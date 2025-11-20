Perspectiva – Sabias palabras sobre el matrimonio

Read in English

Recientemente mi esposa y yo celebramos más de 25 años de matrimonio.

A través de los años los dos hemos hecho buen uso de lo que aprendimos en la Escuela de Matrimonio.No, espera. ¡No hubo escuela de matrimonio!

Como millones de personas antes que nosotros, nos lanzamos a la alberca del matrimonio, sin saber nadar. El matrimonio es cosa seria. Muy pocos mencionan eso cuando eres joven y estás en medio del amor y la lujuria.

A pesar de eso, aquí estamos después de un cuarto de siglo y más altibajos que el mercado de valores. Y nuestra inversión aun nos trae ganancia.

Mi esposa y yo somos de carácter fuerte, competitivos, intensos, seguros de nosotros mismos y un poco controladores. Y, claro, esto crea tensión.

Aunque, sin duda nos complementamos el uno al otro, podemos llegar a ser más como la relación de Lindsey Buckingham y Stevie Nick (integrantes del grupo Fleetwood Mac quienes mantenían una relación complicada) y menos como Mike y Carol Brady (personajes del programa La Tribu Brady que mantenían una relación matrimonial harmoniosa).

A pesar de eso, aun logramos hacernos reír. Aprendemos el uno del otro. Nos motivamos en el gimnasio. Y tenemos expectativas altas para nosotros y nuestros hijos.

También hemos descubierto que NO somos las mismas personas que éramos cuando nos conocimos de consejeros en el Campamento Winnebago ese verano entre años universitarios. Hemos evolucionado y tratamos de adaptar esa evolución para que nuestro matrimonio siga funcionando.

También somos padres que hemos criado a nuestros hijos de forma libre y les hemos inculcado los valores del trabajo duro y la aventura. Esto incluye lemas familiares como “siempre debes traer algo que leer”, “no hagas cosas tontas”, “gasta menos de lo ganas” y “sé amable”.

Hasta ahora nuestros hijos nos han salido bien. Uno asiste a la universidad en el valle del sol (Fénix) y el otro hace lo mismo en la universidad en Denver.

Si hablara con los jóvenes que contemplan el matrimonio les diría que es MUY DURO. Que navegarán por las olas más a menudo que flotarán en la calma. Sin embargo, eso es lo que lo hace interesante. Al final, esperas dejar un legado en el cual se pueda sementar un futuro mejor.

Soy Wester Wuori. Todavía casado y esta es mi perspectiva.

Traducido por Yaritza Salgado