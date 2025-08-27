© 2025 WNIJ and WNIU
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Raja Krishnamoorthi lleva su campaña al Senado de EE.UU. a Rockford

Northern Public Radio | By Vani Subramony
Published August 27, 2025 at 9:00 AM CDT
El candidato al Senado de EE.UU., Raja Krishnamoorthi, visita la sucursal este de la Biblioteca Pública de Rockford el 20 de agosto de 2025.
Vani Subramony, WNIJ
El candidato al Senado de EE.UU., Raja Krishnamoorthi, visita la sucursal este de la Biblioteca Pública de Rockford el 20 de agosto de 2025.

Read in English

El miércoles, el representante estadounidense Raja Krishnamoorthi, IL-8, visitó el sucursal este de la Biblioteca Pública de Rockford como parte de su gira de escucha de verano.

El demócrata declaró su candidatura para un puesto en el Senado de EE.UU. en mayo, unas semanas después de que el actual senador estadounidense de Illinois anunciara su retiro.

Durante el evento, Krishnamoorthi describió el objetivo de su campaña.

"Mi prioridad número uno", dijo, "es abordar esos problemas económicos que la gente siente a diario, sin importar si trabajen, sean pobres, de clase media o estén desarrollando un negocio. Lo sienten de una forma que nunca antes lo habían sentido".

Durante la visita, dijo que espera aprobar una legislación para desenmascarar a los agentes de ICE, prohibir la redistribución de distritos a mitad de década y restablecer las reglas de los indultos presidenciales.

"Creo que el sueño americano está amenazado", dijo. "Creo que el sueño americano es inaccesible e incluso podría parecer absolutamente imposible para millones de personas ahora, sobre todo durante el caos económico de Donald Trump".

Krishnamoorthi elogió el legado de Durbin y dice que espera seguir en sus pasos. Dice que uno de sus objetivos es aumentar los fondos para la educación técnica.

Krishnamoorthi se postula contra varios otros candidatos demócratas declarados, incluidos la vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton y la representante estadounidense Robin Kelly.

Traducido por Carlos Loera
Vani Subramony
Vani Subramony is a graduate of Sycamore High School and Case Western Reserve University. She will attend Northwestern University in the fall.
See stories by Vani Subramony