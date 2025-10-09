¡A jugar! Rockford celebra su historia pionera con renovaciones del estadio

Read in English

Mientras la canción "This Used to Be My Playground" de Madonna tocaba en el fondo, oficiales dieron inicio a las obras de revitalización del patio de juegos donde una vez jugaron los Rockford Peaches.

Todo es parte de una renovación en varias fases de 30 millones de dólares del Beyer Stadium en Maybelle Blair Park.

Jonathan Dumois Maybelle Blair asiste al evento inaugural en Rockford el 6 de octubre. 2025. Nacida en 1927, Blair es un ex lanzadora de la Liga Profesional de Béisbol Femenina Estadounidense.



Una ex lanzadora, Blair jugó para la Liga Profesional de Béisbol Femenina Estadounidense en 1948. Estuvo presente el lunes cuando se dio el inicio de la renovación. Blair también es miembro fundador del Centro Internacional de Béisbol Femenino.

Está previsto que esta fase de las renovaciones se complete en 2026, a tiempo para la fase de grupos de la Copa Mundial de Béisbol Femenino de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol.

"Todos queremos venir y jugar en Rockford", dijo Blair a la multitud reunida para la ceremonia de inicio de obras. "Las [jugadoras] vendrán el próximo verano. Estoy tan entusiasmada, no tienes idea de que esta viejita todavía está viva. Estaré allí pase lo que pase, aunque sea en espíritu, voy a estar allí".

La Dra. Leslie Heaphy es la presidenta de la junta directiva del Centro Internacional de Béisbol Femenino.

Heaphy nombró el momento como "algo más que innovador".

"Se trata de las historias, de los sueños de esas miles de jóvenes que jugaron aquí", dijo Blair, "y que seguirán teniendo esa oportunidad, ya que tenemos la oportunidad de reunir el pasado, el presente y el futuro en un solo lugar".

Cuando esté completamente terminado en 2030, el complejo incluirá áreas de juego al aire libre, así como un museo y una galería dedicados al galería femenino

Traducido por Carlos Loera