Perspectiva – La puerta a todas partes

Hace poco caminé a través de una puerta vieja que está vacía, solo tiene un marco. Pero era el portal perfecto a ninguna parte en particular o a cualquier lugar donde yo quisiera estar.

Fui parte de una reunión de una "Iglesia Silvestre" organizada por una iglesia local para mejorar nuestra conexión espiritual con el mundo natural. Tuvimos 20 minutos para pasear por los jardines boscosos con una cascada murmurante y abundantes campos de flores. Esparcidos por todas partes estaban los desechos del hombre, ahora parte del enorme abrazo verde, que incluía un pequeño tractor, esculturas hechas a mano de "chatarra"... y más.

Más tarde compartimos experiencias y expliqué por qué caminar por esa puerta era más que una comunión con la naturaleza, que efectivamente, es espiritual. Este pedazo de naturaleza, sin embargo, pertenecía a un viejo amigo y mentor, Bob Hill y su esposa Janet. Dejaron Illinois en 1975 para mudarse a una casa construida en 1865 y crearon Hidden Hill Nursery and Sculpture Garden en Utica (Indiana), cerca de Louisville (Kentucky). Hill también ha dejado un legado duradero como autor y columnista por los periódicos de Louisville.

Ahora deben mudarse a un lugar más pequeño y vender su alianza con la naturaleza donde esa puerta se abre al mundo de las maravillas. Si las hadas existen, están ahí. Si los duendes existen, están ahí. Cualquiera que sea la conexión con el universo que aceptes, está ahí.

Me despedí de lo que Bob y Janet plantaron y esculpieron, esperando que la naturaleza siguiera siendo su guardiana. Mientras tanto, están diseñando una "Iglesia Silvestre" más pequeña en su nuevo patio trasero, donde sus corazones, como esa puerta, permanecerán abiertos y acogedores.

Soy Lonny Cain ... y esta es mi Perspectiva.

Traducido por Yaritza Salgado