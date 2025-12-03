© 2025 WNIJ and WNIU
Northern Public Radio
801 N 1st St.
DeKalb, IL 60115
815-753-9000
Northern Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Perspectiva – Mis aparatos tecnológicos están envejeciendo más rápido que yo

Northern Public Radio | By Francisco Solares-Larrave
Published December 3, 2025 at 12:00 PM CST
Eirik Solheim
/
Unsplash

Read in English

Recientemente me he visto enfrentado al hecho de que mi celular envejeció mucho más rápido de lo que esperaba y tuve que comprar uno nuevo. En el proceso de hacer esto tuve que lidiar con los cambios entre mi dispositivo nuevo y el anterior, que tenía 5 años. Y déjenme decirles, aunque no fueron muchos los cambios, de veras todavía me lograron fastidiar.

Cuando finalmente me había acostumbrado a mi aparatito (incluso me acabó gustando), me vi en la necesidad de reemplazar mi computador. Una vez más, el sistema operativo había envejecido más que yo en el mismo transcurso de seis años y las funciones del nuevo aparato eran más rápidas e impresionantes. Me asusta que las máquinas hoy en día parezcan pensar por sí mismas. Aunque hay ocasiones donde me da gusto que lo hagan porque me ahorra tiempo al tratar de averiguar o recordar algo, es inquietantemente perturbador que “sepan” lo que necesitas y lo que tienes.

Para resumir como resultado experimento dolores de crecimiento. Si en el pasado había llevado a cabo algo al presionar botones o escribir palabras, ahora el computador lo hace por mí. En ocasiones me sorprende, pero trato de no amargarme. El cambio es inevitable así que es mejor acostumbrarse y como dicen “aguantar el chaparrón” (expresión que mi software sugirió como la más apropiada).

Soy Francisco Solares-Larrave y esta es mi perspectiva de resignación.
Francisco Solares-Larrave
A Guatemalan native, he arrived in the United States in the late eighties on a Fulbright Scholarship to do graduate studies in comparative literature at the University of Illinois in Champaign Urbana. He has been teaching Spanish language, literature and culture at NIU since August 2000, and his main research interests are 19th-century Spanish American literature.
See stories by Francisco Solares-Larrave