Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Perspectiva – Los tres enemigos de los seres humanos

Northern Public Radio | By Tom McBride
Published December 4, 2025 at 12:00 PM CST

Puede que los seres humanos no sean una especie en peligro de extinción, sin embargo, existen tres enemigos principales a la esencia de lo humano, de la aceptación de nuestra propia naturaleza.

Primero está la identidad de grupo: la creencia de que los seres humanos hacen cosas horribles porque son miembros de grupos, como los católicos o musulmanes, surdakotenses o texanos, irlandeses o serbios. Esto es absurdo; los humanos hacen cosas malas porque es parte de la naturaleza humana ser imperfecto, y no por causa de pensamientos grupales. Culpen a la persona, no al grupo.

En segundo lugar, hay quienes piensan que los humanos son un animal más. Otra vez esto es absurdo. Somos animales, pero tenemos capacidades de símbolos, planificación y comunicación que otros animales no tienen.

En tercer lugar, están aquellos que odian el cuerpo humano y están ansiosos por reemplazarnos con robots o subir nuestra conciencia a la web. Estos son los tipos de "transhumanos".

La "esencia de lo humano" de los seres humanos debe ser apreciada, ya que a pesar de todas nuestras imperfecciones hemos hecho cosas buenas con técnica, arte y amabilidad. No nos pueden quitar eso, y espero que no cedamos. Puede que no seamos el mejor animal, pero somos lo suficientemente buenos como para sentir un poco de orgullo junto con vergüenza.

Traducido por Yaritza Salgado.
Tom McBride
Tom McBride is co-author of the annual Beloit College Mindset List. He is a specialist in Shakespeare. For 42 years he taught at Beloit, where he won an award for excellence in teaching. He also coordinated the Mackey Distinguished Writers' Program and the First Year Initiatives Program.
