NIU celebra la cultura mexicana con un concierto

A principios de abril, la Escuela de Música de Northern Illinois University organizó un concierto titulado Music of Mexico (Música de México) como parte de su 2026 World Music Festival.

El festival corrió del 7 de abril hasta el 11 de abril, con música de todo el mundo en concierto.

Banda NIU y Mariachi NIU, ambos grupos de la universidad, protagonizaron el concierto el 9 de abril, donde tocaron una variedad de canciones tradicionales mexicanas. Desde canciones de Vicente Fernández hasta Jenni Rivera, mostraron su repertorio de talento durante una noche llena de emociones.

Roberto De León es el director de Banda NIU, quien inició el grupo durante su tiempo como estudiante en NIU.

Michaelangelo Uribe, clarinetista de Banda NIU durante cuatro años, dijo que De León le trae más energía al grupo.

Según Uribe, "Este director tiene la banda más viva, tiene música más técnica y más auténtica".

De León regresó a NIU en su nuevo rol al comienzo del año escolar con mucha emoción, teniendo experiencia con otras bandas y mariachis en el país y México.

José Antonio Ozuna sirve como director de Mariachi NIU además de ser profesional, educador y consultor de otros programas de mariachi en Chicago y otros lugares.

Según Ozuna al hablar de su rol en el mariachi, "Yo me inspiro mucho de los jóvenes, aprendo mucho de ellos y yo sé que yo les inspiro a ser mejores músicos, buenas personas".

Fernando Marroquín Mendoza también comentó sobre su experiencia en el grupo. Lleva dos años tocando la vihuela en el mariachi, llegando al mismo nivel que todos en el mariachi ya que no es su instrumento principal.

"Se siente bien al poder llegar a eso", dijo Marroquín Mendoza.

También ayuda a José Antonio a manejar el grupo en un rol de liderazgo.

Según él, "es un trabajo que recompensa. También se siente bien manejar el ensamble, los conciertos y estar seguro que todos están listos".

1 of 9 — AZ13.jpg Parte del equipo de Aztlan NIU Carlos Loera 2 of 9 — AZ1.JPG Francisco Solares-Larrave 3 of 9 — AZ3.JPG Francisco Solares-Larrave 4 of 9 — AZ5.JPG Francisco Solares-Larrave 5 of 9 — AZ12.jpg Lidia Marquez, miembro de Aztlan NIU Carlos Loera 6 of 9 — AZ7.JPG Francisco Solares-Larrave 7 of 9 — AZ8.jpg Carlos Loera 8 of 9 — AZ9.jpg Carlos Loera 9 of 9 — AZ11.jpg Carlos Loera

Junto a los dos grupos estaba NIU Ballet Folklórico Aztlan, también un grupo de la universidad. Estuvieron presente bailando junto al ritmo de las canciones.

Conforme con lo que José Antonio tuvo que decir al público, " esperemos que se vayan inspirados a continuar las bonitas tradiciones de la cultura mexicana. Tenemos una oportunidad importante de desarrollar este tipo de música para representar a los estudiantes y nuestras comunidades mexicanas aquí en NIU".

Este concierto fue la culminación de todo el trabajo que pusieron durante todo el año escolar, premiado con varios aplausos y emociones.