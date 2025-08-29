Dan Sanderson recibe el premio de Illinois Leopold Conservation

Read in English

Dan Sanderson es el destinatario del premio de Illinois Leopold Conservation para el año 2025.

El premio honra a agricultores y propietarios de tierras forestales que van más allá del mantenimiento de la salud de la tierra, la calidad del agua y el hábitat de la vida silvestre.

Dan Sanderson, un agricultor de Clare en el condado de DeKalb, recibió el premio en el evento Illinois Farm Progress Days el 28 de agosto. Se le otorgarán $10,000 por ser seleccionado.

Sand County Foundation y el patrocinador nacional American Farmland Trust entregarán los premios de Leopold Conservation a los propietarios en 28 estados este año. En Illinois, el premio se entrega anualmente con las asociaciones agrícolas de IL Corn y Illinois Soybean Association.

Cuando era un joven agricultor en la década de 1980, Dan Sanderson notó que las tierras inscritas en un programa de conservación federal producían beneficios ambientales al rejuvenecer la tierra y restablecer el hábitat de los polinizadores.

Desde entonces, ha integrado voluntariamente prácticas regenerativas de pastoreo rotacional, uso reducido de pesticidas, labranza mínima y cobertura de cultivos diversos en los 3,200 acres de su familia en el condado de DeKalb, y sobre todo en su propiedad de 160 acres llamada Pasture Grazed Regenerative Farm.

Según un comunicado de noticias, Dan atribuye el mérito a un taller de la Soil Health Academy en 2017 por transformar su forma de cultivar. Ahora observa de cerca cómo cada cobertura de cultivos responde a diferentes tipos de tierra, condiciones de humedad y presión de pastoreo, y realiza los ajustes necesarios para optimizar la salud y productividad de la tierra.

Traducido por Jessica Arzate.