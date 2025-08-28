© 2025 WNIJ and WNIU
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

El senador estatal Arellano reaciona al plan del presidente Trump de traer el ejército a Chicago y más

Northern Public Radio | By Maria Gardner Lara
Published August 28, 2025 at 11:00 AM CDT

El senador estatal de Illinois, Liandro  “Li” Arellano, representa el distrito 37 del Senado, que se extiende de este a oeste desde partes de los condados de DeKalb hasta Rock Island, y de norte a sur desde partes de los condados de Ogle hasta Peoria. 

El ex alcalde de Dixon, comenzó su primer mandato en el Senado estatal en enero. 
Arellano es el primer republicano latino en servir en el Senado del estado de Illinois. 
El opina sobre los planes del presidente Trump de enviar la Guardia Nacional a Chicago y otras temas nacional y estatal. 
Maria Gardner Lara
A Chicago native, Maria earned a Master's Degree in Public Affairs Reporting from the University of Illinois Springfield . Maria is a 2022-2023 corps member for Report for America. RFA is a national service program that places journalists into local newsrooms to report on under-covered issues and communities. It is an initiative of The GroundTruth Project, a nonprofit journalism organization. Un residente nativo de Chicago, Maria se graduó de University of Illinois Springfield con una licenciatura superior en periodismo de gobierno.
