Noticias de Freeport: Récord de nevadas, la ciudad hermana de Freeport y actividades del distrito de parques

¡El invierno ya está aquí!

Las nevadas no siempre son noticia, ¡pero en Freeport sí lo fueron durante la última semana! Según

las mediciones del aeropuerto de Rockford, este es el inicio más temprano de la temporada de nevadas desde que se comenzaron a llevar registros fiables en 1905. Ya hemos superado la cantidad de nieve que recibimos durante todo el invierno pasado, con más de 38 centímetros... ¡y sigue nevando! Parece que este año no tendremos que preocuparnos por tener una Navidad blanca.

Plan Estratégico y Presupuesto aprobados para Freeport

El Consejo Municipal de Freeport aprobó recientemente el Plan Estratégico de la ciudad para el período 2026-2028 y el presupuesto para el año fiscal 2026.

La ciudad trabajó con una consultora para crear una visión estratégica que se basa en planes y avances anteriores, proporcionando al mismo tiempo el marco para el período 2026-2028. Las principales áreas prioritarias incluyen la importancia de una comunidad segura e inclusiva, barrios y viviendas, comunicación y participación de calidad, una infraestructura sólida y confiable, desarrollo económico y uso del suelo, un gobierno receptivo y eficiente, una comunidad conectada y accesible, experiencias artísticas y culturales vibrantes.

Entre los aspectos más destacados del presupuesto de 2026 se incluyen 5,6 millones de dólares para proyectos viales, la mejora de las instalaciones municipales, como un edificio auxiliar de Obras Públicas y la Estación Central de Bomberos, mayores avances en el pozo de agua público n.° 12 e importantes incorporaciones, como la contratación de un segundo inspector de control de molestias.

¡Freeport tiene una ciudad hermana!

En otras noticias de la ciudad, la ciudad de Freeport ha aprobado formalmente una resolución para hermanarse con Lititz (LI·tuhts), Pensilvania, para celebrar su herencia compartida y abrir nuevas puertas para el intercambio cultural, educativo y turístico.

Esta iniciativa se basa en un legado germano-estadounidense compartido y en el aprecio y cariño por el pretzel. La resolución será considerada por el municipio de Lititz el 23 de diciembre, donde también seespera que sea aprobada.

Al comentar sobre el acuerdo, la alcaldesa de Freeport, Jodi Miller, dijo: “Freeport ha adoptado la imagen de la Ciudad del Pretzel, EE. UU., durante más de un siglo. Estamos encantados de trabajar con Lititz, Pensilvania, y nos gustaría agradecer al defensor de la comunidad de Freeport, Tim Connors, por ayudar a hacer realidad esta gran idea”.

El alcalde de Lititz, Timothy R. Snyder, declaró: “Las ricas tradiciones de Freeport y Lititz se ven enriquecidas al convertirse en ciudades hermanas. Nuestra historia con los pretzels une a nuestras comunidades. Esperamos compartir ideas y experiencias que beneficien a ambas”.

La idea de las ciudades hermanas surgió de Tim Connors, residente de Freeport y presentador de FREEPOD, después de que descubriera objetos relacionados con los pretzels que designaban a Lititz, Pensilvania, como la "cuna del pretzel".

Connors comentó: “Vi ese lema y quise saber más, ¡porque Freeport es la cuna de los pretzels! Llamé al alcalde Snyder para obtener más información.

Freeport y Lititz son la combinación perfecta para ser ciudades hermanas, con gente trabajadora, una rica historia y, lo que es más importante, una rica tradición de pretzels. Me entusiasma que esta amistad crezca con el paso de los años”.

Lititz alberga la primera panadería comercial de pretzels de Estados Unidos, mientras que Freeport es conocida cariñosamente como la "Ciudad de los Pretzels de Estados Unidos", tanto por su reputación como por la mascota de su escuela secundaria. Ambas comunidades cuentan con programas activos para revitalizar sus calles principales, arquitectura histórica y un compromiso con el fomento del orgullo local y la vitalidad económica.

En la resolución, ambas ciudades promoverán intercambios prácticos en los ámbitos de los negocios, las artes, la cultura y el turismo. Se están elaborando planes para explorar eventos de promoción conjunta, recorridos históricos y esfuerzos de marca colaborativos que destaquen el atractivo único de cada destino.

