no solo productos, sino que también recursos y servicios comunitarios.

"Hay flores, hay camisetas, juguetes, hay comida, mucha comida, pero también hay muchos recursos importantes como de bienes raíces, salud mental, recursos para ayudar a la gente", dijo Rivera.

El Mercado fue creado y sigue existiendo porque, según Rivera, quieren brindar una plataforma para los emprendedores latinos que quizás no puedan encontrar oportunidades para crecer en otros lugares.

"Aquí con nosotros, hemos hecho workshops para gente que está comenzando su negocio. Es una plataforma que se ha hecho muy grande y mucha gente ha crecido su negocio empezando aquí con nosotros", dijo Rivera.

Rudy Valdez, presidente de SWIFTT, también explicó que el Mercado también se organiza para mostrar la cultura latina a la comunidad.

"Es para enseñar a la gente que no son latinos la cultura de los latinos; con la música, la comida y lo demás," dijo Valdez

Hablando de la música, Rivera dio una previa a lo que se puede esperar durante el día en cuestión de las festividades, diciendo que habrá algo para todos.

"Va a haber música de 2-6 p.m., va a haber luchadores, mariachi, ballét folklórico baliando en la misma calle. Hay algo para todos, para jóvenes, adultos, de aquí y de allá; un área para los niños, carros. En serio, si aquí no hay nada para usted, no sé qué vamos a hacer porque hay algo para todos," dijo Rivera.

El South Side Mercado tomará lugar el domingo 7 de junio a partir de las 12 p.m. hasta las 7 p.m. en la esquina de South Main St. y Morgan St. en Rockford.

El Mercado está abierto a todos para que asistan y disfruten de las festividades.