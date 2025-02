El plan de deportación masiva del presidente Trump provoca fuertes reacciones de los organizadores de la marcha de DeKalb

Read in English

Han surgido acciones en todo el país en protesta por el plan de deportación masiva del presidente Donald Trump. En DeKalb, hay una marcha planeada para el domingo. Estas son algunas de las personas que organizan este evento.

Ana

Ella está criando niños con estatus legal mixto. Sus dos hijos menores nacieron aquí, incluido su hijo adolescente. Su hija mayor ha estado en Estados Unidos desde que tenía siete años y, al igual que ella, no tiene estatus legal. Espera que la marcha genere apoyo comunitario para familias como la suya.

"Quiero que DeKalb nos escuche, que nos respete," dijo, "para dormir en casa con el beneficio de saber que no tenemos ningún vecino en nuestra contra, para saber que la ciudad en realidad nos apoya."

Veronica

Durante casi 20 años, Veronica ha vivido y trabajado en DeKalb sin estatus legal. Crió a su hijo nacido en Estados Unidos en los EE. UU. Lo que más le preocupa es su hijo de 14 años, ya que piensa en la posibilidad de ser deportada bajo el plan de deportación masiva del presidente Donald Trump.

"Le hice una pregunta hace unas dos semanas, '¿Qué pasaría si me deportan, si me devuelven?'" dijo."Él dice que eso no pasará. Le dije, 'Responde a mi pregunta, ¿Qué harías? ¿Qué harías en ese caso?' No sabía cómo responder a mi pregunta. Y eso me preocupa porque él no sabría valerse por sí mismo si lo dejaran solo. Y eso me tiene un poco melancólica.

Laura

Ella es una logopeda en DeKalb. Laura llegó a Estados Unidos cuando era una adolecente. Ella tiene estatus DACA, que le permite trabajar en Estados Unidos. Le da protección temporal contra la deportación. Espera que la marcha ayude a combatir el clima antiinmigrante en el país. La marcha está siendo organizada por individuos, con el apoyo de grupos cívicos y religiosos. Está trabajando en crear un grupo formal centrado en los derechos de los inmigrantes.

Él [el presidente Donald Trump] está diciendo que los beneficiarios de DACA, de repente, merecemos estar aquí,"dijo."Pero, sinceramente, si mi familia no merece estar aquí, ¿por qué debería merecerlo yo?

[La retórica antiinmigrante] Ha ido empeorando cada vez más y, derepente, somos criminales. Y de repente, somos esto, somos violadores y que somos malas personas. ¿Cuánto odio puede difundir una persona y cuánto de eso puede creer el público en general? He trabajado mucho en las descripciones y en la página de Facebook y nuestros comunicados para hacerlos oficiales. Y solo queremos humanidad.

La marcha está prevista para el domingo 16 de febrero a la 1:30 p.m., comenzando en el estacionamiento de NIU ubicado en 133 Carroll Avenue. Irá hacia el oeste por Lincoln Highway y terminará en 1st Street.

Traducido por Carlos Loera