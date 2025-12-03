Perspectiva – Mis aparatos tecnológicos están envejeciendo más rápido que yo
Recientemente me he visto enfrentado al hecho de que mi celular envejeció mucho más rápido de lo que esperaba y tuve que comprar uno nuevo. En el proceso de hacer esto tuve que lidiar con los cambios entre mi dispositivo nuevo y el anterior, que tenía 5 años. Y déjenme decirles, aunque no fueron muchos los cambios, de veras todavía me lograron fastidiar.
Cuando finalmente me había acostumbrado a mi aparatito (incluso me acabó gustando), me vi en la necesidad de reemplazar mi computador. Una vez más, el sistema operativo había envejecido más que yo en el mismo transcurso de seis años y las funciones del nuevo aparato eran más rápidas e impresionantes. Me asusta que las máquinas hoy en día parezcan pensar por sí mismas. Aunque hay ocasiones donde me da gusto que lo hagan porque me ahorra tiempo al tratar de averiguar o recordar algo, es inquietantemente perturbador que “sepan” lo que necesitas y lo que tienes.
Para resumir como resultado experimento dolores de crecimiento. Si en el pasado había llevado a cabo algo al presionar botones o escribir palabras, ahora el computador lo hace por mí. En ocasiones me sorprende, pero trato de no amargarme. El cambio es inevitable así que es mejor acostumbrarse y como dicen “aguantar el chaparrón” (expresión que mi software sugirió como la más apropiada).
Soy Francisco Solares-Larrave y esta es mi perspectiva de resignación.