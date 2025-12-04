Noticias de Freeport: Desfile navideña de Lena, información sobre el norovirus y financiamiento escolar del Estado

Read in English

Noticias de la ciudad

La recolección de hojas continuará – ¿nieve y HOJAS juntas?

La Ciudad reconoce que noviembre termina un poco temprano para detener la recolección de hojas. A pesar de la nevada casi récord del fin de semana pasado y con más nieve en el pronóstico, las cuadrillas seguirán recogiendo hojas cuando el deshielo lo permita. Gracias por su paciencia y por cooperar con la Madre Naturaleza.

El equipo de fútbol americano de Lena-Winslow

gana el campeonato estatal 1A

Los Lena-Winslow Panthers volvieron a la cima del fútbol de Illinois Clase 1A con una victoria 58-13 ante Brown County (Mt. Sterling) para coronarse campeones estatales, tras dos subcampeonatos consecutivos. Es su séptimo título desde 2010. Al descanso ya ganaban 38-6. Los corredores Aiden Wild y Alec Schlichting lideraron el ataque; Wild corrió 170 yardas en 22 acarreos y Schlichting 146 yardas en 9. Como equipo, acumularon 440 yardas por tierra con un promedio de 8.8 por acarreo. ¡Felicidades, Panthers!

Desfile y celebración navideña de Lena

Este sábado 6 de diciembre a las 6:00 p. m., Lena inaugura la temporada navideña con el Lena Hometown Christmas & Lighted Parade en Main Street. Habrá carros alegóricos temáticos y, al terminar, Santa Claus dará el conteo para encender el Árbol Comunitario. Antes y después del desfile, disfrute de paseos en carreta, tiendas abiertas, puestos de vendedores y juegos inflables para niños de 3:30 a 6:00 p. m. y nuevamente tras el desfile. Santa y sus ayudantes recibirán cartas en el North Pole Pavilion de 4:00 a 6:00 p. m.; también se pueden depositar cartas en el buzón especial junto al Árbol Comunitario hasta el 18 de diciembre. Más detalles en el Lena Park District.

Clínica Legal y Gratuita de Inmigración

Tiene preguntas sobre su situación migratoria?Bueno, pues esta es la oportunidad de hablar gratis con el abogado Mateo, experto en inmigración, este sábado 6 de diciembre de 9am-4pm.Hay un cupo limitado y se requiere cita.Si usted esta interesado, hable al 608 352 2027.No se quede con dudas y programe su cita.Este consejo legal puede cambiar su futuro y no existe obligación de contratar ni continuar el caso una vez que hable con el abogado Mateo.Este programa es organizado en colaboración con MMG Law LLC.

Nueva iniciativa de recaudación para United Way

United Way of Northwest Illinois lanzó Dine United, una nueva iniciativa en la que Lena Fast Stop y Full Circle Café & Collective donarán un porcentaje de sus ventas de comida para apoyar a personas que enfrentan dificultades financieras temporales en diciembre. United Way planea convertirlo en una campaña permanente que permita brindar ayuda directa a residentes de nuestra región. Los negocios que quieran participar pueden llamar al 815-232-5184.

Este “virus desagradable y difícil de eliminar” se adelantó este año

El norovirus —conocido como la “gripe estomacal invernal”— está apareciendo antes de lo normal este año. Es altamente contagioso, resistente en el ambiente y los desinfectantes a base de alcohol funcionan peor contra él. Síntomas típicos: diarrea, vómitos, fiebre, dolor estomacal y dolores corporales entre 12 y 48 horas después de la exposición, por unos días. Recomendaciones: 1) lavarse bien las manos con agua y jabón; 2) limpiar superficies con lejía diluida; 3) lavar ropa y sábanas infectadas con agua caliente y detergente; 4) lavar frutas y verduras; 5) quedarse en casa si está enfermo y evitar el contacto con otras personas. La rehidratación es clave, especialmente para adultos mayores, niños pequeños y personas inmunodeprimidas. Revise la página del CDC para actualizaciones.

Financiamiento escolar del Estado

En audiencias recientes, el Illinois State Board of Education recibió solicitudes públicas que, en conjunto, sumarían casi tres cuartos de mil millones de dólares en aumentos de gasto para K-12 repartidos en 51 categorías. Aunque el total es menor que el del año pasado, aún excede lo que probablemente habrá disponible, dado que el gobernador Pritzker pidió a las agencias un recorte de 4% en el gasto del año fiscal actual por la incertidumbre federal. Se espera que el Estado apruebe su presupuesto (incluida la financiación escolar) en enero; la incertidumbre complica la planeación para 2026-27. FREEPOD informará sobre los impactos en distritos del área cuando haya definición.

