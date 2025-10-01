Perspectiva: La educación no muere en un sólo lugar. Se desmantela en todas partes.

Read in English

Un sábado quieto y húmedo de finales de julio, recibí mi certificado que me otorgaba el Premio Presidencial a la Excelencia en la Enseñanza de Matemáticas y Ciencias, para 2023. Este premio fue establecido por una ley del Congreso bajo la administarción Reagan en 1983 y durante 40 años brindó los más altos honores que un maestro de matemáticas o ciencias podía recibir.

Los artículos que debería haber recibido directamente del presidente mientras estaba en Washington DC fueron entregados por UPS en mi porche empapado por la lluvia. El viaje de celebración a Washington con mis compañeros premiados de todo el país nunca se realizará. El certificado que debía ser firmado por el presidente está firmado por la mujer que se desempeñó como directora de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de 2022 a 2025. Durante esos tres años, no se hizo ningún anuncio sobre el premio hasta la semana antes de la toma de posesión del presidente Trump.

No se trata de la culpa o el fracaso de una sola administración: se trata del interés y el valor de toda nuestra nación en la educación científica. La educación y la alfabetización son lo que históricamente ha conducido a la libertad y a la liberación, al descubrimiento y la innovación. En cambio, demonizamos a los maestros y a las escuelas en lugar de centrar nuestro tiempo, energía y recursos para apoyar un sistema perpetuamente subfinanciado.

La Cámara y el Senado siguen marcando y debatiendo las solicitudes de presupuesto. Esto es mucho más grande que el Departamento de Educación. Desde la NASA hasta la National Science Foundation y el NIH, se han eliminado los fondos relacionado con la educación de nuestra juventud y el apoyo a nuestros maestros. No se trata de mí ni de un premio, se trata del futuro de nuestra nación

Traducido por Carlos Loera.