La junta escolar de Sycamore cancela una reunión especial para evitar una posible violación de la Ley de Reuniones Abiertas

Leer en español

La junta escolar de Sycamore canceló una reunión especial de la junta en el último minuto el viernes por la tarde para evitar una posible violación de la Ley de Reuniones Abiertas de Illinois.

Los distritos escolares deben notificar al público con 48 horas de anticipación antes de realizar una reunión. Antes de esa ventana de tiempo, deben publicar la agenda de la reunión en su sitio web y el lugar de la reunión.

El presidente de la junta escolar de Sycamore, Michael DeVito, dijo que no publicaron la agenda en el lugar de la reunión, que estaba fuera del sitio en el Sycamore Golf Club.

El distrito publicó la agenda en línea pocas horas antes del requisito legal de 48 horas.

En la reunión, la junta planeaba entrevistar a los candidatos a superintendente. Ese puesto ha estado vacante desde que el superintendente anterior de Sycamore, Steve Wilder, se separó abruptamente del distrito apenas unas semanas antes del inicio del año escolar.

Eso también se anunció en una reunión especial de la junta convocada con poco aviso. En aquel entonces, DeVito le dijo a WNIJ que nunca es ideal convocar una reunión con tan poco aviso. "Tener un plazo tan corto, aunque legalmente está permitido, es difícil", djjo Wilder.

Traducido por Carlos Loera.