Noticias del Distrito de Parques

¡El invierno ya llegó y el aire fresco y la diversión al aire libre te esperan en los senderos acondicionados del Parque Natural Oakdale! Además de senderismo, los senderos de Oakdale se mantienen en óptimas condiciones para practicar raquetas de nieve, esquí de fondo y ciclismo con neumáticos anchos. ¿No tienes equipo? ¡No hay problema! Puedes alquilar equipo a precios muy accesibles en el Centro Administrativo de Read Park, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para obtener más información, visita el sitio web del Distrito de Parques de Freeport en freeportparkdistrict.org

Santa Clos también estará en el Parque Krape mañana por la noche, viernes 12 de diciembre, de 17:00 a 19:00. Recibirá a los niños en el edificio cercano al muelle para celebrar las fiestas con un evento gratuito que incluirá chocolate caliente, manualidades navideñas, fotos con él y mucho espíritu navideño.

El Distrito de Parques también ha presentado un nuevo sitio web que pone al alcance de todos, con un solo clic, todas lasactividades recreativas y de entretenimiento que ofrece. Desde inscribirse en programas hasta encontrar el parque más cercano, todo lo que necesita está a su alcance para que descubra actividades, eventos y recursos para usted y su familia. También puede suscribirse para recibir actualizaciones puntuales sobre las novedades de los parques. ¡Estamos seguros de que todos disfrutarán aprendiendo más sobre nuestro maravilloso Distrito de Parques y todo lo que ofrece a la zona de Freeport!

La Fundación Comunitaria del Norte de Illinois es el patrocinador principal del proyecto de lectura de Dolly Parton.

United Way ha anunciado que la Fundación Comunitaria del Norte de Illinois es, una vez más, el patrocinador principal del condado de Stephenson para el programa Imagination Library de Dolly Parton. Desde que United Way del Noroeste de Illinois se convirtió en la organización afiliada de Imagination Library en el condado de Stephenson en 2016, la Fundación y sus fondos de donantes, como el Fondo Ralph A. y Mildred Johnson, han contribuido con más de $159,000 al programa. Esto ha permitido a United Way enviar más de 162,500 libros a niños en el condado de Stephenson.

Gracias, Fundación Comunitaria del Norte de Illinois, por compartir nuestra pasión por la alfabetización y el desarrollo de la primera infancia.

Están todos invitados a la fiesta Navideña de la Iglesia Park Hills en Español.

La Iglesia Park Hills nos invita a compartir una tarde de celebración a la época navideña con música, comida, piñatas, y el importante mensaje de esta temporada festiva.

EL SERVICIO SERÁ EL 28 DE DICIEMBRE A LAS 5PM EN LA IGLESIA PARK HILLS, 2525 W STEPHENSON ST. SE PUEDE ESTACIONAR POR LA PUERTA 'E'

Todas las familias del área de Freeport están invitadas a esta grande celebración.No se lo pierda y traiga a toda la familia.

Inscripciones abiertas para Get Fit

Llega esa época del año en la que muchos pensamos en empezar el año con nuevos propósitos, ¡y el programa FHN Get Fit está aquí para ayudarte! Las inscripciones para FHN Get Fit 2026 comienzan el próximo lunes 15 de diciembre. El programa arranca con exámenes de salud GRATUITOS a mediados de enero y se extiende hasta abril. Es totalmente gratuito y ofrece una forma divertida de empezar a adoptar hábitos saludables. Para obtener más información e inscribirte, busca "Get Fit 2026" en www.fhn.org o haz clic en el enlace de la versión impresa de este episodio de FREEPOD en nuestro sitio web

Caminata de los Ángeles del Ejército de Salvación

El espíritu navideño cobrará vida a partir del próximo lunes 15 de diciembre en el Ejército de Salvación enFreeport con el programa de juguetes "Caminata de los Ángeles". Durante tres días, los padres que se hayan registrado previamente con la organización podrán recibir juguetes para sus hijos. Todos los juguetes han sido donados y son gratuitos para los padres que de otra manera no podrían regalarles nada a sus familias en Navidad. Cada padre puede recibir un máximo de tres juguetes por niño, y el año pasado se entregaron más de 700 juguetes. Aún se pueden donar juguetes para la "Caminata de los Ángeles" en el Ejército de Salvación, ubicado en 106 West Exchange Street en Freeport.

