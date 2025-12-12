El concejo municipal de DeKalb da la luz verde al proyecto del centro de datos

Read in English

El concejo municipal de DeKalb ha aprobado un centro de datos propuesto en el distrito industrial de DeKalb.

El proyecto es propuesto por Endeavour Energy, una empresa que dice que estar creando una red de centros de datos sostenibles que reducen el uso de agua y disminuyen la demanda en la red eléctrica.

Los partidarios destacaron el potencial del proyecto para aportar millones en ingresos fiscales y puestos de trabajo a la zona.

Los residentes cerca de la subdivisión South Pointe Greens compartieron preocupaciones durante una audiencia pública el 8 de diciembre sobre el posible impacto acústico del proyecto.

Durante los comentarios públicos, otros mencionaron preocupaciones sobre el impacto ambiental del proyecto en la vida silvestre del área.

Puede ver la audiencia pública en inglés (la presentación de la empresa y los comentarios públicos comienzan alrededor de la 1:30.00).

Según documentos de la ciudad, el sitio comprende aproximadamente 560 acres del ChicagoWest Business Center. Edged es una división de Endeavour Energy. Edged se centra en la "coubicación" y alquila espacios a los conocidos como proveedores de nube de "hiperescala", como Amazon, Microsoft y Google.

Ciudad de DeKalb According to city documents, the CWBC acreage is slated for industrial development on the City’s 2022 Comprehensive Land Use Plan.

Ciudad de DeKalb The city has provided an estimated timeline for the project.

El ex alcalde Jerry Smith fue el primero en hablar en apoyo del proyecto, afirmando que se ha estado preparando durante años.

"Recuerdo a principios de 2020, después de haber visitado un comité de selección de sitios en el centro de Chicago, sin saber a quién representaban, pero estábamos preparados con un manual comunitario que describía el potencial positivo de esta ciudad. Unos meses después, el gerente municipal entró en mi oficina y me dijo, '¿Adivina quién viene a DeKalb? Facebook'".

Smith dijo que la inversión de Meta ha servido como catalizador para que otras empresas construyan en la zona industrial durante los últimos cinco años.

"Las decisiones no son fáciles", afirmó Smith al concejo. "Todos ustedes lo saben. Pero al mirar atrás y ver dónde estábamos, dónde estamos y a dónde nos llevará este último capítulo de desarrollo económico positivo, los insto a que aprueben la recomendación de su Comisionado de Planificación y Zonificacipon y de su gerente municipal".

Michelle McGill vive en la subdivisión South Pointe Greens. Le dijo al concejo durante el comentario público que no se opone totalmente al proyecto.

"Lo único que diría es que está mal ubicado al lado de una zona residencial", dijo. "Nuestros vecindario va a soportar el ruido, las luces y el tráfico debido al centro de datos".

Dice que el ruido constante del centro de datos podría causar estrés, ansiedad y alteración del sueño para residentes quienes viven cerca del centro.

"Solo quiero asegurarme de que los residentes puedan expresar sus preocupaciones, incluso después de la reunión de esta noche", dijo McGill.

También solicitó que se construyan bermas más altas en la propuesta para aislar aún más el vecindario del centro de datos.

Kathy Stelford del Oaken Acres Wildlife Center pidió al concejo que tenga en cuenta las poblaciones de águilas cerca del sitio de construcción propuesto.

"Siempre quise al menos ser una voz para la vida silvestre y decirles que estos también son sus vecinos", dijo Stelford.

Algunos de los que hablaron ante el concejo expresaron su preocupación por que el voto se realizó a prisa y solicitaron más investigaciones sobre la empresa y el posible uso de energía de la instalación. Otros solicitaron retrasar el voto para tener más tiempo para responder preguntas adicionales del público.

Otros hablaron a favor de los empleos laborales locales que se prevé crear con el proyecto.

El gerente municipal, Bill Nicklas, habló después de los comentarios públicos y antes de que los concejales hicieran sus votos.

"Ya sea que se hable desde el miedo o desde la realidad, creo que es seguro decir que todos los oradores esta noche están de acuerdo en que la aprobación de este proyecto traerá cambios", dijo Nicklas.

"Un observador externo podría cuestionar si en DeKalb tenemos la habilidad, la imaginación o la ética de gobierno necesarias para lograr un buen resultado. Lamentablemente, varios observadores internos han mencionado eso esta noche".

Señaló una petición en línea que dice ha avivado el debate sobre los centros de datos, pero dice que incluyó a personas de fuera de la región que no se han tomado el tiempo, dijo, de interactuar con la ciudad o asistir a la reunión pública.

El concejal Justin Carlson ha estado en el concejo durante siete meses y reconoció que no todos los constituyentes estarán de acuerdo con su voto.

"Tengo que hacer lo mejor para DeKalb y tengo que mirar a todos a los ojos y tomar esa decisión", afirmó Carlson. "Esta es la decisión más importante que he tomado y creo que debemos hacerlo. Creo que es una gran oportunidad y creo que es el impulso del que he estado hablando. Sigamos construyendo y sigamos haciendo grande esta ciudad".

El voto final fue unánime. El concejal Tracy Smith estuvo ausente.

Jess Savage contribuyó a este informe.

Traducido por Carlos Loera