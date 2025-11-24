Perspectiva – ¿Vas a comer eso?

Read in English

Estaba en Iowa en el medio de la nada y el auto se detuvo en una Casey's para todas las necesidades: gasolina, baños y lo más importante, el sustento para el viaje. Mi tío compró una bolsa de rodajas de naranja confitadas y algo llamado Bing Bites: un conglomerado de nueces y relleno con sabor a cereza, cubiertas de chocolate.

Miré el maíz dulce, los cacahuetes tostados y la mezcla de chocolate y dulces. Incluso recogí la bolsa. Con desgana, lo regresé a su lugar. Tuve un recuerdo de mi médico preguntándome: ¿Estás comiendo sano? Esperaba fervientemente que mi médico no estuviera en la fila detrás de mi tío.

De vuelta en el auto, mi prima sacó una bolsa de Ziploc con Cheez-its, unas galletitas de queso saladas, de su bolso. Bueno, supongo que estábamos teniendo un menú de tres platos. Dos "frutas" y un almidón, más agua para bajarlo todo. Supongo que podría haber sido peor, podríamos haber comprado una gaseosa como bebida.

Más tarde nos detuvimos en una Kwik Star. Mi tía mencionó que tenían muy buenos frappés de moca allí. Pensé en todo el azúcar que ya había consumido hasta ese momento. Los Cheez-its estuvieron buenos pero tenía sed. Así que me paré frente a la máquina automática de frappé y pedí uno. Me dije a mí misma que un día es un día, que podría volver a comer sano cuando llegáramos a casa.

Si no soy diabética después de esto, nunca lo seré.

Soy Rosie Klepper y esta es mi perspectiva.

Traducido por Yaritza Salgado