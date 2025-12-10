El Departamento de Bomberos de DeKalb quiere mantener las coronas navideñas rojas esta temporada navideña Este es el motivo:

Read in English

El Departamento de Bomberos de DeKalb quiere mantener las coronas navideñas rojas esta temporada navideña.

Nuevamente este año, las estaciones de bomberos de la ciudad exhibirán coronas navideñas con luces rojas encendidas. Por cada llamada de incendio relacionada con las fiestas navideñas, el equipo reemplazará una luz roja con una luz blanca.

El jefe de bomberos interino, Luke Howieson, dice que la seguridad contra incendios es en particular importante en esta época del año.

"Hay muchas más cosas sucediendo durante estas fechas", afirmó Howieson. "Cocinando. Se utilizan más velas. Cortocircuitos y cableado eléctrico. Obviamente, la gente está usando cables de extensión y cosas así para poner sus luces navideñas. Los árboles también. Las personas que prefieren árboles no artificiales deben mantenerlos regados".

Howieson dice que esos factores conducen a un mayor riesgo de incendio.

El Red Wreath Program comenzó en Illinois en 1986.

Las coronas se exhibirán hasta el 1 de enero.

Traducido por Carlos Loera