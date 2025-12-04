Perspectiva – Los tres enemigos de los seres humanos

Read in English

Puede que los seres humanos no sean una especie en peligro de extinción, sin embargo, existen tres enemigos principales a la esencia de lo humano, de la aceptación de nuestra propia naturaleza.

Primero está la identidad de grupo: la creencia de que los seres humanos hacen cosas horribles porque son miembros de grupos, como los católicos o musulmanes, surdakotenses o texanos, irlandeses o serbios. Esto es absurdo; los humanos hacen cosas malas porque es parte de la naturaleza humana ser imperfecto, y no por causa de pensamientos grupales. Culpen a la persona, no al grupo.

En segundo lugar, hay quienes piensan que los humanos son un animal más. Otra vez esto es absurdo. Somos animales, pero tenemos capacidades de símbolos, planificación y comunicación que otros animales no tienen.

En tercer lugar, están aquellos que odian el cuerpo humano y están ansiosos por reemplazarnos con robots o subir nuestra conciencia a la web. Estos son los tipos de "transhumanos".

La "esencia de lo humano" de los seres humanos debe ser apreciada, ya que a pesar de todas nuestras imperfecciones hemos hecho cosas buenas con técnica, arte y amabilidad. No nos pueden quitar eso, y espero que no cedamos. Puede que no seamos el mejor animal, pero somos lo suficientemente buenos como para sentir un poco de orgullo junto con vergüenza.

Traducido por Yaritza Salgado.