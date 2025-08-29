Noticias de Freeport: Aumentos de alquiler, obras viales y lo último sobre el Stephenson Nursing Center

Read in English

Aumento de la renta de propiedades privadas en Freeport

Ha habido una serie de anuncios sobre aumentos de renta en Freeport que han sido un tema de discusión en las recientes reuniones del Concejo Municipal. Estos aumentos están relacionados con la compra de Chapman Properties por PPG Homes, ambos son propietarios privados. PPG Homes es una empresa de gestión ubicada fuera de la zona. Mientras se ha instado a la Ciudad a abordar estos aumentos de alquiler, la Ley de Preemption de Control de Alquiler del estado no le otorga a la Ciudad esa autoridad. Esta ley establece que un gobierno local no puede promulgar, mantener o hacer cumplir una ordenanza o resolución que controle la cantidad de alquiler cobrado por una empresa de propiedad privada que alquila una propiedad privada.

Según el Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul, los propietarios de Illinois tienen el derecho de cambiar las tarifas de alquiler a voluntad y pueden aumentar la cantidad por cualquier propiedad que alquilen en una tenencia de semana a semana o de mes a mes. Deben proporcionar un aviso de siete días para un contrato de arrendamiento de semana a semana o un aviso de 30 días para un contrato de arrendamiento de mes a mes. Los propietarios no pueden aumentar el alquiler de propiedades con un contrato de arrendamiento a plazo fijo. El alquiler de una propiedad con un contrato de arrendamiento de un año, por ejemplo, no puede aumentarse antes del final del contrato. Como recordatorio, la Ciudad de Freeport es una comunidad de Home Rule, lo que muchas veces permite que se tomen acciones que otros municipios sin home rule pueden no poder llevar a cabo. Así que, aunque la Ciudad quiere asegurarse de que todos los residentes tengan acceso a vivienda asequible, los funcionarios de la Ciudad no pueden afectar los alquileres cobrados por partes privadas.

La ciudad mantiene un programa de registro de alquileres para ayudar a mantener la comunicación con los propietarios locales y proporciona un programa de inspección de inquilinos para cualquier persona que crea que su propiedad de alquiler no cumple con los códigos de construcción o mantenimiento aplicables. Las inspecciones se pueden programar con el Departamento de Desarrollo Comunitario completando una Solicitud de Inspección de Inquilinos, que está disponible en línea en www.cityoffreeport.org. Los inquilinos también tienen derechos de arrendamiento y se insta a cualquier persona que crea que sus derechos legales pueden haber sido violados a contactar a Prairie State Legal Services al 815-965-2134.

Además, el municipio de Freeport ofrece programas de asistencia para el alquiler y se puede contactar al 815-235-8012, o visite la oficina del municipio en 524 West Stephenson Street en Freeport. Un listado de otros recursos que pueden ser útiles en caso de un aumento de su renta, como la Autoridad de Vivienda de Freeport y la Agencia de Acción Comunitaria del Norte de Illinois, se enumeran en la versión impresa de este episodio.

Cooperativa de Iglesia del Área de Freeport (comida, refugio, ropa y servicios de emergencia) (815) 233-0435

Autoridad de Vivienda de Freeport (vivienda) (815) 232-4171

Departamento de Servicios Humanos de Illinois (quejas de discriminación y asistencia financiera)

Programa de Asistencia Energética para Hogares de Ingresos Bajos (LIHEAP) (asistencia para servicios públicos)

Agencia de Acción Comunitaria del Norte de Illinois (NICAA) (asistencia para vivienda)

Ejército de Salvación (asistencia de emergencia para alquiler y servicios públicos)

Comisión de Asistencia a Veteranos (ayuda a los veteranos en todos los asuntos, incluyendo problemas de vivienda)

Para más información, FREEPOD ha localizado un aviso de transición de propietario en el sitio web de PPG.

Actualización sobre el trabajo en la carreteras

En otras noticias de la ciudad, las actualizaciones a las aguas principales, sistemas de alcantarillado y repavimentación continúan en la Avenida Carroll y hasta más tarde hoy, la intersección de la Avenida Carroll y la Avenida Galena estará cerrada por trabajo en una tapa de alcantarilla. La Avenida Carroll está actualmente bajo una reconstrucción de $2 millones y seguirá cerrada desde la Calle Empire hasta la Calle Adams hasta finales de septiembre. Un número de otras calles en Freeport, incluida la Calle Stephenson cerca de la intersección con el Boulevard Park y la Calle Greenfield, también están en varias etapas de cierre, y ahora también ha comenzado la construcción en la Calle Hance.

