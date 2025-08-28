WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)
El senador estatal Arellano reaciona al plan del presidente Trump de traer el ejército a Chicago y más
El senador estatal de Illinois, Liandro “Li” Arellano, representa el distrito 37 del Senado, que se extiende de este a oeste desde partes de los condados de DeKalb hasta Rock Island, y de norte a sur desde partes de los condados de Ogle hasta Peoria.
El ex alcalde de Dixon, comenzó su primer mandato en el Senado estatal en enero.
Arellano es el primer republicano latino en servir en el Senado del estado de Illinois.
El opina sobre los planes del presidente Trump de enviar la Guardia Nacional a Chicago y otras temas nacional y estatal.
