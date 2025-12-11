¿Tiene planes de comprar en línea durante esta temporada navideña? Tómase su tiempo para evitar estafas

Read in English

El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, quiere que los residentes tengan cuidado durante la intensa temporada de compras navideñas.

Según un comunicado de prensa, Rauol recuerda a los compradores que revisen los retiros recientes de productos y las advertencias de seguridad de productos de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU antes de realizar compras. La lista destaca cientos de artículos retirados del mercado o con advertencias de seguridad, incluidos juguetes, ropa, muebles y artículos para el hogar.

El fiscal general Raoul emitió las siguentes recomendaciones:

Lea reseñas si está comprando en un sitio web desconocido. También se puede encontrar información más específica haciendo una búsqueda en línea del nombre de una empresa o vendedor junto con las palabras "estafa" o "reseña".

Evite los sitios web falsos. Los sitios web fraudulentos pueden parecer reales e incluso pueden tener una dirección de sitio web similar. Verifique nuevamente para asegurarse de haber escrito la dirección del sitio web correcta. Recuerde que el hecho de que un sitio web aparezca en la parte superior de los resultados de búsqueda no significa que sea el sitio web oficial. Los estafadores pueden usar anuncios, enlaces patrocinados o promociones en redes sociales para engañarlo y hacer que visite sus sitios web falsos y realizar compras que nunca serán entregadas.

Nunca de información privada, como su número de Seguro Social, información de pago, nombres de usuario o contraseñas en un correo electrónico, mensaje de texto o cuadro de chat emergente.

Tenga cuidado con los "drop shippers". Los drop shippers no poseen su inventario y sólo actúan como intermediarios entre el consumidor y un fabricante. Los drop shippers dishonestos pueden intentar engañarle haciéndole creer que son el fabricante, cobrarle cargos adicionales o enviarle productos falsificados o de mala calidad, si es que recibe algo.

Siempre pague con una tarjeta de crédito. Las transacciones pagadas con tarjeta de crédito en general limitan su responsibilidad por cargos fraudlentos. Pagar con tarjeta de débito, tarjetas prepagas, tarjetas de regalo y efectivo no ofrecen las mismas salvaguardias. Cuando sea posible, use servicios como Apple o Google Pay, que le permitien pagar sin dar su número de tarjeta de crédito. Si se requiere un número de tarjeta de crédito real, visite la aplicación de su tarjeta de crédito o consulte con su emisor para ver si hay disponible una tarjeta de crédito temporal de un solo uso.

Tenga cuidado si un comerciante en línea o un sitio web no acepta pagos con tarjeta de crédito y requiere que pague mediante transferencia bancaria, giro postal, tarjeta de regalo o criptomoneda.

Tenga mucho cuidado al enviar pagos entre pares a través de aplicaciones como Zelle, PayPal, Venmo y Cash App. La mayoría de estas aplicaciones están diseñadas para que pueda pagar a personas o empresas que conozca, no a personas o empresas con las que no estás familiarizado. Como resultado, casi todas las protecciones al consumidor asociadas con las tarjetas de crédito no existen con estas aplicaciones P2P. Verifique nuevamente el nombre, el número de telefóno, la dirección de correo electrónico o la foto de perfil del destinario antes de hacer clic en el botón de enviar/confirmar. Evite enviar o recibir dinero de alguien que no conozca o en quien no confíe. Si va a enviar dinero por primera vez, pídale que le envíe una "solicitud" antes de enviar el dinero.

Utilice la autenticación multifactor o la verificación de dos pasos cuando sea posible.

Lea los términos para asegurarse de que no haya costos ocultos ni obligaciones que puedan obligarle a pagar cargos recurrentes, como una suscripción o una membresía.

Asegúrese de recibir una fecha de entrega. Si un vendedor no promete un plazo de envío en su anuncio, deben enviar su pedido dentro de los 30 días de recibir su nombre, dirección y pago, a menos que explique las demoras y le dé la opción de cancelar y recibir un reembolso.

Regístrese para recibir alertas de fraude gratuitas de su banco o tarjeta de crédito.

Use diferentes nombres de usuarios y contraseñas para todas sus cuentas, manteniendo la contraseña en un lugar seguro y cambiando la contraseña cada seis meses.

No se apresure. Puede resultar tentador actuar rápidamente para intentar conseguir buenas ofertas en la temporada de rebajas navideñas. Los estafadores se aprovechan de la presión percibida para convencernos de hacer cosas que de otro modo no haríamos, como compartir información personal. Tomarse el tiempo para evaluar las ofertas puede evitar que se quede atrapado con un plan de pago que cobra altas tasas de interés o tarifas, y comparar precios antes de realizar una compra puede ayudarlo a evitar pagar de más por artículos de baja calidad.