Las áreas de construcción se reabren al final de cada día para que los residentes en estas áreas puedan entrar y salir de sus entradas durante la construcción. Pueden ocurrir retrasos y a veces puede llevar más tiempo maniobrar en la zona. La señalización proporciona a los equipos el espacio y la seguridad adecuados para trabajar, y ignorarlas puede crear riesgos de seguridad para todos los involucrados.

Noticias del Centro de Enfermería Stephenson

El largo y a veces accidentado camino que ha recorrido el Centro de Enfermería Stephenson, anteriormente conocido como Walnut Acres, en los últimos años parece haber llegado a su fin. En una votación de 12 a 4 la semana pasada, la Junta del Condado de Stephenson votó para vender la instalación y todas sus operaciones a Serenity Estates Freeport, una compañía con sede en los suburbios que se dedica exclusivamente a operar instalaciones de vida asistida y centros de enfermería. La compañía también se conoce a veces como Freeport Nursing LLC. La votación llega después de años de discusión sobre el destino del Centro de Enfermería Stephenson.

Los debates sobre el tema se volvieron acalorados en varias ocasiones a lo largo de los años, pero la votación de la Junta del Condado ha determinado que la condición financiera de la instalación había llegado a un punto en el que la venta era la única manera de mantener el lugar abierto y a los residentes en el hogar que han conocido durante años. La venta es efectiva a partir del 1 de septiembre. Los nuevos propietarios comenzarán su gestión de la instalación con una licencia temporal y deben seguir el proceso para obtener una permanente del Estado.

Fechas escolares para recordar

La escuela ha comenzado para el Distrito Escolar 145 de Freeport y un calendario completo de fechas importantes está disponible en www.fsd145.org, comenzando con la Noche de Conocer al Maestro el próximo miércoles, 3 de septiembre, de 6:00 a 7:30 p.m. También queríamos informar a todos los fanáticos de Pretzel que el primer partido de fútbol en casa será el próximo viernes, 5 de septiembre, contra Belvidere North y el Homecoming 2025 comenzará con el Desfile de Homecoming el miércoles, 1 de octubre.

A medida que comienzan las clases y las actividades escolares, por favor recuerden estar alertas para estudiantes que caminan hacia o desde la escuela y las frecuentes paradas de los autobuses escolares. ¡Esperamos que todos los estudiantes y maestros de la zona tengan un gran inicio del año escolar 2025-2026!

Programa de acolchado en el Museo de Arte de Freeport

Como parte de su programación titulada Arte en Cada Puntada: Una Exhibición de Quilts, el Museo de Arte de Freeport está organizando un evento de 'cambiar de cama' el próximo jueves, 4 de septiembre, de 4:30 a 6:00 p.m. en el Museo ubicado en 121 North Harlem Avenue en Freeport. Los artistas destacados levantarán y 'cambiarán' quilts de una pila, compartiendo las historias personales, técnicas e inspiraciones detrás de cada pieza. Se invita y se anima a los invitados a traer sus propios quilts para agregar a la 'pila de cama' y compartir sus historias en esta tradición centrada en la comunidad.

Un "bed turning" es un evento social tradicional y un tipo de presentación para compartir colchas, donde múltiples colchas se apilan en una cama y se exhiben una a la vez al "darles la vuelta" o enrollarlas hacia atrás para revelar cada una. Históricamente, los "bed turnings" eran reuniones comunitarias donde las mujeres exhibían sus habilidades de acolchado a amigos y vecinos. El evento ofrecía una oportunidad para que los invitados vieran el intrincado trabajo manual y una amplia gama de colchas, a menudo hechas en casa durante largas noches de invierno. A medida que se daban la vuelta a las colchas, se presentaba la historia, el contexto o los detalles detrás de cada colcha, proporcionando contexto y apreciación por el trabajo del creador y la importancia histórica de la pieza, al mismo tiempo que ayudaba a preservar las historias y la herencia asociadas con colchas antiguas y de herencia familiar.

