WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

El Departamento de Bomberos de DeKalb quiere mantener las coronas navideñas rojas esta temporada navideña Este es el motivo:

Northern Public Radio | By George H. McCaskey
Published December 10, 2025 at 12:00 PM CST
La campaña de concienciación se celebra desde hace 39 años.

Read in English

El Departamento de Bomberos de DeKalb quiere mantener las coronas navideñas rojas esta temporada navideña.

Nuevamente este año, las estaciones de bomberos de la ciudad exhibirán coronas navideñas con luces rojas encendidas. Por cada llamada de incendio relacionada con las fiestas navideñas, el equipo reemplazará una luz roja con una luz blanca.

El jefe de bomberos interino, Luke Howieson, dice que la seguridad contra incendios es en particular importante en esta época del año.
"Hay muchas más cosas sucediendo durante estas fechas", afirmó Howieson. "Cocinando. Se utilizan más velas. Cortocircuitos y cableado eléctrico. Obviamente, la gente está usando cables de extensión y cosas así para poner sus luces navideñas. Los árboles también. Las personas que prefieren árboles no artificiales deben mantenerlos regados".
Howieson dice que esos factores conducen a un mayor riesgo de incendio.

El Red Wreath Program comenzó en Illinois en 1986.

Las coronas se exhibirán hasta el 1 de enero.

Traducido por Carlos Loera
George H. McCaskey
George H. McCaskey is a member of WNIJ's Community Correspondent Corps. He has a degree in Broadcasting from Arizona State University and lives in northern Illinois.
