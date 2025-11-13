© 2025 WNIJ and WNIU
Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Perspectiva – La puerta a todas partes

Northern Public Radio | By Lonny Cain
Published November 13, 2025 at 1:30 PM CST
Lonny Cain

Read in English

Hace poco caminé a través de una puerta vieja que está vacía, solo tiene un marco. Pero era el portal perfecto a ninguna parte en particular o a cualquier lugar donde yo quisiera estar.

Fui parte de una reunión de una "Iglesia Silvestre" organizada por una iglesia local para mejorar nuestra conexión espiritual con el mundo natural. Tuvimos 20 minutos para pasear por los jardines boscosos con una cascada murmurante y abundantes campos de flores. Esparcidos por todas partes estaban los desechos del hombre, ahora parte del enorme abrazo verde, que incluía un pequeño tractor, esculturas hechas a mano de "chatarra"... y más.

Más tarde compartimos experiencias y expliqué por qué caminar por esa puerta era más que una comunión con la naturaleza, que efectivamente, es espiritual. Este pedazo de naturaleza, sin embargo, pertenecía a un viejo amigo y mentor, Bob Hill y su esposa Janet. Dejaron Illinois en 1975 para mudarse a una casa construida en 1865 y crearon Hidden Hill Nursery and Sculpture Garden en Utica (Indiana), cerca de Louisville (Kentucky). Hill también ha dejado un legado duradero como autor y columnista por los periódicos de Louisville.

Ahora deben mudarse a un lugar más pequeño y vender su alianza con la naturaleza donde esa puerta se abre al mundo de las maravillas. Si las hadas existen, están ahí. Si los duendes existen, están ahí. Cualquiera que sea la conexión con el universo que aceptes, está ahí.

Me despedí de lo que Bob y Janet plantaron y esculpieron, esperando que la naturaleza siguiera siendo su guardiana. Mientras tanto, están diseñando una "Iglesia Silvestre" más pequeña en su nuevo patio trasero, donde sus corazones, como esa puerta, permanecerán abiertos y acogedores.

Soy Lonny Cain ... y esta es mi Perspectiva.

Traducido por Yaritza Salgado
Lonny Cain
Lonny Cain, a graduate of the journalism program at Northern Illinois University in DeKalb, has been in the newspaper business for more than 45 years. He and his wife have three sons. They live in Ottawa, where he was managing editor of the local daily newspaper for 30 years, retiring in December 2014. He continues to be a columnist for The Times in Ottawa and is pursuing other writing projects.