Becas de atención médica de FHN

FHN está ofreciendo hasta tres becas de $1,000 a estudiantes que persiguen carreras específicas en atención médica. El Programa de Becas de Carreras en Atención Médica de FHN está abierto a cualquier estudiante residente en el área de servicio de FHN y actualmente matriculado en un programa de estudios acreditado en apoyo a una amplia variedad de profesiones de atención médica, incluyendo imágenes, tecnología de la información, enfermería, farmacia, servicios de rehabilitación, terapia respiratoria, gestión de información de salud, tecnología quirúrgica, servicios de laboratorio, y más.

Los solicitantes deben proporcionar evidencia de un GPA actual de 3.0 o mejor y presentar un ensayo explicando por qué están trabajando hacia un área de salud y cómo su participación beneficiaría el área de servicio de FHN. Los finalistas también deben participar en una entrevista si son seleccionados como finalistas. El formulario de solicitud y más detalles están disponibles en línea en https://www.fhn.org/scholarships.asp. Los ganadores se anunciarán en diciembre y los fondos se distribuirán a la universidad o colegio de los estudiantes ganadores para ser aplicados a los gastos del período de primavera de 2026.

Las solicitudes deben entregarse el próximo viernes, 5 de septiembre. Para más información, llame a Recursos Humanos de FHN al 815-599-6336 o envíe un correo electrónico a recruitment@fhn.org. Ese es 815-599-6336.

Comienza la temporada de programas de la Northwest Illinois Bird and Nature Alliance

La Northwest Illinois Bird and Nature Alliance inicia su nueva temporada de programación el próximo martes 2 de septiembre, con una comida de tipo potluck a las 6:00 p.m. en la St. John United Church of Christ, ubicada en 1010 South Park Boulevard en Freeport. La comida será seguida a las 7:15 p.m. por un programa sobre la Migración de Primavera de aves a lo largo de la costa media de Maine, presentado por Kee Henze, estudiante de biología en Highland Community College.

Se pide a las personas asistentes que lleven un platillo para compartir y su propio servicio de mesa; se proporcionarán las bebidas.

Quienes deseen asistir solo al programa pueden llegar después de las 7:00 p.m.

Kee Henze compartirá fotografías y observaciones de su viaje a la costa media de Maine para el Spring Migration de Hog Island Audubon Camp.

Los aspectos más destacados de este viaje incluyen una mirada de primera mano al Proyecto Puffin y la reintroducción del frailecillo atlántico en la costa media de Maine, la observación de una hembra de Parula Norteña anidando, y una impresionante actividad de chipes (warblers) en Monhegan Island, un punto clave de migración.

Kee Henze tiene muchas fotografías y anécdotas para compartir sobre esta experiencia.

La semana que viene...

A medida que miramos hacia la semana que viene, FREEPOD recuerda a los fotógrafos locales que el concurso de fotos de la Ciudad de Freeport 2025 cierra el domingo 31 de agosto. Se pueden presentar hasta tres fotos y el ganador será elegido por la comunidad en una votación pública en línea a principios de septiembre, aparecerá en un número de otoño del boletín de la Ciudad y luego se exhibirá en el vestíbulo del Ayuntamiento durante un año. Las reglas del concurso se pueden encontrar en el sitio web de la Ciudad en www.cityoffreeport.org

Si tienes hambre mañana o el sábado, el puesto de salchichas de Cub Foods este fin de semana será operado por los supporters de la Asociación Experimental de Aeronaves 475 de Pilotos de Freeport. Estarán allí tanto el viernes como el sábado de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. para servir salchichas, hamburguesas, hot dogs y sándwiches de ribeye. Como siempre, no olvides los Mercados de Agricultores mañana por la mañana tanto en el centro de Freeport como cerca de Higher Grounds en el borde sur de la ciudad, así como en Lena.

