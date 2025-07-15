Estudiantes de Rockford crean nuevos mosaicos públicos de aves amenazadas por el clima

Read in English

Rockford alberga muchas instalaciones de arte público. Este verano, un grupo de estudiantes agrega aún más a través del programa SPARK Mosaic del Rockfrod Area Arts Council.

Ya estamos en la primera semana del programa de dos semanas y docenas de pájaros en mosaico toman forma bajo una gran carpa. Los estudiantes cortan a mano los mosaicos de vidrio y usan amoladoras para suavizar los bordes afilados.

Susan Burton es la artista del mosaicos que ha dirigido esta serie de verano durante los últimos cinco años. Dice que este año, están construyendo pájaros después de recibir una subvención de 10.000 dólares de la National Audubon Society.

"Los proyectos son de una galería de bajorrelieves aves aves amenazadas por el clima", dijo, "que se instalarán en la escuela Haskell, y Audubon hará una placa con el nombre de cada pájaro, con un código QR que contará información sobre el pájaro".

30 niños crean 30 pájaros mosaicos. Luego, todos se combinarán en una galería de aves. Pero ese no es el único proyecto bajo esta carpa. Los estudiantes también crean esculturas de pájaros en 3D hechas de poliestireno y cemento que pueden llevar a casa y todos están colaborando en un enorme pájaro carpintero de cabeza roja en 3D, junto con algunas otras esculturas de pájaros grandes. Todavía están en busca de un lugar para exhibir esos pájaros.

Ellie Wallheimer es una estudiante de Auburn High School en su quinto año en el programa de mosaico de verano. Contribuirá con un petirrojo americano a la galería. Tiene experiencia, pero el trabajo sigue siendo difícil: combinar perfectamente los colores de las plumas, alinear cada pieza y alisar el vidrio para que coincida con los contornos de una cola y un pico.

Todo salió bien para Ellie, pero ahora está comenzando el fondo y está un poco estancada.

"Quería hacer un aire de puesta de sol, pero este era naranja y no quería un choque de colores", dijo Wallheimer. "Después hablé con la señorita Susan y me dijo que el blanco le daría un toque especial, y luego voy a hacer un remolino de azul para el cielo".

Todavía queda mucho trabajo por hacer, así que ¿qué tal si nos metemos a nuestra máquina del tiempo y nos ponemos en contacto con Ellie en el último día del programa mientras pone los toques finales?

"Decidí optar por blanco y el cielo es como una ola. "Eso fue un poco frustrante", dijo. "Fue difícil enlechar, pero es mi parte favorita. Creo que es muy satisfactorio limpiar cada pieza de vidrio y ver cómo le da vida. Creo que es muy genial".

Padres recorren la carpa y admiran los mosaicos que los estudiantes pasaron las últimas dos semanas ensamblando. Para muchos estudiantes, esta fue la primera vez que trabajaron con vidrio y lechada.

Ellie tiene algunos años más de práctica, pero todavía no puede creer lo que pudo lograr: un petirrojo naranja y gris, brillando como un vitral contra un cielo blanco. Está muy contenta con el resultado.

"Me gusta decir que soy creativa, pero en realidad no hago muchas cosas artísticas", dijo Wallheimer. "Entonces, fue un poco extraño que esto me gustara tanto".

Su maestra, Susan Burton, también puso a Ellie a cargo de decorar la base de su escultura del pájaro carpintero gigante.

"Todos hacían un pequeño diseño", "una pequeña imagen como un insecto, o como un pez o algo así, y luego yo ponía un poco de mortero, lo raspaba un poco y luego colocaba la pieza completa".

Ellie dice que se sintió muy bien que confiaran en ella para supervisar, pero estaba nerviosa.

"Es estresante. "Sentí que lo iba a hacer mal", dijo. "No quería que Miss Susan se enojara conmigo. ¡No quiero arruinara a su bebé!"

Burton dice que este año se centraron en empoderar a estudiantes como Ellie y ayudar a los estudiantes más jóvenes y tímidos, emparejando personalidades mientras construyen un mosaico de relaciones bajo la carpa.

"Tenemos un pequeño que, ya sabes, tiene dificultad para hacer amigos", dijo, "y hoy estaba apuntando los números de teléfono de personas y preguntando por sus direcciones, eso es muy importante".

Mary McNamara Bernsten is la directora ejecutiva del Rockford Area Arts Council. Dice que el impacto de estos programas va mucho más allá de una divertida experiencia de verano.

"Los jóvenes que se dedican a las artes", dijo McNamara Bernsten, "son dos veces más probables de graduarse de la universidad, y cinco veces más probables de no abandonar la escuela en la secundaria".

Dice que también hay una importante pieza de accesibilidad al arte público como ésta, que esperan presentar formalmente a finales de este verano.

“El arte público crea un espacio y un lugar”, dijo, “es la creación de un sentido de pertenencia, un sentido de lugar y, por ende, un sentido de orgullo vecinal”.

Ellie dice que está emocionada y un poco nerviosa por llevar a su familia a ver la galería de mosaicos cuando este abierta al público. Ella y su hermana seguramente regresarán el próximo verano, a pesar de que todavía esté quitándose la lechada de las manos.

"Me encanta hacer mosaicos, pero ya no quiero más", dijo. "Quiero pasar mi verano solo durmiendo y sin hacer nada. Ahora siento como si mis manos tuvieran pezuñas, ¡pero valió la pena!".

Traducido por Carlos Loera