Consejos tecnológicos para personas mayores

La próxima y última clase del programa Consejos tecnológicos para personas mayores, que se imparte en el Centro de Recursos para Personas Mayores de Freeport, se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de diciembre, de 13:30 a 14:30, en el Centro. En esta sesión se enseñará a los participantes a gestionar sus fotos digitales y a comprender las opciones de almacenamiento en la nube. La sesión es gratuita, pero las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa. Para inscribirse, llame al Centro de Recursos para Personas Mayores al 815-235-9777 o envíe un correo electrónico a awalker@srcntr.org. No olvide traer sus propios dispositivos.

La semana que viene…

De cara a la próxima semana, los perros de terapia estarán en la Biblioteca Pública de Freeport este sábado, 13 de diciembre, a partir de las 11:00 a. m., para el programa "Patitas para leer", donde escucharán a los niños leerles, y esperan escuchar muchos cuentos navideños. Más tarde, además de visitar el Parque Krape mañana por la noche, como mencionamos anteriormente, Papá Noel visitará la biblioteca de 14:00 a 14:30 para leer cuentos de Navidad a los niños y escuchar sus listas de deseos navideños.

También queremos recordarles que recientemente hemos tenido excelentes oportunidades para observar el cielo nocturno, incluyendo la posibilidad de ver las auroras boreales, que normalmente solo son visibles mucho más al norte. Aún quedan más eventos destacados en diciembre, como lluvias de meteoros, impresionantes vistas estelares y mucho más. Encontramos un video interesante de la NASA sobre la observación del cielo en diciembre en YouTube y hemos incluido un enlace en la versión impresa de este boletín para que usted y su familia lo disfruten (https://www.youtube.com/watch?v=OYYW90WrWqU), o simplemente pueden buscar en YouTube "Consejos de la NASA para la observación del cielo en diciembre de 2025".

Si busca algo que hacer esta semana o cualquier otra, visite el sitio web de Greater Freeport Partnership en www.greaterfreeport.com y haga clic en "eventos semanales" para obtener una lista completa de muchos más eventos y actividades de entretenimiento y gastronomía en todo el condado de Stephenson.También puede suscribirse al boletín mensual de la ciudad de Freeport en su sitio web, www.cityoffreeport.org.Encontrará enlaces a ambos sitios en la versión impresa de los episodios de FREEPOD.

Para terminar…

Para terminar, como ya hemos mencionado, ¡necesitamos su ayuda! Cuando escuchen nuestro podcast en su plataforma favorita, por favor, denle a «Me gusta» o sígannos; esto nos ayuda a subir en las clasificaciones de podcasts y nos permite promocionarnos mejor en toda la región. En Facebook, también hagan clic en «Me gusta», ya que los algoritmos de esta plataforma también dependen de la interacción de los usuarios para ayudarnos a aumentar nuestra presencia.

Y hablando de aumentar nuestra presencia, ¡recuerden que FREEPOD ya está en YouTube! Actualmente, el programa solo está disponible en audio, pero tenerlo en YouTube les ofrece otra forma muy sencilla de escucharlo. Pueden encontrar las versiones en inglés y en español; simplemente vayan a YouTube.com y busquen FREEPOD o hagan clic en el enlace de la versión impresa en https://www.youtube.com/@FREEPOD61032/podcasts. Por favor, cuéntenles a todos sus amigos y familiares sobre nuestro canal de YouTube también; ¡todo lo que hagan puede ayudar a que las noticias locales lleguen a nuestra comunidad!

Como siempre, FREEPOD no sería posible sin el Departamento de Comunicación Masiva de Highland Community College y nuestros enlaces comunitarios y reporteros. ¡Gracias, equipo FREEPOD! Siempre pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook o en el sitio web de nuestra emisora ​​asociada de National Public Radio, WNIJ en DeKalb, en www.northernpublicradio.org.

Con esto, se termina el programa de esta semana. Sintonícennos de nuevo el próximo jueves al mediodía, o en cualquier momento después en nuestro sitio web o en su plataforma de podcasts favorita, para enterarse de lo que sucede en Freeport. Que tengan un excelente fin de semana y ¡gracias por escuchar!

Traducido por Cristian Ruiz Paliero y Samuel Viveros