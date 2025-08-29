Un festival de música de Elgin sigue creciendo
Un DJ de Aurora tomará parte en un festival de música anual de Elgin.
Este sábado se celebra el cuarto festival anual de Love on the Lawn. Este festival fue fundado por Mike Page, nativo de Elgin. Page es un emprendedor de la industria musical.
Keevin Muhammad, también conocido como DJ Khaaliq, será uno de los DJ que estará en el escenario. Dijo que los organizadores del evento han creado una joya.
"Es como si fuera un Lollapalooza miniatura en los suburbios", dijo, "y creo que en los próximos seis o siete años, a como van progresando, será un evento aún más grande".
Muhammad tiene una empresa de medios. Dijo que conoció a los organizadores en el primer festival.
"Y luego con el tiempo," explicó Muhammad, "me vieron evolucionar hasta convertirme en lo que estamos haciendo ahora, y me pidieron que me uniera al equipo este año. Me ven participar en festivales y otros eventos y lo que hacía cabía en su programa".
Muhammad dijo que el festival crece y mejora cada año.
Alrededor de 500 personas asistieron al primer festival. El año pasado tuvo más de 5,000 personas, según Elgin Courier-News. Este año, Love on the Lawn se llevará a cabo de 2 p.m. a 10 p.m. el sábado 30 de agosto en Festival Park. El DJ Kid Capri será el artista principal y actuará el cantante Lenny Williams. La alineación completa puede ser encontrada en lotlfest.com.
Traducido por Carlos Loera.