Perspectiva: El cumpleaños de Rachel

Por Aleah Janae

Conocí a mi compañera Blessing en el equipo de debate, aunque nunca fuimos cercanas. A veces la llevaba a casa, pero no pasaba de eso. El año anterior, ambas habíamos sucumbido a rupturas dolorosas, lo que nos acercó. Tiempo después, su colega Rachel también atravesó algo similar y pensaron que podía ayudar. Desde marzo, las tres hemos formado una red de apoyo para sanar heridas del pasado.

El 22 de mayo, para el natalicio de Rachel, planeamos una celebración sorpresa. Rentamos un hotel en Elgin y preparamos todo con cuidado: decoraciones rosas, pinturas, música y comida. Queríamos traer un poco de magia a su vida, y lo logramos. Jamás había tenido un día dedicado solo a ella, pero después de su fiesta, no querrá repetirlo. Todo parecía sacado de un sueño… hasta que llegó el pastel.

Sin saberlo, había comprado velas de truco que no se apagan con soplos. Además, las había hundido demasiado en el pastel. Cuando las encendimos, no paraban de arder y no podíamos sacarlas. Las chispas encendieron el pastel y pronto la mesa consola también. La alarma sonaba, Rachel agitaba una toalla desde una silla y Blessing echaba agua con desesperación. Yo estaba en pánico, mientras Rachel reía sin parar.

Finalmente, apagamos las velas con cucharadas de agua. Cada chispa que moría hacía un sonido “pssss” casi cómico. Pensé que todo estaba arruinado, pero Rachel lo agradeció. Dijo que sus celebraciones en casa nunca fueron emocionantes, pero que esta la recordaría para siempre. Desde entonces, hemos persistido en vernos y fortalecer la amistad. Aquella reunión fue el primer gran momento que vivimos juntas. Ahora se acerca el día especial de Blessing; tenemos una nueva conocida en el grupo. Espero que sea más tranquilo… pero igual de inolvidable.