El próximo miércoles 3 de septiembre, los amantes del cine disfrutarán de la próxima película de la serie Select Pix Classic Film en el Lindo Theatre. La película de 1989 Steel Magnolias destaca los lazos de amistad entre un grupo de mujeres en un pequeño pueblo de Louisiana y cuenta con las actuaciones de Sally Field, Dolly Parton, Julia Roberts, Olympia Dukakis, Tom Skerritt y varios otros actores conocidos. Se proyectará a la 1:00 y a las 7:00 p.m. a precios de boletos regulares y los asistentes pueden quedarse después de ambas proyecciones para una discusión con los anfitriones de la Classic Film Series, Ed Finch y Alan Wenzel. Este año es el 15º año de la serie de cine organizada por Ed y Alan.

Pensando en el futuro, asegúrate de que Brewfest esté en tu calendario. Este evento anual muy popular, organizado por la Asociación de Greater Freeport, se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre. Como siempre, los asistentes no solo podrán disfrutar de una variedad de cervezas locales, sino también de una tarde completa de diversión y entretenimiento para celebrar la temporada. FREEPOD tendrá más detalles en episodios futuros, pero las entradas ya están disponibles en línea en www.greaterfreeport.com; solo busca "Brewfest" para conseguir las tuyas hoy.

Y finalmente, si estás disfrutando de las temperaturas más frescas que anuncian la llegada del otoño, quizás quieras comprobar la temperatura de vez en cuando, pero ¿qué pasa si no tienes un termómetro o la aplicación del tiempo de tu teléfono a mano? Simplemente recurre a los medidores de temperatura de la Madre Naturaleza: los grillos. ¡Así es, grillos! La ciencia ha demostrado que los grillos no solo pueden indicar la temperatura con precisión, ¡sino que también pueden comunicártela! Solo cuenta cuántas veces chirrían en 15 segundos y luego añade 40 a ese número para saber la temperatura en Fahrenheit.

¿Cómo lo hacen? Los grillos son de sangre fría, lo que significa que su temperatura corporal coincide con su entorno. Así que las temperaturas más cálidas les dan la energía para chirriar más rápido y cuando las temperaturas bajan, chirrían más lentamente. Asombrosamente, casi siempre están dentro de dos grados o menos de la temperatura que encontrarás en un termómetro. Así que solo recuerda los números 15 y 40 cuando estés al alcance de escuchar grillos, y sabrás si necesitarás una chaqueta o no.

Si estás buscando algo que hacer esta semana o cualquier semana, visita el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haz clic en “eventos semanales” para una lista completa de muchos más eventos de entretenimiento y actividades gastronómicas en todo el condado de Stephenson. También puedes suscribirte al boletín mensual de la Ciudad de Freeport en su sitio web, www.cityoffreeport.org. Tenemos enlaces a ambos en la versión impresa de los episodios de FREEPOD.

Para concluir…

Para concluir, si aún no lo has hecho, asegúrate de escuchar la entrevista en profundidad de esta semana con el anfitrión de FREEPOD y TimBeck2, Tim Connors, quien visita al Director de Música del Área, Bill Peterson, para hablar sobre la creación de gran música para la comunidad y todos los maravillosos amigos que se unen a este esfuerzo. La entrevista está disponible en línea y se puede escuchar en cualquier momento.

El próximo martes, Tim se reunirá con la Dra. Anna Alvarado, Superintendente de Escuelas del Distrito Escolar 145 de Freeport, para hablar sobre los recientes cambios en las ubicaciones para los grados inferiores que entraron en vigor para este nuevo año escolar. Este podcast se publicará al mediodía del martes 2 de septiembre y estará disponible para escuchar en ese momento o en cualquier momento después – solo dirígete a nuestro sitio web o a tu plataforma de podcast favorita para seleccionar los programas de tu elección.

Como siempre, FREEPOD no podría llegar a ustedes sin el Departamento de Comunicación Masiva del Highland Community College y nuestros enlaces comunitarios y reporteros. ¡Gracias, equipo FREEPOD! Siempre pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook o en el sitio web de nuestro socio de la Radio Pública Nacional, WNIJ en DeKalb, en www.northernpublicradio.org. Para más información, incluyendo cómo hacer una contribución deducible de impuestos para apoyar nuestro trabajo, visita nuestro sitio web en www.freepod.org. Con eso, se acabó el tiempo por esta semana. Sintoniza de nuevo el próximo jueves al mediodía, o en cualquier momento después de eso en nuestro sitio web o en tu plataforma de podcast favorita, para más sobre lo que está sucediendo en Freeport, y ¡gracias por escucharnos!

