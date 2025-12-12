© 2025 WNIJ and WNIU
Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

El concejo municipal de Rockford vota para desviar fondos del impuesto a las ventas de cannabis hacia el déficit presupuestario de la ciudad

Northern Public Radio | By Jonathan Dumois
Published December 12, 2025 at 2:00 PM CST

El concejo municipal de Rockford vota para desviar fondos del impuesto a las ventas de cannabis hacia el déficit presupuestario de la ciudad.

Algunos defensores de la comunidad están preocupados de que la medida pueda erosionar la confianza en las comunidades afectadas por la "guerra contra las drogas". Eso incluye a la Dra. Litesa Wallace, ex representante del Distrito 67 en la Asamblea General de Illinois.

"Desafortunadamente, hay mucha desconfianza entre las comunidades que fueron afectadas por la guerra contra las drogas", le afirmó a WNIJ en una entrevista telefónica después del voto.

Dice que los esfuerzos de la ciudad para restaurar esa confianza a través de su Programa de Subvenciones REGROW han ayudado a financiar organizaciones como la AARC en el Booker T. Washington Community Center y la YMCA, entre otras agencias.

El desvío de los fondos de cannabis, junto con las reducciones del gasto personal,es un esfuerzo de la ciudad para evitar un déficit presupuestario de $3,7 millones.

Los partidarios argumentan que sin del desvío, la ciudad habría aumentado los impuestos o recortado servicios municipales.

Wallace dice que la desviación del fondo de cannabis fue la única propuesta que presentó la ciudad para solucionar la brecha, y que la ciudad debería haber considerado las otras propuestas mencionadas en la reunión del lunes.

Wallace también dijo que espera que la comunidad pueda participar en decidir cómo los fondos se usarán en el futuro.

Traducido por Carlos Loera.
Jonathan Dumois
Jonathan Dumois studies journalism at Northern Illinois University. He is a member of WNIJ's Community Correspondent Corps.