La música suena fuerte en FSD 145

En paralelo, Freeport High School mostró gran fortaleza musical en el montaje de Frozen antes de Acción de Gracias, con una de las orquestas de foso más grandes en años: estudiantes de banda y orquesta tocando hombro a hombro con profesionales locales. El enfoque de los profesionales —ensayo, precisión y mentoría real— elevó la experiencia más allá de las notas. Un reconocimiento especial a Scott Benson (director de orquesta de FSD 145) y Derek Simons (director), cuya conducción unió ambos mundos musicales para lograr un resultado no solo posible, sino artísticamente más rico. ¡Gracias, Scott y Derek!

FHN recolecta cartas para Santa

FHN vuelve a recolectar cartas para Santa Claus. Se pueden dejar en los buzones del área infantil de la Biblioteca Pública de Freeport o en los vestíbulos de los centros FHN en Burchard Hills, Highland View Drive y FHN Memorial Hospital. Un formato descargable para facilitar la redacción está en fhn.org (busque “letter to Santa”). También se pueden enviar por correo a Santa at The North Pole, 524 W. Stephenson Street, Suite 100, Freeport, IL 61032; fecha límite domingo 14 de diciembre para que alcance a responder con una manualidad navideña.

Apoyo a niñas y niños que han perdido a un padre por violencia armada

El Boys & Girls Club of Freeport and Stephenson County realizará por tercera vez Our Angel’s Kids: A Holiday of Love & Remembrance el sábado 13 de diciembre, de 1:00 a 4:00 p. m., en 511 S. Liberty Ave. Es una celebración navideña de confort y luz para niñas y niños que perdieron a un padre por violencia armada. Puede apoyar donando regalos o dinero o adoptando a una familia. La información de contacto está en el póster del evento.

Intercambio vial de Rockford finalizado

Se concluyó el nuevo intercambio tipo “diamante divergente” (DDI) en I-39 y U.S. 20/Harrison Avenue en Rockford. El diseño mejora el flujo hacia y desde la I-39 y U.S. 20, reduce colisiones y facilita el acceso. Si viaja a Rockford por compras navideñas, esté atento al nuevo patrón de tránsito.

La semana que viene…

Esta semana regresa el Holiday Classic Movie de FHN para apoyar a las despensas de alimentos locales. The Shop Around the Corner (1940) se proyecta el jueves 11 de diciembre a la 1:00 p. m. y 7:00 p. m. en el Lindo Theatre; la admisión puede ser alimentos o una donación voluntaria en efectivo.

Aún hay boletos para el tributo Trans-Siberian Orchestra presentado por el Greater Freeport Partnership; Christmas Wizards tocará el sábado 13 de diciembre a las 6:00 p. m.

También siguen disponibles boletos para The Messiah en Highland Community College (domingo 14 de diciembre, 3:00 p. m.) y para The Nutcracker de Studio 121 Dance (19 y 20 de diciembre, 7:30 p. m.) en el Masonic Temple.

Repetimos la invitación al Victorian Christmas Tea de la Stephenson County Historical Society este sábado 6 de diciembre, de 1:00 a 4:00 p. m., en la Taylor Mansion.

Santa tendrá varias presentaciones; esta noche de 6:30 a 7:00 p. m. y el próximo sábado de 2:00 a 2:30 p. m. escuchará listas navideñas de niñas y niños en la Biblioteca Pública de Freeport.

Y, tras

Para cerrar

Como hemos mencionado, necesitamos su ayuda. Al escucharnos en su plataforma de pódcasts, por favor dé clic en “me gusta” o “seguir”; eso nos ayuda a subir en las clasificaciones y a llegar a más personas.

Y recuerde que FREEPOD ya está en YouTube con versiones en inglés y español: https://www.youtube.com/@FREEPOD61032/podcasts. Cuéntele a su familia y amistades para ayudar a llevar noticias locales a más gente.

FREEPOD no sería posible sin el Departamento de Comunicación Masiva de Highland Community College y nuestras personas enlace y reporteras comunitarias. Gracias, equipo FREEPOD. Siempre puede encontrarnos en Facebook o en el sitio de nuestro socio WNIJ en www.northernpublicradio.org. Para más información, incluida la forma de hacer una contribución deducible de impuestos, visite www.freepod.org.

Con esto se nos terminó el tiempo por esta semana. Acompáñenos de nuevo el próximo jueves al mediodía, o cuando guste después, en nuestro sitio web o en su plataforma de pódcasts favorita. Gracias por escucharnos.

**Escúchenos la próxima semana para saber más sobre lo que sucede en el área de Freeport.**

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros