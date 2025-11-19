Perspectiva – ¿Quién necesita un salón dorado?

Read in English

¿Qué contribuyente de este lado de Mar-a-Lago, la Torre Trump en la ciudad de Nueva York o de la ciudad de Washington, DC, cree que este país necesita un salón extravagante en la Casa Blanca?

Muchos de nosotros vivimos en la pobreza. Demasiados de nosotros tememos la pérdida de la cobertura médica y los estragos con los que un episodio de gripe podría significar para nuestro presupuesto. Cualquier cosa más grave que eso puede ponernos a la mayoría de nosotros en peligro de perder nuestros hogares.

¿Niños pequeños en la escuela con padres envejeciendo en hogares de ancianos? Las familias estadounidenses están peligrosamente bajo presión. Nadie se beneficiará de un nuevo salón en Washington, DC.

¿Quién se beneficiará de este nuevo lugar? Inversionistas estadounidenses y extranjeros que quieran participar en la estafa presidencial y un estadounidense muy pequeño con lealtades contaminadas que preferiría ser llamado señor, o su alteza, o dictador o incluso Papa.

Solo este tipo de persona que se engrandece a sí misma pensaría en diseñar un salón antes de que se satisfagan las necesidades de la gente de este país: la capacidad para llevar una vida sana y feliz, libre del temor de ser secuestrados, enviados a centros de detención y probablemente desaparecidos para siempre.

Si nosotros, el pueblo, no podemos darnos el lujo de poner comida en nuestra mesa, usted, Sr. Trump, no puede darse el lujo de construir un salón innecesario en la casa del pueblo. No es su casa.

Soy Sharon Nicola y esta es mi Perspectiva.

Traducido por Yaritza Salgado.