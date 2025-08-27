© 2025 WNIJ and WNIU
Northern Public Radio
801 N 1st St.
DeKalb, IL 60115
815-753-9000
Northern Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Return to Hola
WNIJ Hola
Hola es su centro para mantenerse informado, compartir ideas y conectarse con recursos. (Hola is your hub to stay informed, share ideas, and connect with resources in northern Illinois.)

Defensora recuerda a inmigrantes que también tienen derechos de vivienda.

Northern Public Radio | By Maria Gardner Lara
Published August 27, 2025 at 4:10 PM CDT
Image by F. Muhammad from Pixabay

Read in English

El Latino Policy Forum realiza presentaciones sobre los derechos de los inquilinos inmigrantes en medio del temor a la agenda de deportación masiva de la administración Trump.

La organización sin fines de lucro aboga por la equidad y la justicia para la comunidad latina a través del cambio de políticas.

Anna Arzuaga, analista senior de políticas de vivienda del Foro, ha estado conduciendo las presentaciones en todo el estado basadas en el manual de la organización "Derechos de vivienda para inquilinos inmigrantes".

El manual incluye un resumen de las leyes estatales que dictan los derechos de vivienda, como la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes.

A los propietarios no se les permite preguntarte sobre tu estatus migratorio, y no pueden amenazarte con denunciarlo ante las autoridades de inmigración", dijo Arzuaga. "Contamos con estas protecciones, que tienen mucho poder, pero funcionan cuando las personas las conocen".

Dijo que la información es especialmente importante ahora que la administración Trump inicia cambios en la política de inmigración y prioriza los recursos federales para las deportaciones.

“Muchas familias inmigrantes sienten un mayor miedo e incertidumbre al enfrentarse a la inestabilidad de viviendas", dijo, "y se preguntan cómo afrontarla en este momento, sobre todo debido a su estatus migratorio".

El manual también contiene una lista de recursos legales y de vivienda disponibles para todos los inquilinos de Illinois, independientemente de su estado migratorio, incluida información sobre cómo enfrentar un desalojo.

Haga clic aquí para leer el manual.

Traducido por Carlos Loera
Maria Gardner Lara
A Chicago native, Maria earned a Master's Degree in Public Affairs Reporting from the University of Illinois Springfield . Maria is a 2022-2023 corps member for Report for America. RFA is a national service program that places journalists into local newsrooms to report on under-covered issues and communities. It is an initiative of The GroundTruth Project, a nonprofit journalism organization. Un residente nativo de Chicago, Maria se graduó de University of Illinois Springfield con una licenciatura superior en periodismo de gobierno.
See stories by Maria Gardner Lara